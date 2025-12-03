Maksimas Fominas pagerino karjeros rekordą pasaulio biatlono taurės varžybose

Vyrų 20 km asmeninėse lenktynėse M. Fominas numušė 19 taikinių iš 20 bei finišavo 20-as. Lietuvos biatlonininkas 4 min. 4.6 sek. atsiliko nuo pirmą kartą tokio lygio varžybų nugalėtoju tapusio norvego Johano-Olavo Botno (46:49.4 min., 1 baudos min.).
🇳🇴 Johan-Olav Botn goes 20/20! 🎯
Is the Norwegian on his way to a maiden victory in his World Cup debut over 20 km Individual? It sure looks like it! 🔥
— International Biathlon Union (@biathlonworld) December 3, 2025
M. Fominas antrą kartą karjeroje pelnė pasaulio taurės taškus ir ženkliai pagerino savo rekordą. Iki šiol aukščiausia Lietuvos atstovo pozicija pasaulio biatlono taurės varžybose buvo 40-a. M. Fominui atiteko 21 įskaitinis pasaulio taurės taškas.
Antras Estešunde buvo norvegas Martinas Uldalis (+57.7 sek., 0), trečias – švedas Sebastianas Samuelssonas (+1:00.0, 1). Latvis Andrejus Rastorgujevas džiaugėsi 9-a vieta (+2:39.0, 1), o estas Jakobas Kulbinas buvo 12-as (+3:01.2, 0).
Likę lietuviai trečiadienį prie lyderių nepriartėjo: Vytautas Strolia finišavo 62-as (+6:20.5, 4), o Jokūbas Mačkinė – 98-as (+11:22.6, 7) tarp 102 dalyvių.
Ketvirtadienį varžybose bus poilsio diena, o penktadienį trasoje pasirodys moterys, kurių lauks 7,5 km sprintas.
