  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rutte atsakė, ar NATO turi „planą B“

2025-12-03 17:24 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-03 17:24

Markas Rutte ramina dėl galimo „plano B“ – pasak jo, Aljansas neketina svarstyti atsarginio scenarijaus net ir tuo atveju, jei taikos derybos žlugtų, karas Ukrainoje tęstųsi, o JAV sumažintų ginkluotės tiekimą. Politikas pabrėžia, kad sąjungininkų parama išlieka tvirta, o europiečiai ir kanadiečiai raginami dar labiau prisidėti prie karo išlaidų padengimo.

Rutte: NATO aplenkė Rusiją šaudmenų gamyboje (nuotr. SCANPIX)

Markas Rutte ramina dėl galimo „plano B“ – pasak jo, Aljansas neketina svarstyti atsarginio scenarijaus net ir tuo atveju, jei taikos derybos žlugtų, karas Ukrainoje tęstųsi, o JAV sumažintų ginkluotės tiekimą. Politikas pabrėžia, kad sąjungininkų parama išlieka tvirta, o europiečiai ir kanadiečiai raginami dar labiau prisidėti prie karo išlaidų padengimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Rutte buvo paklaustas, ar jis turi „planą B“ tuo atveju, jei taikos derybos žlugtų, rašo „Sky News“.

Jis atsakė: „Manau, kad apie tai mums nereikia galvoti.“

NATO vadovas teigė, kad JAV, kaip ir „visi NATO sąjungininkai“, yra „labai nuoseklūs“ savo paramos Ukrainai atžvilgiu.

„Tikimės, kad europiečiai ir kanadiečiai prisidės prie išlaidų padengimo“, – pridūrė jis.

NATO valstybės įsipareigojusios tiekti ginklus Ukrainai

Anksčiau spaudos konferencijoje M. Rutte sakė, kad du trečdaliai NATO valstybių narių yra įsipareigojusios tiekti ginklus Ukrainai pagal Prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašą (PURL).

Jis paaiškino, kad ši programa padeda tiekti Ukrainai „kritiškai svarbią medžiagą“.

