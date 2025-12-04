 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV Taikos institutas pervadintas Donaldo Trumpo vardu

2025-12-04 08:01 / šaltinis: ELTA
2025-12-04 08:01

JAV taikos institutas (USIP) buvo pervadintas prezidento Donaldo Trumpo garbei, trečiadienį, Kongo Demokratinės Respublikos ir Ruandos taikos susitarimo pasirašymo ceremonijos išvakarėse, pranešė Valstybės departamentas.

Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)

JAV taikos institutas (USIP) buvo pervadintas prezidento Donaldo Trumpo garbei, trečiadienį, Kongo Demokratinės Respublikos ir Ruandos taikos susitarimo pasirašymo ceremonijos išvakarėse, pranešė Valstybės departamentas.

REKLAMA
0

„Šį rytą Valstybės departamentas pakeitė buvusio Taikos instituto pavadinimą, siekdamas pagerebti didžiausią derybininką mūsų šalies istorijoje. Sveiki atvykę į Donaldo J. Trumpo Taikos institutą. Geriausia – dar priešakyje“, – socialiniuose tinkluose rašė departamentas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įraše buvo įkelta USIP pastato nuotrauka, kurioje matyti pilnas D. Trumpo vardas, įrašytas virš ant sienos išgraviruoto organizacijos pavadinimo.

REKLAMA
REKLAMA

Vasarį D. Trumpas paskelbė vykdomąjį įsakymą, kuriuo buvo siekiama likviduoti USIP. JAV žiniasklaida pranešė, kad šios organizacijos pirmininką iš jos patalpų išvedė teisėsaugos institucijos, o administracija atleido beveik visus jos darbuotojus Vašingtone.

REKLAMA

USIP buvo įsteigtas 1984 m. buvusio prezidento Ronaldo Reagano iniciatyva. Ši JAV Kongreso finansuojama organizacija yra nepriklausoma nepelno organizacija, kurios tikslas – užkirsti kelią tarptautiniams konfliktams ir juos spręsti.

Valdant buvusiems prezidentams, jis atliko ekspertų – mokslo bendruomenės atstovų, tyrėjų ir tarptautinių reikalų specialistų – darbo grupės funkcijas.

Ketvirtadienį D. Trumpas planuoja dalyvauti Kongo Demokratinės Respublikos prezidento Felikso Tshisekedi ir Ruandos prezidento Paulo Kagame taikos sutarties pasirašymo ceremonijoje.

D. Trumpas neslepia, kad save įsivaizduoja esant „taikdariu“ bei nori laimėti Nobelio taikos premiją.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mero rinkimus laimėjęs Mamdani: politinėje tamsoje Niujorkas bus šviesa.
Trumpas susitiks su naujuoju Niujorko meru

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų