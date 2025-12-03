 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Britai atšovė: Putino kalbos apie karą su Europa – plepalai

2025-12-03 17:49 / šaltinis: ELTA
2025-12-03 17:49

Didžiosios Britanijos vyriausybė „dar vienais Kremliaus plepalais“ pavadino Rusijos prezidento Vladimiro Putino pareiškimą dėl savo šalies pasirengimo karui su Europa. V. Putino antradienio pareiškimas tėra retorika, kad Europa tariamai nori kariauti, pirmadienį sakė vyriausybės atstovas, kurį cituoja agentūra PA.

„Putinas yra pasirengęs smogti“: lenkai ir suomiai nepasitiki „gerais Putino ketinimais“ (nuotr. SCANPIX)
12

V. Putinas antradienį sakė, kad Rusija yra „pasirengusi" karui, jei Europa jo nori, ir apkaltino Europos lyderius bandymu kenkti susitarimui dėl Ukrainos karo.

6

V. Putinas antradienį sakė, kad Rusija yra „pasirengusi“ karui, jei Europa jo siekia, ir apkaltino Europos lyderius bandymu kenkti susitarimui dėl Ukrainos karo.

Karas Ukrainoje. 2025 XII
„Jei Europa to nori ir pradės karą, esame tam pasirengę jau dabar“

„Mes neketiname kariauti su Europa, bet jei Europa to nori ir pradės karą, esame tam pasirengę jau dabar“, – sakė V. Putinas žurnalistams prieš derybas Maskvoje su JAV pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu ir prezidento Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu.

"Ypač gabiems"
"Ypač gabiems"
2025-12-03 18:35
Tai ne plepalai, Putinas perspėjo Geyropos šalių Pyderius - сидите на попе ровно, без резких движений в сторону России !!!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
