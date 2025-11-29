 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Moldova dėl dviejų dronų laikinai uždarė oro erdvę

2025-11-29 13:49 / šaltinis: BNS
2025-11-29 13:49

Moldovos gynybos ministerija šeštadienį pranešė, kad po dviejų dronų įsiveržimo šalis maždaug valandai buvo uždariusi savo oro erdvę.

Moldovos prezidentė Maia Sandu (EPA-ELTA nuotr.)

Moldovos gynybos ministerija šeštadienį pranešė, kad po dviejų dronų įsiveržimo šalis maždaug valandai buvo uždariusi savo oro erdvę.

0

Nuo 2022 metų, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Moldova ne kartą užfiksavo savo oro erdvės pažeidimus, įskaitant nukritusias dronų nuolaužas jos teritorijoje.

Šis naujausias incidentas įvyko po to, kai anksčiau šią savaitę Moldova pranešė, kad jos teritorijoje sudužo dronas, o dar šeši kirto jos oro erdvę.

Šeštadienį Gynybos ministerija nurodė, kad Moldovos oro erdvė buvo laikinai uždaryta maždaug vienai valandai – nuo 22 val. 43 min. iki 23 val. 53 min. vietos (ir Lietuvos) laiku.

Skelbiama, kad šalies oro erdvę neteisėtai kirtę dronai sukėlė tiesioginę grėsmę aviacijos saugumui.

Gynybos ministerija pridūrė, kad šalies radarams nepavyko aptikti „Gerbera“ tipo dronų, tačiau jų įsiveržimą patvirtino Ukrainos pasienio tarnybos

„Jokių objektų, nuolaužų ar elementų, keliančių pavojų gyventojams, nenustatyta, o abu bepiločiai orlaiviai visam laikui paliko nacionalinę oro erdvę ir nukeliavo gilyn į Ukrainos teritoriją“, – nurodė Moldovos vidaus reikalų ministerija. 

Vidaus reikalų ministerija pridūrė, kad du lėktuvai, skridę į Moldovą, buvo nukreipti į Rumuniją.

Trečiadienį po bepiločių orlaivių įsiveržimo trečiadienį Moldova iškvietė Rusijos pasiuntinį ir jam pademonstravo Maskvos droną, nukritusį šalies teritorijoje.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

