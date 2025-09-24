Medvedevas negalėjo patikėti tuo, ką perskaitė: „Trumpas nėra toks“

Buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas, kuris kartas nuo karto grįžta į socialinius tinklus paskleisti savo propagandinių minčių, negalėjo patikėti tuo, ką sako JAV prezidentas.
„Trumpas vėl atsidūrė alternatyvioje realybėje ir pateikė naują politinių užkeikimų seriją tema „Kokia silpna yra Rusija“, – savo „Telegram“ kanale rašė Kremliaus ruporas.
Buvęs Rusijos prezidentas išreiškė viltį, kad D. Trumpas po kelių dienų ir vėl vers Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį pasirašyti Kyjivui nepalankų susitarimą.
„Trumpas nėra toks. Neabejoju, kad jis sugrįš. Jis visada sugrįžta. Tikriausiai po poros dienų jis pasiūlys žaliam pianistui sutikti su kapituliacija“, – rašė D. Medvedevas.
V. Zelenskį „žaliuoju pianistu“ propagandinė rusų žiniasklaida vadina siekdama sumenkinti Ukrainos lyderio įvaizdį. Šį įžeidimą greitai „pasigavo“ ir Kremliaus propagandistai.
Trumpas: Ukraina gali laimėti karą, susigrąžinti žemes ir galbūt daugiau
Antradienį D. trumpas savo „Truth Social“ paskyroje pareiškė, kad Ukraina gali laimėti karą, susigrąžinti visas teritorijas ir galbūt daugiau.
„Susipažinęs su Ukrainos ir Rusijos karine bei ekonomine padėtimi ir ją visiškai supratęs, taip pat pamatęs ekonomines problemas, kurias tai sukelia Rusijai, manau, kad Ukraina, turėdama Europos Sąjungos paramą, yra pajėgi kovoti ir atgauti visą Ukrainą jos pirminėje formoje. Su laiku, kantrybe ir Europos, ypač NATO, finansine parama, pirminės sienos, nuo kurių prasidėjo šis karas, yra visiškai įmanomas variantas. Kodėl gi ne?“ – rašė jis.
D. Trumpas pastebi, kad Rusija jau trejus su puse metų kariauja karą be tikslo. Anot D. Trumpo, rimta karinė jėga tokį karą sugebėtų laimėti per mažiau nei savaitę, tačiau Rusija ima panašėti į „popierinį tigrą“.
„Kai žmonės, gyvenantys Maskvoje ir visuose didžiuosiuose miestuose, miesteliuose ir rajonuose visoje Rusijoje, sužinos, kas iš tiesų vyksta šiame kare, kad jiems beveik neįmanoma gauti benzino dėl susidariusių ilgų eilių ir visų kitų dalykų, kurie vyksta jų karo ekonomikoje, kur didžioji dalis pinigų yra išleidžiama kovai su Ukraina, kuri turi didelę dvasią ir tik gerėja, Ukraina galėtų susigrąžinti savo šalį jos pirminėje formoje ir, kas žino, galbūt netgi pasiekti daugiau!
Putinas ir Rusija yra dideliuose ekonominiuose sunkumuose, ir dabar yra laikas Ukrainai veikti. Bet kuriuo atveju, linkiu abiem šalims visko geriausio. Mes toliau tieksime ginklus NATO, kad NATO galėtų daryti su jais, ką nori. Sėkmės visiems!“ – teigia jis.
