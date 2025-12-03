 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Buvęs Rusijos generolas sukritikavo Putiną dėl karo Ukrainoje

2025-12-03 20:22 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-03 20:22

Buvęs Rusijos sausumos pajėgų vadas Vladimiras Čirkinas sukritikavo Rusijos diktatorių Vladimirą Putiną dėl Maskvos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą. Anot V. Čirkino, Rusija nebuvo pasirengusi karui, rašo „United24 Media“.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
12

Buvęs Rusijos sausumos pajėgų vadas Vladimiras Čirkinas sukritikavo Rusijos diktatorių Vladimirą Putiną dėl Maskvos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą. Anot V. Čirkino, Rusija nebuvo pasirengusi karui, rašo „United24 Media“.

REKLAMA
7

Lapkričio 27 d. interviu Rusijos leidiniui „RBK“ V. Čirkinas sakė, kad Rusija kenčia nuo to, kad nuvertino Ukrainą ir pervertino savo karines galimybes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025 XII
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025 XII

Jis paminėjo Rusijos planą „per tris dienas užimti Kyjivą“ ir pareiškė, kad Kremliaus vadovybė buvo paveikta „Tbilisio sindromo“ – tai nuoroda į 2008 m. penkių dienų karą su Gruzija, tačiau Ukrainos atveju viskas susiklostė ne taip, kaip tikėjosi Kremlius.

REKLAMA
REKLAMA

„Per pirmąsias kelias savaites mums buvo duota rimta ir skaudi pamoka, o buvęs gynybos ministras [Sergejus Šoigu] bandė rasti išeitį iš padėties, kad išsaugotų savo vietą, vadindamas tai, kas vyksta, „geros valios gestu“, – teigė V. Čirkinas, buvęs vienas aukščiausių Rusijos karinių vadų.

REKLAMA

Jis taip pat kritikavo „visą Rusijos žvalgybos bendruomenę“ už tai, kad ji pateikė klaidinančią informaciją vadovams, dėl kurios jie patikėjo, kad „70 proc. Ukrainos gyventojų remia rusus, o tik 30 proc. jiems priešinasi“.

Europos kaltinimai Putinui

Ukrainos ir Europos pareigūnai trečiadienį apkaltino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną apsimetant, kad jis domisi taikos pastangomis po Kremliuje penkias valandas trukusių derybų su JAV pasiuntiniais, per kurias nepavyko pasiekti apčiuopiamo proveržio, nors tikimasi, kad derybos tęsis.

REKLAMA
REKLAMA

 Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad V. Putinas turėtų „nebešvaistyti pasaulio laiko“.

Jungtinės Karalystės (JK) užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper sakė, kad Rusijos lyderis turėtų nutraukti „triukšmavimą ir kraujo liejimą, (turėtų) būti pasirengęs sėsti prie derybų stalo ir paremti teisingą ir ilgalaikę taiką“ Ukrainos ir Europos saugumo labui.

Vokietija trečiadienį taip pat išreiškė abejonę, kad Rusija siekia derybų dėl karo Ukrainoje nutraukimo, JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniams išvykus iš Kremliaus be jokio apčiuopiamo proveržio dėl taikos susitarimo. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Putinas yra pasirengęs smogti“: lenkai ir suomiai nepasitiki „gerais Putino ketinimais“ (nuotr. SCANPIX)
Britai atšovė: Putino kalbos apie karą su Europa – plepalai (13)
NATO pasiuntė žinutę Putinui (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
NATO pasiuntė žinutę Putinui (71)
Jurijus Ušakovas BNS Foto
Kremlius rėžė: Rusijos „sėkmė“ turėjo įtakos deryboms
Putino atstovas pripažino, kad Rusija net negalvoja apie paliaubas: įvardijo ir priežastį (nuotr. SCANPIX)
Kremlius reikalauja neviešinti derybų dėl Ukrainos detalių: „Kuo tyliau, tuo produktyviau“ (9)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų