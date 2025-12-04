Iš Putino – naujas pareiškimas: grasina „karinėmis ar kitomis priemonėmis“ dėl Ukrainos žemių

Kaip skelbia rusų agentūra TASS, V. Putinas pareiškė, kad Rusija „bet kokiu atveju išlaisvins Donbasą ir Novorosiją – karinėmis ar kitomis priemonėmis“.
Ukrainos ambasadorius: Rusija pavertė Kiprą savo tvirtove Artimuosiuose Rytuose
Rusija Kiprą laiko strategine atrama Artimuosiuose Rytuose ir mėgina giliai įsiskverbti į salos politinius ir ekonominius procesus, pareiškė Ukrainos ambasadorius Kipre Serhijus Nižynskis.
Diplomatas pabrėžė, kad, remiantis Ukrainos ambasados duomenimis, Kipre gyvena maždaug 143 tūkst. registruotų Rusijos piliečių, neskaičiuojant tų, kurie turi dvigubą pilietybę. S. Nižynskis taip pat pranešė, kad Rusijos ambasada yra didžiausia Kipre, tai iš esmės miestas mieste, ten dirba apie 300 diplomatų ir administracijos darbuotojų.
„Kipras yra strateginė Rusijos platforma, iš esmės rusų „Krymas Artimuosiuose Rytuose“. Todėl jie stengiasi kuo labiau integruotis (…) aukšto rango FST atstovai turi nuolatinę gyvenamąją vietą saloje. Rusijos ambasadorius Kipre yra FST generolas Muratas Ziazikovas, Beslano tragedijos metu buvęs Ingušijos prezidentas ir vis dar (Rusijos prezidento Vladimiro) Putino patarėjas. Jo darbuotojai įsikūrę okupuotoje salos dalyje ir laisvai juda visame Kipre, o tai kelia daug klausimų tiek mums, tiek kipriečiams“, – sakė Ukrainos ambasadorius.
Jo teigimu, Rusijos įtaka saloje yra didžiulė, apimanti nekilnojamojo turto, verslo, prekybos centrų, kultūros projektų ir žiniasklaidos sritis. Viešbučiuose dažnai transliuojamos trijų ar keturių Rusijos televizijos kanalų programos, nors kai kuriems jų taikomos sankcijos ir jie skleidžia akivaizdžią propagandą.
„Todėl mes nusprendėme įkurti Kipre Ukrainos transliuotoją (...) Taip pat išsiuntėme keletą raštų dėl Rusijos kanalų Kipro viešbučiuose ir esame įsitikinę, kad viešbučių ir restoranų asociacijos mus palaikys“, – pridūrė S. Nižynskis.
Jis taip pat sakė, kad artimiausiu metu tikisi „gerų naujienų“ dėl bendradarbiavimo su Kipru gynybos srityje.
Kanados UR ministrė: tik NATO gali spręsti priimti Ukrainą, ar ne
Tik NATO narės gali dalyvauti priimant sprendimus dėl naujų šalių stojimo į aljansą.
Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondento, tai atsakydama į klausimą apie galimus apribojimus, kurie Ukrainai galėtų būti taikomi pagal Jungtinių Valstijų pateiktą taikos pasiūlymą, pareiškė Kanados užsienio reikalų ministrė Anita Anand.
„Svarbiausia užtikrinti, kad diskusijos dėl narystės NATO vyktų pačioje NATO, be to, Kanada jau seniai remia atvirą stojimo į NATO procesą, ir mes toliau pasisakome už Ukrainos kelią link to“, – sakė A. Anand.
Ji pabrėžė, kad „niekas nenori taikos labiau nei ukrainiečiai“. „Turime daryti viską, kas įmanoma, kad paremtume pastangas siekti taikos, galimą ugnies nutraukimą, o vėliau padėtume Ukrainai atstatyti šalį, atkurti infrastruktūrą ir paremtume Ukrainos žmones“, – pažymėjo Kanados užsienio reikalų ministrė.
Kaip pranešė „Ukrinform“, gruodžio 3 d. Kanada paskelbė, kad kartu su keletu kitų šalių skirs Ukrainai karinės pagalbos už maždaug 150 mln. JAV dolerių.
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 1 140 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. gruodžio 4 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 177 370 karių, iš kurių 1 140 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 396 rusų tankus (+6), 23 685 šarvuotąsias kovos mašinas (+3), 34 809 artilerijos sistemas (+26), 1 556 raketų paleidimo sistemas (+1), 1 253 oro gynybos sistemas, 430 karo lėktuvų, 347 sraigtasparnius, 86 476 nepilotuojamuosius orlaivius (+245), 4 024 kruizines raketas, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 68 813 transporto priemonių ir kuro cisternų (+125), 4 012 specialiosios įrangos vienetų.
Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.
Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį dronai atakavo objektus Nevinomysko mieste, rašo „Moscow Times“.
Anot leidinio, informaciją patvirtino Stavropolio krašto gubernatorius Vladimiras Vladimirovas. Rusai dėl atakos kaltina ukrainiečius.
Per raketų smūgį Kryvyj Rihui sužeisti trys žmonės, įskaitant vaiką
Per raketų smūgį Ukrainos Kryvyj Riho miestui trečiadienio vakarą buvo sužeisti trys žmonės, įskaitant trejų metų vaiką. Tai tinkle „Facebook“ pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Vladyslavas Haivanenka.
„Turima informacija, yra trys sužeistieji. Tarp jų yra trimetė mergaitė“, – teigiama įraše.
Vaikas ir 28-erių moteris gydomi ambulatoriškai. Dar viena sužeistoji – 87-erių moteris – dėl vidutinio sunkumo sužalojimų nuvežta į ligoninę.
Zelenskis skelbia: JAV laukia naujos derybos
Po JAV atstovų ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo Maskvoje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie planuojamas naujas Ukrainos ir JAV pareigūnų derybas.
„Rengiamės susitikimams JAV“, – trečiadienio vakarą per vaizdo kreipimąsi sakė V. Zelenskis. Ukraina tikisi naujienų apie tai per artimiausias kelias dienas, pridūrė jis.
Deryboms vadovaus Nacionalinio saugumo tarybos sekretorius Rustemas Umerovas ir štabo viršininkas Andrijus Hnatovas, sakė Ukrainos prezidentas.
Trumpas pakomentavo derybas Maskvoje: „Šokti tango reikia dviejų“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė manantis, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nori užbaigti karą Ukrainoje, nepaisant jokių rezultatų nedavusių derybų Maskvoje, o JAV pareigūnai rengėsi susitikimui su Kyjivo derybininku.
D. Trumpo pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir žentas Jaredas Kushneris iki paryčių Kremliuje derėjosi su V. Putinu, tačiau nepasiekė jokio proveržio, kaip sustabdyti didžiausią nuo Antrojo pasaulinio karo konfliktą Europoje.
„Galiu pasakyti, kad jie turėjo gana gerą susitikimą su prezidentu Putinu“, – sakė D. Trumpas ir vėliau pridūrė, kad derybos buvo „labai geros“, bet dar per anksti spręsti, kas nutiks, „nes šokti tango reikia dviejų“.
Paklaustas, ar S. Witkoffas ir J. Kushneris susidarė įspūdį, jog V. Putinas nuoširdžiai nori sustabdyti beveik ketverius metus trunkančią Rusijos invaziją, D. Trumpas atsakė: „Jis norėtų užbaigti karą. Toks buvo jų įspūdis“.
D. Trumpas pridūrė, kad Ukraina „gana tvirtai“ pritaria JAV pasiūlymui, bet pridūrė, jog Kyjivas turėjo tai padaryti anksčiau, kai jis vasarį Ovaliajame kabinete susitiko su prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Pasak dviejų JAV pareigūnų, ketvirtadienį S. Witkoffas ir J. Kushneris Floridoje turėtų susitikti su vyriausiuoju Ukrainos derybininku Rustemu Umerovu.
Iš Putino – naujas pareiškimas: grasina „karinėmis ar kitomis priemonėmis“ dėl Ukrainos žemių
Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas „India Today“ pakomentavo karo Ukrainoje eigą.
Kaip skelbia rusų agentūra TASS, V. Putinas pareiškė, kad Rusija „bet kokiu atveju išlaisvins Donbasą ir Novorosiją – karinėmis ar kitomis priemonėmis“.
V. Putinas taip pat apkaltino Ukrainą norint kariauti.
Jis taip pat pakomentavo Maskvoje vykusias derybas. Anot V. Putino, susitikimas Maskvoje su Steve‘u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu truko ilgai, „nes teko aptarti kiekvieną taikos pasiūlymų punktą“.