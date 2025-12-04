Rusijoje – dronų ataka: aiškėja, kur buvo smogta

Anot leidinio, informaciją patvirtino Stavropolio krašto gubernatorius Vladimiras Vladimirovas. Rusai dėl atakos kaltina ukrainiečius.
„Pagal operatyvinius duomenis, nukentėjusiųjų ir nuostolių nėra. Avarinės tarnybos dirba vietose, kur nukrito nuolaužos“, – cituojamas jis.
Atakuota gamykla
V. Vladimirovas nepatikslino, kokie objektai tapo dronų taikiniu, ir paragino vietos gyventojus nekelti į internetą vaizdo įrašų, kuriuose matyti dronų skrydis ir kritimas.
Remiantis „Telegram“ kanalo „Exilenova+“ duomenimis, suduotas smūgis chemijos kombinatui „Nevinnomyssky Azot“, kuris priklauso didžiausiam Rusijos trąšų gamintojui „Eurochem“. Įmonė gamina įvairias chemines medžiagas.
Skelbiama, kad kai kurios gamyklos gaminamos cheminės medžiagos yra naudojamos artilerijos sviediniams.
Šiemet gamykla jau buvo du kartus atakuota vasarą.
Rusija skelbia naktį sunaikinusi 76 dronus.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.