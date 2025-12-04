 
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijoje – dronų ataka: aiškėja, kur buvo smogta

2025-12-04 07:46
2025-12-04 07:46

Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį dronai atakavo objektus Nevinomysko mieste, rašo „Moscow Times“.

Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį dronai atakavo objektus Nevinomysko mieste, rašo „Moscow Times“.

Anot leidinio, informaciją patvirtino Stavropolio krašto gubernatorius Vladimiras Vladimirovas. Rusai dėl atakos kaltina ukrainiečius.

„Pagal operatyvinius duomenis, nukentėjusiųjų ir nuostolių nėra. Avarinės tarnybos dirba vietose, kur nukrito nuolaužos“, – cituojamas jis.

Atakuota gamykla

V. Vladimirovas nepatikslino, kokie objektai tapo dronų taikiniu, ir paragino vietos gyventojus nekelti į internetą vaizdo įrašų, kuriuose matyti dronų skrydis ir kritimas.

Remiantis „Telegram“ kanalo „Exilenova+“ duomenimis, suduotas smūgis chemijos kombinatui „Nevinnomyssky Azot“, kuris priklauso didžiausiam Rusijos trąšų gamintojui „Eurochem“. Įmonė gamina įvairias chemines medžiagas.

Skelbiama, kad kai kurios gamyklos gaminamos cheminės medžiagos yra naudojamos artilerijos sviediniams.

Šiemet gamykla jau buvo du kartus atakuota vasarą.

Rusija skelbia naktį sunaikinusi 76 dronus.

Į viršų