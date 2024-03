Svarbiausi įvykiai:

16:55 | Zelenskis: Ukrainos kariuomenė nėra pasirengusi dar vienam Rusijos puolimui

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pripažino sudėtingą šalies kariuomenės situaciją fronte. Jo teigimu, dar vieno galingo Rusijos puolimo, kuris numatomas gegužės ar birželio mėnesiais, jie gali neatlaikyti.

„O prieš tai mums reikia ne tik pasirengti, net tik stabilizuoti padėtį, nes partneriai kartais tikrai džiaugiasi, kad mes stabilizavome padėtį, – sakė V. Zelenskis apie JAV ir kitus Ukrainos rėmėjus. – Ne, aš sakau, kad mums reikia pagalbos jau dabar“.

„Tuo metu, kai jo (Zelenskio) kariams iki šiol dažniausiai pavykdavo atremtu rusų puolimą, jie nėra pasirengę gintis nuo naujo didelio Rusijos puolimo, kurio laukiama jau artimiausiais mėnesiais“, – skelbiama „CBS News“ straipsnyje, remiantis V. Zelenskio interviu.

Anot V. Zelenskio, Rusijos puolimo laukiama gegužės ar birželio mėnesiais, o Ukrainos kariuomenei trūksta oro gynybos sistemų, raketų, amunicijos.

16:25 | Po Putino pareiškimų apie branduolinį ginklą – JAV atsakas

JAV dislokavo keturis strateginius bombonešius Europoje po to, kai Rusijai vadovaujantis Vladimiras Putinas pagrasino branduolinio ginklo panaudojimu.

15:59 | Lenkijos saugumo tarnybos: surengtas reidas Rusijos šnipų tinkle

Lenkijos saugumo tarnybos ketvirtadienį pranešė, kad bendradarbiaudamos su Čekijos žvalgyba, kuri diena anksčiau išardė didelį Rusijos propagandos tinklą, surengė reidą prieš Rusijos šnipų tinklą.

Tarnybos teigė, kad jų operacijos buvo susijusios su anksčiau šiais metais pateiktais kaltinimais vienam Lenkijos piliečiui, įtariamam šnipinėjimu Rusijai.

„Vidaus saugumo agentūra atlieka veiksmus, susijusius su tyrimu dėl Rusijos šnipinėjimo, nukreipto prieš Europos Sąjungos šalis ir institucijas“, – socialiniuose tinkluose pranešė agentūros atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis.

Pareiškime jis pridūrė, kad agentūra surengė reidus sostinėje Varšuvoje ir pietiniame Tychų mieste bei atliko su šia byla susijusias apklausas.

Jis teigė, kad šnipų tinklo „tikslas buvo įgyvendinti Kremliaus užsienio politikos tikslus, įskaitant Lenkijos pozicijų susilpninimą pasaulio arenoje, Ukrainos ir ES organų įvaizdžio diskreditavimą“.

14:51 | Ukrainiečiai pademonstravo, kaip sunaikino retą rusų ginklą

Ukrainos 45-osios atskirosios artilerijos brigada sunaikino, jų teigimu, retą rusišką raketinį granatsvaidį RBU-6000, sumontuotą sunkvežimyje. Padalinio oro žvalgybininkų nufilmuotoje medžiagoje matyti sunkvežimio, ant kurio sumontuotas granatsvaidis RBU-6000, judėjimas.

Kartu šis raketų ir bombų paleidimo įrenginys yra skirtas integruoti į antvandeninius laivus, kad būtų galima atakuoti povandeninius laivus. Kaip aiškina kariuomenė, Rusijos ginkluotosios pajėgos neturi pakankamai artilerijos sistemų, todėl įvairias laivų paleidimo sistemas pradėjo montuoti ant sausumos transporto priemonių.

45-oji atskiroji brigada, glaudžiai bendradarbiaudama su 80-ąja oro desanto brigada, laikinai užimtame Bachmute aptiko ir sunaikino RBU-6000.

Rusijos kariai montuoja RBU-6000 į sunkvežimius, vilkikus ir net tankus. Tokios transporto priemonės pirmą kartą užfiksuotos 2023 m. rudenį.

14:17 | Ambasadorė: rusai Estijoje turi daugiau teisių nei Rusijoje

Estijos ambasadorė Ukrainoje Annely Kolk įsitikinusi, kad daugiausia rusakalbių gyvenamame Estijos mieste Narvoje nėra potencialo prorusiškiems protestams.

Diplomatė tai pareiškė leidinio NV renginyje „Europinis Ukrainos kelias. Pašnekesiai apie ateitį“, praneša „Ukrinform“.

„Ne, (prorusiški protestai Narvoje) tokio potencialo neturi. Taip, Narva yra pasienyje su Rusija. Bet, tiesą sakant, Estijoje gyvenantys rusai turi daugiau teisių nei rusai, gyvenantys Rusijos Federacijoje“, – teigė A. Kolk.

Ji pridūrė, kad rusakalbiai gyventojai kritikuoja Estijos vyriausybę. „Bet jie nenori išvykti į Rusiją. Tai daug ką pasako“, – pažymėjo Estijos ambasadorė.

13:38 | JAV skyrė 228 mln. dolerių Baltijos šalių saugumui, trečdalis sumos – Lietuvai

Jungtinės Valstijos skyrė 228 mln. JAV dolerių Baltijos šalių saugumo pagalbai, trečdalis sumos bus skirta Lietuvai, ketvirtadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Pasak KAM, JAV Kongresas šią savaitę priėmė Vyriausybės finansavimo įstatymą, į kurį ir įtraukta minima parama, Lietuvai ji skiriama kariuomenės kritiniams pajėgumams stiprinti – oro gynybai, jūrinės aplinkos stebėjimui, amunicijai, regioniniam ilgojo nuotolio artilerijos pajėgumui.

„JAV yra strateginė Lietuvos partnerė ir viena pagrindinių Baltijos regiono saugumą užtikrinančių sąjungininkių. Amerikiečiai itin aktyviai dalyvauja įgyvendinant saugumo užtikrinimo priemones Baltijos šalyse, stiprindami regiono saugumą ir stabilumą“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas.

Pasak KAM, praėjusiais metais JAV vien Lietuvai skyrė apie 200 mln. dolerių paramą per įvairius finansavimo mechanizmus, įskaitant saugumo pagalbą Baltijos šalims.

12:58 | Situacija ypač sudėtinga: prie Časiv Jaro vienam Ukrainos gynėjui tenka po 7–10 rusų karių

Maždaug 7–10 Rusijos karių puola vieną Ukrainos gynybos pajėgų karį Časiv Jaro – gyvenvietės, kurią siekia užimti rusai – apylinkėse. Apie tai Ukrainos kanalui „Espreso“ papasakojo Ukrainos Nacionalinės gvardijos 4-osios operatyvinės brigados bepiločių orlaivių „Kara Nebesna“ įgulos vadas Andrijus Očenašas.

Karas Ukrainoje

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

12:25 | Maskvoje tvyro įtampa – tadžikai bijo Kremliaus keršto dėl 143 žmones pražudžiusio teroro akto

„The News York Times“ (NYT) skelbia, kad migrantai iš Tadžikistano bijo palikti savo namus Maskvoje, kad dėl teroro akto nebūtų mobilizuoti kariauti Ukrainoje.

Keturi sulaikytieji dėl teroro išpuolio netoli Maskvos esančioje koncertų salėje „Crocus City Hall“ yra tadžikai. Dėl to Rusijos socialiniuose tinkluose sustiprėjo prieš migrantus nukreipta retorika. Siekdama patenkinti karo šalininkų prašymus, valdžia pažadėjo sugriežtinti veiksmus prieš migrantus, rašo leidinys.

Kaip rodo Rusijos Federacijos statistika, vien pernai Rusijoje oficialiai užregistruota beveik 1 mln. Tadžikistano piliečių – darbo migrantų.

Vienos įmonės, kurioje dirba migrantai iš Tadžikistano, vadovas komentare NYT teigė, kad dabartinės nuotaikos visuomenėje primena 2000-uosius, kai po teroristinių išpuolių ir karo Čečėnijoje musulmonai iš Kaukazo susidūrė su visuotine diskriminacija.

„Tadžikai Maskvoje taip išsigandę, kad beveik neišeina į gatvę“, – sakė jis.

Neseniai iš Maskvos išvykęs tadžikų žmogaus teisių aktyvistas Saidanvaras sakė, kad dabar Rusijos Federacijoje gyvenantys Tadžikistano piliečiai baiminasi ne tik deportacijos, bet ir to, kad jie gali būti įtraukti į karą prieš Ukrainą.

„Tadžikai labai bijo, kad Rusijos valdžia kerštaudama pradės juos masiškai siųsti į frontą kovoti“, – sakė jis.

Teroro išpuolis Maskvoje

(34 nuotr.) FOTOGALERIJA. Teroro išpuolis Maskvoje

11:53 | Scholzas prabilo apie taikos derybas dėl Ukrainos ir nukirto: savo karių į Ukrainą nesiųsime

Kelių valstybių patarėjai saugumo klausimais aptaria karo Ukrainoje užbaigimo galimybes, sakė Vokietijos kancleris Olafas Scholzas.

„Kelios šalys, įskaitant Ukrainą, šiuo metu saugumo patarėjų lygiu aptaria, kaip galėtų atrodyti taikos procesas“, – laikraščiui „Märkische Allgemeine Zeitung“ sakė O. Scholzas, rašo nepriklausomas Rusijos leidinys „The Moscow Times“.

Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje

(47 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje

11:09 | Apklausa: dauguma lenkų nenori, kad kariai būtų pasiųsti į Ukrainą

Apklausa, kurią laikraščio „Rzeczpospolita“ užsakymu atliko IBRIS, parodė, kad 74,8 proc. lenkų nenori, jog Lenkijos ar NATO kariai būtų siunčiami į Ukrainą.

Kitos nuomonės laikosi 10,2 proc. žmonių, 15 proc. neturėjo nuomonės.

„Nors lenkai nenori siųsti savo karių į Ukrainą, jie sutinka pradėti pokalbius su NATO ir Ukraina dėl oro gynybos išplėtimo į teritoriją, esančią prie sienos, kad būtų galima numušti Lenkijos kryptimi skrendančias Rusijos raketas ir dronus“, - pridūrė „Rzeczpospolita“. Apklausa parodė, kad tam pritaria 69,3 proc. lenkų, 17,6 proc. nepritaria, 13,1 proc. neturi nuomonės.

NATO karinės pratybos Norvegijoje

(16 nuotr.) FOTOGALERIJA. NATO karinės pratybos Norvegijoje

10:28 | Rusijos kariuomenė apšaudė Beryslavą iš dronų, yra nukentėjusiųjų

Rusijos kariuomenė ketvirtadienio rytą iš bepiločių orlaivių apšaudė Chersono srities Beryslavo miestą, sužeistas 38 metų amžiaus vietos gyventojas.

Tai pranešė Chersono srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Okupantai rusai nuo pat ryto atakuoja Beryslavą. Miestui vėl smogė priešo bepiločiai orlaiviai“, – rašoma pranešime.

Pažymima, kad 38 metų vyras nukentėjo nuo numesto sprogmens. Jis sužeistas į ranką ir koją.

10:00 | Nuo karo pradžios Ukrainoje jau žuvo 537 vaikai

Nuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainoje jau žuvo 537 vaikai. Tai ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos generalinio prokuroro biuro spaudos tarnyba.

„2024 metų kovo 28 d. ryto duomenimis, Ukrainoje dėl Rusijos plataus masto ginkluotos agresijos nukentėjo daugiau kaip 1 806 vaikai – 537 žuvo ir daugiau kaip 1 269 patyrė įvairaus sunkumo sužeidimus“, – rašoma pranešime.

Šie skaičiai nėra galutiniai, jie tikslinami karo veiksmų vietose, laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose.

Donecko srityje nukentėjo 524 vaikai, Charkivo srityje – 343, Chersono srityje – 149, Kyjivo srityje – 130, Dnipropetrovsko srityje – 125, Mykolajivo srityje – 103, Zaporižios srityje – 100, Černihivo srityje – 72, Luhansko srityje – 67.

Seimo viešbutis atvėrė duris pabėgėliams iš Ukrainos

(17 nuotr.) FOTOGALERIJA. Seimo viešbutis atvėrė duris pabėgėliams iš Ukrainos

09:31 | Putinas: „Rusija nesiruošia kariauti su NATO, tai nesąmonė“

Trečiadienį kalbėdamas su Tverės srities karo lakūnais, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas patikino juos, kad Rusija nesirengia kariauti su NATO. Tiesa, iškart paneigdamas savo patikinimą, jis pareiškė, kad „tai ne Rusija priartėjo prie NATO šalių sienų, bet jie priartėjo, mes tik saugome savo žmones“.

Nė per žingsnį nenutoldamas nuo Kremliaus propagandinės linijos, V. Putinas pareiškė, kad kalbos apie galimą Lenkijos, Baltijos šalių ar Čekijos puolimą yra „būdas apgauti šių šalių gyventojus“.

Taip pat V. Putinas apkaltino NATO kišantis „net į Azijos ir Lotynų Amerikos šalis“ ir tikino, kad „šiandieninio konflikto nebūtų, jei būtų atsižvelgta į Rusijos Federacijos saugumo interesus po SSRS žlugimo“. Pastarąja fraze Rusija tradiciškai ir melagingai grindžia invaziją į Ukrainą.

Metinė Vladimiro Putino kalba

(15 nuotr.) FOTOGALERIJA. Metinė Vladimiro Putino kalba

08:53 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą skelbia sunaikinę dar 780 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų kovo 28 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 439 970 kareivių.

Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 6 914 tankų (+10), 13 237 šarvuotųjų kovos mašinų (+21), 10 963 artilerijos sistemų (+32), 1 021 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos (+2), 729 oro gynybos priemonių (+1), 347 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 8 590 dronų (+22), 2 017 sparnuotųjų raketų (+2), 26 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 14 595 automobilių (+56), 1 800 specialiosios technikos vienetų (+6).

08:10 | Ukrainos kariai sunaikino 26 iš 28 rusų paleistų dronų

Kovo 28-osios naktį Oro gynybos pajėgos sunaikino 26 iš 28 smogiamųjų dronų, kuriais Rusija atakavo Ukrainą.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.

„2024 metų kovo 28-osios naktį priešas smogė Ukrainai raketų ir aviacijos smūgį, panaudodamas tris sparnuotąsias raketas Ch-22 ir antiradarinę raketą Ch-31P (iš Juodosios jūros akvatorijos), zenitinę valdomąją raketą S-300 (Donecko sritis) ir 28 „Shahed-136/131“ tipo smogiamuosius dronus (paleidimo rajonai – Kursko sritis (RF), Čaudos kyšulys (Krymas)“, – rašoma pranešime.

07:32 | Per naktinę rusų ataką Zaporižioje sužeistos dvi moterys

Per naktinę rusų ataką Zaporižioje sužeistos dvi moterys, „šahedų“ nuolaužos apgadino namus privačiame sektoriuje.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Zaporižios srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Per naktinę „šahedų“ ataką Zaporižioje sužeistos dvi moterys. Nuo priešo bepiločių orlaivių nuolaužų užsidegė gyvenamieji namai privačiame sektoriuje. Gelbėtojai operatyviai užgesino liepsnas. Atakos detalės tikslinamos. Šalis teroristė Rusija tęsia karą prieš taikius žmones“, – sakoma karinės administracijos vadovo Ivano Fiodorovo pranešime.

Kaip anksčiau rašė „Ukrinform“, Zaporižią naktį į ketvirtadienį atakavo rusų dronai, buvo pranešta apie nukentėjusiuosius.

Karas Ukrainoje

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

07:00 | Charkivo srityje rusų smūgio auka tapo 12 metų berniukas

Charkivo srities Borovos gyvenvietėje rusų smūgio auka tapo 12 metų vaikas.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Charkivo srities prokuratūros spaudos tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Tyrimo duomenimis, kovo 27 d., apie 21 val. 20 min., Rusijos kariškiai apšaudė Iziumo rajono Borovos gyvenvietę. Žuvo 12 metų berniukas", – rašoma pranešime.

Gyvenvietėje nukentėjo gyvenamieji namai ir vaikų darželis.

Ginkluotės tipas tikslinamas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo, susijusio su tyčiniu nužudymu (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 2 dalis).

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, kovo 27 d. rusai smogė Kupianskui aviacine bomba FAB-500, o Kupiansko rajono Dvoričnos gyvenvietę atakavo bepiločiu orlaiviu, nukentėjo vienas žmogus.