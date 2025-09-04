Prabilo apie geriausią scenarijų Ukrainai: tikina, kad tai gali atverti kelią į pergalę

Kadangi nei JAV, nei Europa nėra pasirengusios suteikti Ukrainai tokių pajėgumų, kokių reikia pergalei mūšio lauke, būtina ieškoti alternatyvų. Laikinas karo veiksmų įšaldymas be teisinio teritorinių praradimų pripažinimo galėtų suteikti Ukrainai laiko sustiprinti savo gynybą ir ekonomiką, „The Telegraph“ tvirtino geopolitikos strategas ir politologas Markas Brolinas.
„Pavadinkime tai „korėjietišku“ įšaldymu su „vokiška“ pabaiga – pauze, kuri atmeta de jure okupuotų teritorijų pripažinimą, užtikrina patikimas saugumo garantijas dabartiniu laikotarpiu ir investuoja į Ukrainos gebėjimą galiausiai atsiimti savo žemes. Tai ne kapituliacija, o strateginis laiko įgijimas“, – įsitikinęs ekspertas.
Ekspertas: laikas bus Ukrainos pusėje dėl trijų priežasčių
Ši idėja, anot M. Brolino, yra „niūri, bet praktiška“, nes laikas greičiausiai bus Ukrainos pusėje dėl trijų priežasčių.
Pirma, Rusijos ekonomika griūva dėl sankcijų, kapitalo nutekėjimo ir karo.
Antra, JAV vidaus politika riboja tai, ką Baltieji rūmai gali garantuoti ilguoju laikotarpiu: viešoji nuomonė ir ryškūs partiniai nesutarimai daro atvirą eskalaciją politiškai pavojingą. Nuo šiol JAV laikys Rusiją daugiausia Europos problema. M. Brolino nuomone, JAV prezidentas Donaldas Trumpas bus paskutinis valstybės vadovas, „pririštas prie pasenusio Šaltojo karo reflekso, kai net menkiausia kritika Rusijos „lokio“ atžvilgiu buvo laikoma artėjančio pasaulinio konflikto ženklu“.
„Tai ir paaiškina argumentą, kad kaimyninės valstybės turėtų susitaikyti ir priimti vasalo statusą – nepaisant to, jog „lokys“ jau seniai nusilpęs, o dauguma buvusių sovietinių respublikų sėkmingai išsivadavo“, – tvirtino M. Brolinas.
Trečia, M. Brolino manymu, Europa bunda: jos kryptis į nusiginklavimą ir priklausomybę nuo rusiškos energijos pradeda keistis. Stiprėjanti Europa tik dar labiau išryškins Maskvos silpnumą ir spartins Rusijos santykinį nuosmukį.
„Kiekvienais metais buvusios sovietinės valstybės, išsilaisvinusios nuo Maskvos, vis labiau didino BVP vienam gyventojui atotrūkį nuo savo buvusio engėjo“, – pabrėžė ekspertas.
Karo veiksmų įšaldymas turi būti įvykdytas su keliomis sąlygomis
Eksperto teigimu, karo veiksmų įšaldymas turi būti lydimas aiškių sąlygų: jokio teritorijų pokyčių teisinio pripažinimo, daugiapakopių saugumo garantijų Ukrainai (ypač oro gynybos, amunicijos, rotacinių mokymų ir patikimų atsarginių dalių tiekimo kanalų), automatinių sankcijų mechanizmų už bet kokį rimtą Rusijos nusižengimą, investicijų programos, mažinančios gyvenimo lygio skirtumą tarp laisvų ir okupuotų teritorijų.
„Šie komponentai paverstų pauzę iš diplomatinės aklavietės į dar vienas sistemų varžybas – procesą, kuris galėtų baigtis ne po dešimtmečių, o po kelerių metų, su susivienijusia Ukraina, aplenkusia okupantą taip, kaip Vakarų Vokietija aplenkė Rytų Vokietiją“, – tvirtino M. Brolinas.
Analitikas atmetė nuomonę, kad „įšaldymas apdovanoja agresiją ar normalizuoja teritorijų vagystę“. Pasak jo, priešingai – toks įšaldymas tiesiogiai išsaugo teisines pretenzijas ir palaiko sankcijas bei politinį spaudimą.
„Tai tik pripažįsta dabartinę padėtį mūšio lauke, tačiau kartu daro labiau tikėtiną būsimą Rusijos žlugimą, o ne nuolaidas. Strategiškas „laiko pirkimas“ būtų apgalvota kontrpolitika, silpninanti Maskvos gebėjimus ir legitimumą, kol taps įmanomos politinės bei ekonominės permainos“, – tvirtino politologas.
Politologo vadinamas „kietasis realizmas“ reikalauja, kad politikai ir visuomenė priimtų laikiną neteisybę dėl geresnės ateities.
„Kai alternatyvos yra begalinės skerdynės ar nepakeliama eskalacija, drausminga pauzė – su aiškiomis sąlygomis ir finansavimu – yra akivaizdus strateginis pasirinkimas. Nepaisant visko, įšaldyta fronto linija dabar tikrai atrodo kaip būtina sąlyga būsimai laisvei“, – apibendrino analitikas.
Ką apie karo įšaldymą sako Ukrainos valdžia?
Kaip anksčiau pranešė UNIAN, vienas iš karo pabaigos scenarijų yra fronto linijos įšaldymas, sakė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michailas Podoliakas. Pasak jo, galutinį sprendimą dėl scenarijaus priims prezidentas.
Taip pat neseniai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atsakė į klausimą, ar Ukrainai tiktų Pietų Korėjos scenarijus. Jis sakė, kad teoriškai tai galėtų būti įgyvendinta Ukrainoje, tačiau tai reikštų, jog Ukraina nebūtų visiškai saugi tol, kol šalia egzistuoja Rusija.
