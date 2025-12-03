Sostinės sporto centro gimnastės sėkmingai pasirodė varžybose Taline

P. Naus išsiskyrė itin solidžiu pasirodymu – ji iškovojo antrąsias vietas pratimuose ant buomo ir laisvuosiuose pratimuose, trečią vietą pratimuose ant lygiagrečių, o atraminiame šuolyje ir daugiakovėje užėmė ketvirtąsias vietas. K. Žyžytė tapo atraminio šuolio rungties nugalėtoja, tuo tarpu P. Pupeikytė šioje varžybų programoje triumfavo pratimuose ant lygiagrečių.
A. Prževalskaja taip pat pateko tarp lygiagrečių rungties prizininkių – ji iškovojo trečią vietą, o daugiakovėje užėmė aštuntą poziciją. R. Gaidelytė daugiakovėje buvo šešta ir penkta liko lygiagrečių rungtyje.
P. Kubišina pelnė trečią vietą atraminiame šuolyje, o daugiakovėje ir laisvųjų pratimų rungtyje užėmė ketvirtąsias vietas. I. Jenza šuolio rungtyje užėmė aštuntą vietą.
Šie rezultatai – tai nuoseklaus sportininkių darbo ir juos lydinčių trenerių Vasilijaus Gavrino bei Valentinos Gavrinos profesionalumo įrodymas.
