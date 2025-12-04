 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Robertas Kaunas lankosi Jungtinėse Amerikos Valstijose

2025-12-04 06:51 / šaltinis: BNS
2025-12-04 06:51

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ketvirtadienį lankosi Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), kur dalyvaus Reigano nacionaliniame gynybos forume.

Robertas Kaunas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ketvirtadienį lankosi Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), kur dalyvaus Reigano nacionaliniame gynybos forume.

1

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), forumo paraštėse ministras planuoja susitikti su JAV administracijos, Kongreso, kariuomenės bei gynybos pramonės atstovais.

Reigano gynybos forumas, kasmet suburiantis politikos, kariuomenės, gynybos pramonės bei žiniasklaidos atstovus, skirtas peržiūrėti ir įvertinti politiką, stiprinančią JAV nacionalinę gynybą.

Pasak KAM, šiemet forume daugiausia dėmesio bus skiriama JAV ir sąjungininkų pasirengimui atgrasyti didžiąsias valstybes. Taip pat bus diskutuojama apie modernios gynybos pramonės stiprinimą ir naujų technologijų bei dirbtinio intelekto integravimą į saugumo ir gynybos sistemas.

Bus aptariami ir transatlantinio saugumo, paramos Ukrainai, Artimųjų Rytų saugumo iššūkių ir karinių pajėgų personalo bei pajėgumų stiprinimo klausimai. 

Per pastaruosius trejus metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 mlrd. eurų, o įsigijimai iš JAV sudaro beveik 20 proc. visų šalies įsigijimų.

Lietuva iš amerikiečių perka prieštankines raketų sistemas „Javelin“, šarvuotuosius visureigius JLTV, sraigtasparnius „Black Hawk“, raketines artilerijos sistemas „Himars“, raketas AMRAAM, skirtas vidutinio nuotolio oro gynybos sistemoms NASAMS, dronus „Switchblade“.

