Rutte atsakė, ar NATO turi „planą B“

M. Rutte buvo paklaustas, ar jis turi „planą B“ tuo atveju, jei taikos derybos žlugtų, rašo „Sky News“.
Jis atsakė: „Manau, kad apie tai mums nereikia galvoti.“
NATO vadovas teigė, kad JAV, kaip ir „visi NATO sąjungininkai“, yra „labai nuoseklūs“ savo paramos Ukrainai atžvilgiu.
„Tikimės, kad europiečiai ir kanadiečiai prisidės prie išlaidų padengimo“, – pridūrė jis.
NATO valstybės įsipareigojusios tiekti ginklus Ukrainai
Anksčiau spaudos konferencijoje M. Rutte sakė, kad du trečdaliai NATO valstybių narių yra įsipareigojusios tiekti ginklus Ukrainai pagal Prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašą (PURL).
Jis paaiškino, kad ši programa padeda tiekti Ukrainai „kritiškai svarbią medžiagą“.
