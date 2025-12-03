Deivydas Barkus išsiskyrė tarp lietuvių sunkiosios atletikos varžybose Lenkijoje

Geriausiai tarp lietuvių pasirodė Deivydas Barkus. Sunkiasvoris dvikovėje surinko 350 kg: išrovė 155 kg, o stūmime pridėjo 195 kg. Absoliučioje varžybų įskaitoje lietuvis su 361,09 tšk. užėmė 5-ą vietą tarp 48 atletų. Į 10-uką dar pavyko patekti Armandui Bieliauskiui, kuris pelnė 334,76 tšk.
Absoliučiu čempionu tarp vyrų tapo lenkas Michalas Jaworskis. 94 kg svorio atletas dvikovėje surinko 346 kg ir pelnė 411,94 tšk.
Moterų varžybose niekas iš lietuvių nepateko į absoliučios įskaitos 15-uką, o nugalėjo lenkė Iga Burda su 243,86 tšk.
