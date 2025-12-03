 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Sostinės sporto centro gimnastės sėkmingai pasirodė varžybose Taline

2025-12-03 16:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 16:32

Lapkričio 28–30 dienomis Taline (Estija) surengtose tarptautinėse moterų sportinės gimnastikos varžybose „Sipsik Cup 2025“ puikiai pasirodė Sostinės sporto centro gimnastės. Mūsų sportininkės demonstravo įspūdingą pasirengimą ir sėkmingai varžėsi įvairiose rungtyse.

Sostinės sporto centro nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Lapkričio 28–30 dienomis Taline (Estija) surengtose tarptautinėse moterų sportinės gimnastikos varžybose „Sipsik Cup 2025" puikiai pasirodė Sostinės sporto centro gimnastės. Mūsų sportininkės demonstravo įspūdingą pasirengimą ir sėkmingai varžėsi įvairiose rungtyse.

0

P. Naus išsiskyrė itin solidžiu pasirodymu – ji iškovojo antrąsias vietas pratimuose ant buomo ir laisvuosiuose pratimuose, trečią vietą pratimuose ant lygiagrečių, o atraminiame šuolyje ir daugiakovėje užėmė ketvirtąsias vietas. K. Žyžytė tapo atraminio šuolio rungties nugalėtoja, tuo tarpu P. Pupeikytė šioje varžybų programoje triumfavo pratimuose ant lygiagrečių.

A. Prževalskaja taip pat pateko tarp lygiagrečių rungties prizininkių – ji iškovojo trečią vietą, o daugiakovėje užėmė aštuntą poziciją. R. Gaidelytė daugiakovėje buvo šešta ir penkta liko lygiagrečių rungtyje.

P. Kubišina pelnė trečią vietą atraminiame šuolyje, o daugiakovėje ir laisvųjų pratimų rungtyje užėmė ketvirtąsias vietas. I. Jenza šuolio rungtyje užėmė aštuntą vietą.

Šie rezultatai – tai nuoseklaus sportininkių darbo ir juos lydinčių trenerių Vasilijaus Gavrino bei Valentinos Gavrinos profesionalumo įrodymas.

