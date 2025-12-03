Britai atšovė: Putino kalbos apie karą su Europa – plepalai

V. Putinas antradienį sakė, kad Rusija yra „pasirengusi“ karui, jei Europa jo siekia, ir apkaltino Europos lyderius bandymu kenkti susitarimui dėl Ukrainos karo.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
„Jei Europa to nori ir pradės karą, esame tam pasirengę jau dabar“
„Mes neketiname kariauti su Europa, bet jei Europa to nori ir pradės karą, esame tam pasirengę jau dabar“, – sakė V. Putinas žurnalistams prieš derybas Maskvoje su JAV pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu ir prezidento Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu.
