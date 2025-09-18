Lavrovas paaiškino, kokį Trumpą mato Rusija

„Trumpo administracija nori pašalinti Ukrainos klausimą iš darbotvarkės, kad pašalintų kliūtis normaliems ekonominiams santykiams su Rusija“, – sakė S. Lavrovas, kurį cituoja „Telegram“ kanalas „Pravda Heraščenko“.
Jis taip pat išreiškė mintį, kad JAV prezidento žodžiai apie nusivylimą Ukrainos konflikto sprendimo tempu iš dalies susiję su jo polinkiu į greitus sprendimus.
Putino ir Trumpo susitikimas(48 nuotr.)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Susitarimas su Ukraina bus „su viena sąlyga“
Rusijos užsienio reikalų ministras taip pat pareiškė, kad Maskva esą yra pasirengusi kompromisams dėl Ukrainos, bet „su viena sąlyga“.
„Mes suprantame – ir prezidentas Putinas tai ne kartą sakė – kad galiausiai stabilūs susitarimai yra kompromisas. Ir mes esame pasirengę jų ieškoti su sąlyga, kad mūsų teisėti interesai saugumo srityje, teisėti Rusijos žmonių Ukrainoje interesai bus užtikrinti taip pat, kaip bus užtikrinti ir kitų tokio susitarimo dalyvių teisėti interesai“, – sakė Kremliaus ruporas.
Jis taip pat pridūrė, kad bet kokiame susitarime „būtinai reikalingi referendumo rezultatai“.
Pasisakė apie sankcijas Rusijai
S. Lavrovas pareiškė nematantis problemos, kad prieš Rusiją gali būti įvestos naujos ekonominės sankcijos.
Neseniai D. Trumpas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos yra pasirengusios įvesti „rimtas“ sankcijas Rusijai, su sąlyga, kad NATO šalys nustos pirkti energijos išteklius iš Rusijos. JAV prezidentas kritikavo Europą už „nepakankamai griežtas sankcijas“ Rusijai ir tolesnį Rusijos naftos pirkimą.
Tačiau realybėje ES vargu ar galės atsisakyti rusiškos naftos ir dujų net iki 2027 m. Iki šiol blokas planavo visiškai atsisakyti iki 2028 m., bet buvo priverstas paspartinti procesą dėl D. Trumpo reikalavimų. Dar didesnis paspartinimas šiuo metu yra tiesiog neįmanomas.
Šaltinis:
tv3.lt
