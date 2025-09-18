Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Lavrovas paaiškino, kokį Trumpą mato Rusija

2025-09-18 16:32 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-18 16:32

Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas nori pašalinti Ukrainos klausimą, kad galėtų vystyti ekonominius santykius su teroristine Rusijos valstybe.

Sergejus Lavrovas (nuotr. SCANPIX)
48

Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas nori pašalinti Ukrainos klausimą, kad galėtų vystyti ekonominius santykius su teroristine Rusijos valstybe.

REKLAMA
3

„Trumpo administracija nori pašalinti Ukrainos klausimą iš darbotvarkės, kad pašalintų kliūtis normaliems ekonominiams santykiams su Rusija“, – sakė S. Lavrovas, kurį cituoja „Telegram“ kanalas „Pravda Heraščenko“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis taip pat išreiškė mintį, kad JAV prezidento žodžiai apie nusivylimą Ukrainos konflikto sprendimo tempu iš dalies susiję su jo polinkiu į greitus sprendimus.

REKLAMA
REKLAMA

Putino ir Trumpo susitikimas
(48 nuotr.)
(48 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

Susitarimas su Ukraina bus „su viena sąlyga“

Rusijos užsienio reikalų ministras taip pat pareiškė, kad Maskva esą yra pasirengusi kompromisams dėl Ukrainos, bet „su viena sąlyga“.

REKLAMA

„Mes suprantame – ir prezidentas Putinas tai ne kartą sakė – kad galiausiai stabilūs susitarimai yra kompromisas. Ir mes esame pasirengę jų ieškoti su sąlyga, kad mūsų teisėti interesai saugumo srityje, teisėti Rusijos žmonių Ukrainoje interesai bus užtikrinti taip pat, kaip bus užtikrinti ir kitų tokio susitarimo dalyvių teisėti interesai“, – sakė Kremliaus ruporas.

REKLAMA
REKLAMA

Jis taip pat pridūrė, kad bet kokiame susitarime „būtinai reikalingi referendumo rezultatai“.

Pasisakė apie sankcijas Rusijai

S. Lavrovas pareiškė nematantis problemos, kad prieš Rusiją gali būti įvestos naujos ekonominės sankcijos.

Neseniai D. Trumpas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos yra pasirengusios įvesti „rimtas“ sankcijas Rusijai, su sąlyga, kad NATO šalys nustos pirkti energijos išteklius iš Rusijos. JAV prezidentas kritikavo Europą už „nepakankamai griežtas sankcijas“ Rusijai ir tolesnį Rusijos naftos pirkimą.

Tačiau realybėje ES vargu ar galės atsisakyti rusiškos naftos ir dujų net iki 2027 m. Iki šiol blokas planavo visiškai atsisakyti iki 2028 m., bet buvo priverstas paspartinti procesą dėl D. Trumpo reikalavimų. Dar didesnis paspartinimas šiuo metu yra tiesiog neįmanomas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sergejus Lavrovas (nuotr. SCANPIX)
Lavrovas vardija Rusijos sąlygas derybose: prakalbo apie naujas „teritorines realijas“ (57)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas atkirto Lavrovui: „Nesvarbu, ką jie sako“ (7)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Iš Trumpo – grėsmingas pareiškimas: įvardijo 3 scenarijus, kas lauks po dviejų savaičių (269)
Lavrovas: „Pirmą kartą istorijoje Rusija kariauja viena prieš visus Vakarus“ (nuotr. SCANPIX)
Lavrovas užgesino Trumpo pastangas: Maskvos žinutė Vašingtonui skamba šaltai (23)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų