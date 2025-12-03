 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Deivydas Barkus išsiskyrė tarp lietuvių sunkiosios atletikos varžybose Lenkijoje

2025-12-03 12:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 12:39

Lenkijoje vyko tradicinės Andrzejaus Matusiako atminimui skirtos tarptautinės sunkiosios atletikos varžybos.

Deivydas Barkus | „Stop“ kadras

Lenkijoje vyko tradicinės Andrzejaus Matusiako atminimui skirtos tarptautinės sunkiosios atletikos varžybos.

REKLAMA
0

Geriausiai tarp lietuvių pasirodė Deivydas Barkus. Sunkiasvoris dvikovėje surinko 350 kg: išrovė 155 kg, o stūmime pridėjo 195 kg. Absoliučioje varžybų įskaitoje lietuvis su 361,09 tšk. užėmė 5-ą vietą tarp 48 atletų. Į 10-uką dar pavyko patekti Armandui Bieliauskiui, kuris pelnė 334,76 tšk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Absoliučiu čempionu tarp vyrų tapo lenkas Michalas Jaworskis. 94 kg svorio atletas dvikovėje surinko 346 kg ir pelnė 411,94 tšk.

Moterų varžybose niekas iš lietuvių nepateko į absoliučios įskaitos 15-uką, o nugalėjo lenkė Iga Burda su 243,86 tšk.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų