  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Maksimas Fominas pagerino karjeros rekordą pasaulio biatlono taurės varžybose

2025-12-03 18:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 18:15

Maksimas Fominas (Dmytro Yevenko nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Estešunde (Švedija) vykstančiame pasaulio biatlono taurės etape trečiadienį įspūdingą karjeros rekordą pasiekė Maksimas Fominas.

0

Vyrų 20 km asmeninėse lenktynėse M. Fominas numušė 19 taikinių iš 20 bei finišavo 20-as. Lietuvos biatlonininkas 4 min. 4.6 sek. atsiliko nuo pirmą kartą tokio lygio varžybų nugalėtoju tapusio norvego Johano-Olavo Botno (46:49.4 min., 1 baudos min.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Fominas antrą kartą karjeroje pelnė pasaulio taurės taškus ir ženkliai pagerino savo rekordą. Iki šiol aukščiausia Lietuvos atstovo pozicija pasaulio biatlono taurės varžybose buvo 40-a. M. Fominui atiteko 21 įskaitinis pasaulio taurės taškas.

Antras Estešunde buvo norvegas Martinas Uldalis (+57.7 sek., 0), trečias – švedas Sebastianas Samuelssonas (+1:00.0, 1). Latvis Andrejus Rastorgujevas džiaugėsi 9-a vieta (+2:39.0, 1), o estas Jakobas Kulbinas buvo 12-as (+3:01.2, 0).

Likę lietuviai trečiadienį prie lyderių nepriartėjo: Vytautas Strolia finišavo 62-as (+6:20.5, 4), o Jokūbas Mačkinė – 98-as (+11:22.6, 7) tarp 102 dalyvių.

Ketvirtadienį varžybose bus poilsio diena, o penktadienį trasoje pasirodys moterys, kurių lauks 7,5 km sprintas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vytautas Strolia (Dmytro Yevenko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Lietuvos vyrų biatlono rinktinę Estešunde lydėjo nesėkmės: užimta paskutinė vieta pasaulio taurės estafetėje (1)

