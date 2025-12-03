 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Gargždų“ įžaidėjas gali palikti komandą

2025-12-03 17:31 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-03 17:31

„Gargždų“ komandoje gali nelikti pagrindinio įžaidėjo Joshua Haginso.

J.Haginsas gali palikti Lietuvą (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

„Gargždų“ komandoje gali nelikti pagrindinio įžaidėjo Joshua Haginso.

0

31 metų 185 cm ūgio amerikietis dar negrįžo po „lango“ į Lietuvą ir yra arti to, kad persikeltų į kitą klubą. Gynėjo kontraktas su „Gargždais“ galiojo iki FIBA Pasaulio taurei skirtos atrankos.

Klubo sporto direktorius Arminas Linkauskas portalui Krepsinis.net teigė, kad dar neaišku, ar J.Haginsas tikrai išvyks – vyksta derybos su žaidėju, jog šis liktų klube. Tuo tarpu Krepsinis.net šaltiniai teigia, kad J.Haginsas gavo solidų pasiūlymą svetur ir linksta link to, kad jį priimtų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiame sezone Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) J.Haginsas per 27 minutes įmeta 14,3 taško, atkovoja 3,6 kamuolio, atlieka 6,3 rezultatyvaus perdavimo ir renka 15,2 naudingumo balo.

„Gargždai“ nuo sezono pradžios jau prarado du žaidėjus – garantuoto kontrakto neturėjęs Džiugas Slavinskas persikėlė į „Jonavą“, o Beną Griciūną išpirko Taivano klubas. Vietoje jo atvyko 34-erių latvis Martinas Meieris.

