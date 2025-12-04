 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Plinta vaizdo įrašas: Paryžiuje galimai užfiksuota Putino dukra – sulaukė nepatogių klausimų

2025-12-04 09:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 09:27

Internete buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame, kaip teigiama, Paryžiuje nufilmuota tariama Vladimiro Putino dukra, rašo „Express".

Žmonės mano radę slaptą Putino dukrą: panašumo nepastebėti neįmanoma (tv3.lt fotomontažas)

Internete buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame, kaip teigiama, Paryžiuje nufilmuota tariama Vladimiro Putino dukra, rašo „Express“.

1

Įrašu pasidalijo „Nexta“. Įraše teigiama, kad tariama Rusijos režimo lyderio V. Putino dukra Jelizaveta Krivonogich buvo užfiksuota Paryžiuje, ją ten esą pastebėjo ukrainiečių žurnalistas.

Galimai užfiksuota Putino dukra

Įraše rodomi išversti pokalbio subtitrai.

Vyras už kameros pareiškia, kad V. Putinas praėjusią savaitę nužudė jo brolį.

„Kaip jūs apskritai galite gyventi Europoje? Šioje neapykantos kupinoje, prakeiktoje Europoje, šioje „Gay-rope“. Arba kaip yra su jumis, žmonės. Pasakykite bent kažką. Ar jūs palaikote jo politiką?“ – klausė moters jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaizdo įraše rodoma moteris dėvi veido kaukę ir bando išvengti kameros.

Įrašo autentiškumo patikrinti nėra galimybių.

Vasarą, kaip skelbė „Bild“, ji pirmą kartą atvirai prabilo apie savo šeimą ir gyvenimą Prancūzijoje. Ji šiuo metu pristatoma Luizos Rozovos arba Rudnovos vardu.

L. Rozova gimė 2003 m. kovo 3 d. Sankt Peterburge. Jos motina buvo, tikriausiai, V. Putino meilužė ir po mergaitės gimimo staiga pasakiškai praturtėjo.

Pati Luiza baigė meno akademiją Paryžiuje ir organizavo antikarines parodas, bet niekada tiesiogiai nekomentavo karo Ukrainoje ir galimo giminystės ryšio su Putinu. Taip pat žinoma, kad jos gimimo liudijime nėra tėvo pavardės, bet nurodytas tėvavardis „Vladimirovna“.

Pastaraisiais metais Luiza stengėsi socialiniuose tinkluose nerodyti viso savo veido. Tačiau ji pirmą kartą paskelbė atvirą asmenukę ir viename iš įrašų parašė: „Taip gera vėl parodyti pasauliui savo veidą. Tai kasdien man primena, kuo aš gimiau ir kas sugriovė mano gyvenimą. Žmogus, kuris atėmė milijonus gyvybių ir sugriovė mano gyvenimą“.

