„Artimiausi penki-šeši mėnesiai – lemiami“: Ukrainai kritiškai trūksta amunicijos ir tankų, rusai ruošia naują puolimą

Užėmę Avdijivką rusų kariai intensyviai spaudžia iš karto keliomis kryptimis. Jiems pavyko pasistūmėti 7–10 kilometrų į vakarus nuo miesto. Judėdami į priekį, okupantai stengiasi neleisti Ukrainai stiprinti gynybinių linijų, tačiau vasarą prognozuojamas didesnis „stūmimas“, rašo „The Economist“.

„Artimiausi penki-šeši mėnesiai gali būti lemiami“, – leidiniui sakė „Rochan Consulting“ analitikas Konradas Muzyka, interneto svetainės „Ukraine Conflict Monitor“ autorius.

Dronai nepakeis sviedinių

Jo nuomone, Ukrainos prioritetai yra „gyvoji jėga, įtvirtinimai ir amunicija“. Tačiau leidinys pažymi, kad gynybos pajėgos kenčia nuo „ūmaus sviedinių bado“.

„Aktyviai naudodami dronus ukrainiečiai sugebėjo iš dalies kompensuoti taupomus šovinius. Tačiau dronai negali smogti taip koncentruotai, kaip artilerija“, – teigiama medžiagoje.

Pranešama, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos paleidžia mažiausiai po penkis sviedinius kiekvienam gynėjui palei visą frontą. Šiuo metu Rusija per metus pagamina apie tris milijonus artilerijos sviedinių, be to, papildomai gauna ginklų iš Kinijos ir Irano. Tuo pat metu Europa 2024 m. turi pagaminti tik 1,4 mln. sviedinių, o kitais metais – du milijonus.

Tikimasi, kad šoviniai, kurie nedideliais kiekiais jau pradėjo keliauti į Ukrainą, leis gynėjams kelis mėnesius „atsikvėpti“.

„Kitų rūšių amunicijos taip pat trūksta. Ukrainai pavojingai trūksta priešlėktuvinės gynybos sistemų“, – pažymėjo leidinys.

Be to, Ukrainai skubiai reikia papildomų priemonių smogti Krymui ir logistikos centrams priešo užnugaryje. Leidinys mano, kad „didelė dalis“ sparnuotųjų raketų „Storm Shadow“ ir „Scalp“ jau buvo panaudota.

„Ukrainai taip pat trūksta tankų ir kitų kovos mašinų, nors yra vilties, kad Amerika gali atsiųsti jai šimtus nurašytų kovos mašinų „Bradley“, nereikalaudama papildomų pinigų iš Kongreso“, – rašoma straipsnyje.