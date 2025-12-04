Nutekintas lyderių pokalbis: Macronas ir Merzas įspėjo Zelenskį

Pokalbyje su Ukrainos prezidentu dalyvavo Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, Danijos premjerė Mette Frederiksen, Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahras Store‘as, Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni, NATO generalinis sekretorius Markas Rutte bei Europos Sąjungos lyderiai – Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa.
Pagal stenogramą E. Macronas tariamai kalbėjo apie „tikimybę, kad JAV išduos Ukrainą teritorijų klausimais, nesuteikdamos aiškių saugumo garantijų“.
Taip pat jis esą pridūrė matantis „didžiulę grėsmę“ Zelenskiui (publikacijoje nenurodyta, kokiame kontekste tai pasakyta).
F. Merzas sakė, kad V. Zelenskiui reikia būti „labai atsargiam artimiausiomis dienomis“.
„Jie žaidžia žaidimą – ir su jumis, ir su mumis“, – teigė Vokietijos kancleris.
Lyderiai atsisako komentuoti situaciją
Suomijos prezidento ir NATO generalinio sekretoriaus spaudos tarnybos „Spiegel“ prašymo pakomentuoti informaciją neatsakė.
Keletas tiesioginių pokalbio liudininkų, sutikusių kalbėti anonimiškai, patvirtino leidiniui, kad toks skambutis tikrai vyko ir kad jo turinys perduotas tiksliai, tačiau atsisakė patvirtinti konkrečias citatas.
V. Zelenskis žurnalistams pareiškė, kad situacijos nekomentuos.
Eliziejaus rūmai neigia, jog E. Macronas kalbėjo apie „išdavystės grėsmę“ iš JAV pusės.
„Prezidentas nesakė tokių žodžių“, – teigiama atsakyme.
F. Merzas taip pat pareiškė nenorintis komentuoti nutekintų pokalbio fragmentų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.