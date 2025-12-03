Lapkričio 27 d. interviu Rusijos leidiniui „RBK“ V. Čirkinas sakė, kad Rusija kenčia nuo to, kad nuvertino Ukrainą ir pervertino savo karines galimybes.
Jis paminėjo Rusijos planą „per tris dienas užimti Kyjivą“ ir pareiškė, kad Kremliaus vadovybė buvo paveikta „Tbilisio sindromo“ – tai nuoroda į 2008 m. penkių dienų karą su Gruzija, tačiau Ukrainos atveju viskas susiklostė ne taip, kaip tikėjosi Kremlius.
„Per pirmąsias kelias savaites mums buvo duota rimta ir skaudi pamoka, o buvęs gynybos ministras [Sergejus Šoigu] bandė rasti išeitį iš padėties, kad išsaugotų savo vietą, vadindamas tai, kas vyksta, „geros valios gestu“, – teigė V. Čirkinas, buvęs vienas aukščiausių Rusijos karinių vadų.
Jis taip pat kritikavo „visą Rusijos žvalgybos bendruomenę“ už tai, kad ji pateikė klaidinančią informaciją vadovams, dėl kurios jie patikėjo, kad „70 proc. Ukrainos gyventojų remia rusus, o tik 30 proc. jiems priešinasi“.
Europos kaltinimai Putinui
Ukrainos ir Europos pareigūnai trečiadienį apkaltino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną apsimetant, kad jis domisi taikos pastangomis po Kremliuje penkias valandas trukusių derybų su JAV pasiuntiniais, per kurias nepavyko pasiekti apčiuopiamo proveržio, nors tikimasi, kad derybos tęsis.
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad V. Putinas turėtų „nebešvaistyti pasaulio laiko“.
Jungtinės Karalystės (JK) užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper sakė, kad Rusijos lyderis turėtų nutraukti „triukšmavimą ir kraujo liejimą, (turėtų) būti pasirengęs sėsti prie derybų stalo ir paremti teisingą ir ilgalaikę taiką“ Ukrainos ir Europos saugumo labui.
Vokietija trečiadienį taip pat išreiškė abejonę, kad Rusija siekia derybų dėl karo Ukrainoje nutraukimo, JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniams išvykus iš Kremliaus be jokio apčiuopiamo proveržio dėl taikos susitarimo.
