  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Nutekintas lyderių pokalbis: Macronas ir Merzas įspėjo Zelenskį

2025-12-04 15:05 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-04 15:05

Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai šios savaitės pradžioje vykusio telefoninio pokalbio, kuriame dalyvavo pagrindinės Europos valstybės ir Ukraina, metu išreiškė tiesiogines baimes, jog Jungtinės Valstijos gali „išduoti Ukrainą ir Europą“ derybose su Kremliumi dėl galimo taikos susitarimo. Apie tai rašo „Spiegel“, remdamasis gauta gruodžio 1 d. vykusio lyderių pokalbio stenograma.

Nutekintas lyderių pokalbis: Macronas ir Merzas kalbėjo apie JAV išdavystės riziką (nuotr. Telegram)

Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai šios savaitės pradžioje vykusio telefoninio pokalbio, kuriame dalyvavo pagrindinės Europos valstybės ir Ukraina, metu išreiškė tiesiogines baimes, jog Jungtinės Valstijos gali „išduoti Ukrainą ir Europą" derybose su Kremliumi dėl galimo taikos susitarimo. Apie tai rašo „Spiegel", remdamasis gauta gruodžio 1 d. vykusio lyderių pokalbio stenograma.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pokalbyje su Ukrainos prezidentu dalyvavo Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, Danijos premjerė Mette Frederiksen, Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahras Store‘as, Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni, NATO generalinis sekretorius Markas Rutte bei Europos Sąjungos lyderiai – Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa.

Pagal stenogramą E. Macronas tariamai kalbėjo apie „tikimybę, kad JAV išduos Ukrainą teritorijų klausimais, nesuteikdamos aiškių saugumo garantijų“.

Taip pat jis esą pridūrė matantis „didžiulę grėsmę“ Zelenskiui (publikacijoje nenurodyta, kokiame kontekste tai pasakyta).

F. Merzas sakė, kad V. Zelenskiui reikia būti „labai atsargiam artimiausiomis dienomis“.

„Jie žaidžia žaidimą – ir su jumis, ir su mumis“, – teigė Vokietijos kancleris.

Lyderiai atsisako komentuoti situaciją

Suomijos prezidento ir NATO generalinio sekretoriaus spaudos tarnybos „Spiegel“ prašymo pakomentuoti informaciją neatsakė.

Keletas tiesioginių pokalbio liudininkų, sutikusių kalbėti anonimiškai, patvirtino leidiniui, kad toks skambutis tikrai vyko ir kad jo turinys perduotas tiksliai, tačiau atsisakė patvirtinti konkrečias citatas.

V. Zelenskis žurnalistams pareiškė, kad situacijos nekomentuos.

Eliziejaus rūmai neigia, jog E. Macronas kalbėjo apie „išdavystės grėsmę“ iš JAV pusės.

„Prezidentas nesakė tokių žodžių“, – teigiama atsakyme.

F. Merzas taip pat pareiškė nenorintis komentuoti nutekintų pokalbio fragmentų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prasidėjo itin svarbus Ukrainos ir JAV delegacijų susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Šaltinis: Ukrainos delegacija trečiadienį gali susitikti su JAV derybininkais (6)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas: „Jei Europa nori kariauti, mes esame tam pasiruošę dabar“ (174)
Putino susitikimas su Trumpo derybininkais baigėsi (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Putino susitikimas su Trumpo derybininkais dėl Ukrainos baigėsi (322)
Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)
Prieš Putino ir JAV pasiuntinio pokalbį – Merzas rėžė: „Turime aiškų veiksmų planą“ (10)

