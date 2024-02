Svarbiausi įvykiai:

Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono (Emaniuelio Makrono) pareiškimas, kad Vakarų šalys neatmeta galimybės ateityje siųsti savo karių į Ukrainą, yra geras ženklas, antradienį naujienų agentūrai AFP sakė vienas aukšto rango Ukrainos pareigūnas.

„E. Macronas dabar demonstruoja gilų supratimą apie karo Ukrainoje keliamą pavojų Europai“, – sakė prezidento tarnybos patarėjas Mychaila Podoliakas ir pavadino tai geru ženklu.

E. Macronas pirmadienį pareiškė, kad ateityje neatmetama galimybė siųsti Vakarų karius į Ukrainą.

Šis klausimas buvo aptartas Paryžiuje vykusiame Europos lyderių susitikime, Rusijos invazijai tęsiantis jau trečius metus.

Po daugiau kaip 20 Europos valstybių ir vyriausybių vadovų bei kitų Vakarų šalių pareigūnų susitikimo Prancūzijos lyderis sakė, kad „padarysime viską, ko reikia, kad Rusija negalėtų laimėti karo“.

„Šiandien nėra sutarimo oficialiai, patvirtintu būdu siųsti karius [...]. Tačiau kalbant apie dinamiką, nieko negalima atmesti“, – teigė E. Macronas spaudos konferencijoje Eliziejaus rūmuose.

Svarbių derybų su prezidentu Joe Bidenu metu nepavykus pasiekti jokio susitarimo, JAV Atstovų rūmų pirmininkas Mike‘as Johnsonas antradienį teigė, kad jo respublikonų kontroliuojami rūmai nesiims spręsti pagalbos Ukrainai klausimo, kol nebus susitarta dėl imigracijos reformos.

Baltuosiuose rūmuose kalbėdamas su reporteriais M. Johnsonas sakė, kad įstatymų leidėjai „aktyviai svarsto“ galimybes patvirtinti milijardinių išlaidų paketą, kuriame būtų numatyta ir pagalba Ukrainai, tačiau pridūrė, kad „svarbiausias dalykas mūsų šaliai yra mūsų siena“ su Meksika.

Sulaikytas Aleksejaus Navalno advokatas Vasilijus Dubkovas buvo paleistas, pranešė „Meduza”.

Pasak leidinio, advokatas sulaikymo priežasties ir aplinkybių nekomentavo, tik pažymėjo, kad įvykį vertina kaip kliudymą teisinei praktikai.

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas dar kartą pabrėžė, kad vokiečių kariai nebus siunčiami į Ukrainą. „Ukrainos žemėje nebus Vokietijos ir NATO dalinių“, – sakė jis antradienį lankydamasis Emedingene. O. Scholzas priminė tai pareiškęs jau vadinamojoje „Zeitenwende“ kalboje netrukus po Rusijos invazijos į kaimyninę šalį.

Vokietija, pasak O. Scholzo, rems Ukrainą. „Tačiau mes darysime viską, kad šis karas neperaugtų į Rusijos ir NATO karą“, – teigė jis. Tai esą visada yra pagrindinis visų sprendimų principas.

O. Scholzas taip pat dar kartą patvirtino savo nepritarimą „Taurus“ sparnuotųjų raketų tiekimui Ukrainai. Tai taip pat paremta tuo, kad vokiečių kariai neturėtų dalyvauti kare, kalbėjo kancleris.

„Taurus“ raketos gali tiksliai pataikyti į taikinius, esančius 500 km atstumu. Ukraina nori jomis pasinaudoti, kad nutrauktų tiekimą Rusijos kariams fronte.

Kyjivas ne kartą prašė Vokietijoje pagamintų „Taurus“ raketų, teigdamas, kad jos yra tinkamiausias ginklas smogti Rusijos kariniams taikiniams toli už fronto linijos okupuotoje Ukrainoje.

Rusijos prezidento atstovas D. Peskovas sureagavo į pasigirdusias kalbas, kad kai kurios Vakarų šalys svarsto siųsti karius į Ukrainą. Pasak jo, dėl tokio sprendimo konfliktas taptų neišvengiamas, rašo „Politico”.

Kremliaus komentarai pasirodė po to, kai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas neatmetė galimybės siųsti karius į Ukrainą, Kyjivui stengiantis atremti plataus masto Rusijos invaziją.

Nors E. Macronas pažymėjo, kad šiuo metu nėra susitarimo dėl karių, Ukraina neprašė sąjungininkų karių kovoti, o kitos Vakarų vyriausybės net tvirtino, kad kariai nebus dislokuoti, vien tik toks pasigirdęs pasvarstymas sukėlė Maskvos reakciją.

„Šiuo atveju reikia kalbėti ne apie tikimybę, o apie [konflikto] neišvengiamumą. Taip mes tai vertiname“, – sakė V. Putino atstovas D. Peskovas.

„Šios šalys taip pat turi tai įvertinti ir suvokti, klausdamos savęs, ar tai atitinka jų, taip pat jų šalių piliečių interesus“, – pridūrė D. Peskovas.

Italija antradienį pareiškė, kad tarptautinė parama Ukrainai neapima Vakarų šalių sausumos pajėgų dalyvavimo, ir perspėjo, kad nereikia sudaryti kariavimo su Rusija įspūdžio.

Ministrės pirmininkės Giorgios Meloni vyriausybė taip sureagavo į Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono komentarus po pirmadienį įvykusios Europos lyderių konferencijos, kai jis atsisakė atmesti tokio dislokavimo galimybę.

„Nuo pat Rusijos agresijos pradžios prieš dvejus metus visi sąjungininkai yra vieningi dėl paramos Kyjivui, – sakoma Italijos vyriausybės pareiškime. – Ši parama nenumato Europos ar NATO valstybių karių buvimo Ukrainos teritorijoje.“

Italijos užsienio reikalų ministras Antonio Tajani viešėdamas Zagrebe žurnalistams paaiškino priežastis.

„Kai kalbame apie karių siuntimą, turime būti labai atsargūs, nes negalime versti žmonių manyti, kad kariaujame su Rusija“, – sakė jis. Jo komentarus naujienų agentūrai AFP patvirtino jo biuras.

„Mes nekariaujame su Rusija“, – sakė ministras ir pabrėžė, kad Italija bei kiti sąjungininkai gina Ukrainą.

Jungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas antradienį Baltuosiuose rūmuose vykusiose svarbiose derybose perspėjo aukščiausius Kongreso vadovus, kad nesugebėjimas užtikrinti karinės pagalbos Ukrainai gali kainuoti labai brangiai.

„Kalbant apie Ukrainą, manau, kad poreikis yra neatidėliotinas“, – Ovaliajame kabinete sakė J. Bidenas ir pridūrė, kad „kasdienio neveiklumo Ukrainoje pasekmės būtų siaubingos“.

Lenkijos vyriausiasis diplomatas pirmadienį kreipėsi į JAV Atstovų Rūmų pirmininką Mike'ą Johnsoną, prašydamas leisti balsuoti, kad būtų patvirtinta labai reikalinga pagalba Ukrainai ir įspėdamas, kad jis prisiims atsakomybę, jei Rusija triumfuos.

„Dar kartą asmeniškai kreipiuosi į pirmininką Mike'ą Johnsoną. Prašau leisti demokratijai veikti sava eiga. Prašau, perduokime tai balsavimui“, – sakė Vašingtone viešėjęs užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis.

„Norėčiau, kad jis žinotų, jog visas pasaulis stebi, ką jis darys. Ir jei šis priedas nebus priimtas, o Ukraina patirs nesėkmę mūšio lauke, tai bus jo atsakomybė“, – sakė jis Atlanto taryboje prieš susitikimą su valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu.

M. Johnsonas atstovauja itin nedidelei respublikonų daugumai Atstovų rūmuose ir atsisako teikti balsavimui vadinamąjį papildomo finansavimo įstatymo projektą, kuriame JAV prezidentas Joe Bidenas prašo skirti 61 mlrd. dolerių (56,21 mlrd. eurų) Ukrainai.

M. Johnsonas, revanšo prieš J. Bidenu siekiančio Donaldo Trumpo sąjungininkas, palaikė buvusį prezidentą bandydamas susieti užsienio pagalbą su diskusijomis dėl priemonių prieš neteisėtą migraciją į Jungtines Valstijas iš Meksikos.

Rusijoje buvo sulaikytas Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno advokatas Vasilijus Dubkovas, praneša Baltarusijos leidinys „Nexta”.

Skelbiama, kad jis lydėjo A. Navalno motiną Liudmilą Navalnają Salecharde, kur ji reikalavo, kad jai būtų atiduotas sūnaus kūnas.

„Nexta” skelbia, kad, pirminais duomenimis, sulaikymo priežastis yra „viešosios tvarkos pažeidimas“.

Daugiau nei dešimt Vakarų šalių ambasadorių, įskaitant JAV pasiuntinę Lynne Tracy, antradienį pagerbė Rusijos opozicijos politiko Boriso Nemcovo atminimą, praėjus devyneriems metams po to, kai jis buvo nužudytas netoli Kremliaus.

B. Nemcovas buvo vienas garsiausių prezidento Vladimiro Putino kritikų, kol 2015 metų vasario 27 dieną buvo nušautas ant Maskvos tilto.

„Nemcovo palikimas ir toliau įkvepia rusus ir žmones visame pasaulyje kovoti su korupcija ir ginti žodžio laisvę bei žmogaus teises“, – rašė L. Tracy socialiniame tinkle „X“.

Devintosios jo nužudymo metinės minimos praėjus 11 dienų nuo tada, kai Rusijos kalėjime mirė kitas svarbus V. Putino oponentas Aleksejus Navalnas, o jo mirtis sukėlė pasipiktinimą šalyje ir užsienyje.

ES delegacija paminėjo B. Nemcovą kaip politiką, „kuris labiau už visa kita vertino žmogaus teises ir laisvę ir griežtai pasmerkė Krymo aneksiją“.

Diplomatai atnešė gėlių prie tradicinio improvizuoto memorialo toje vietoje, kur B. Nemcovą pakirto keturios kulkos.

Maždaug tuo pat metu keliolika maskviečių padėjo gėlių toje vietoje stebimi kelių policijos pareigūnų.

Prie vieno iš portretų šalia memorialo buvo paliktas popieriaus lapas. „Šioje vietoje Borisas Nemcovas buvo nužudytas šūviais į nugarą“, – buvo parašyta jame.

2017 metais teismas buvusį saugumo pajėgų karininką iš Čečėnijos pripažino kaltu dėl B. Nemcovo nužudymo ir skyrė jam 20 metų kalėjimo. Dar keturi vyrai buvo pripažinti kaltais dėl bendrininkavimo.

Tačiau nužudyto opozicijos politiko šeima ir šalininkai tvirtina, kad valdžios institucijos nesugebėjo patraukti atsakomybėn tikrųjų nusikaltimo užsakovų.

Ukrainos pajėgos antradienį pranešė, kad netoli Časiv Jaro Ukrainos rytuose, kur Rusija aktyviai bando prasiveržti, vyksta įnirtingi mūšiai.

Kariuomenės atstovas spaudai Ilia Jevlašas per televiziją sakė, kad „Ivanivskės ir Bohdanivkos pakraščiuose jau vyksta įnirtingi mūšiai“.

Časiv Jaras yra netoli Bachmuto, kurį 2023 metų gegužę užėmė Rusijos pajėgos.

Rusijai pasistūmėjus toje teritorijoje, padidėtų spaudimas Kramatorskui – paskutiniam dideliam Donbaso regiono miestui, kurį vis dar kontroliuoja Ukraina ir kuris vis dažniau bombarduojamas.

„Priešas naudoja rezervus ir bando pastiprinti savo pajėgas“ šturmo daliniais, sakė I. Jevlašas.

Praradusios Bachmutą, Ukrainos pajėgos atsitraukė į Časiv Jarą. Ivanivskė ir Bohdanivka yra vos už kelių kilometrų.

Skirtingi požiūriai į Rusijos karą Ukrainoje sukėlė įtampą Čekijos, Lenkijos, Slovakijos ir Vengrijos viršūnių susitikime. Višegrado grupės šalys skirtingai vertina konflikto priežastis ir tai, kaip jį būtų galima išspręsti, antradienį Prahoje sakė Čekijos ministras pirmininkas Petras Fiala. „Čekija ir Lenkija prisideda ir prie karinės pagalbos, o Vengrija ir Slovakija to neremia“, – pridūrė jis.

Rusija jau dvejus metus kariauja Ukrainoje. Nėra karinio sprendimo šiame konflikte, argumentavo Slovakijos vyriausybės vadovas Robertas Ficas. „Tik neatidėliotinos paliaubos sudarys sąlygas neatidėliotinoms deryboms dėl tam tikrų kompromisų ir susitarimų“, – aiškino kairysis nacionalistas politikas. Karas gali būti nutrauktas tik derybomis, antrino jam Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas.

P. Fiala tuo tarpu pabrėžė netikįs „pacifistiniais sprendimais“. Nusileidžiant agresorei Rusijai, esą neįmanoma pasiekti ilgalaikės taikos. „Nėra erdvės kompromisams, kai kalbama apie Ukrainos valstybės nepriklausomybę“, – akcentavo Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.

Kitos pokalbių Prahoje temos buvo besitęsiantys ūkininkų protestai Europoje, galimos ES Žaliojo kurso korekcijos, bendradarbiavimas branduolinės energijos plėtros srityje ir bendra kova prieš neteisėtą migraciją.

Rusijai jau įvesta daugiau nei 17 000 individualių ir sektorinių sankcijų, dėl kurių, kaip manoma, ji jau neteko mažiausiai 400 mlrd. dolerių.

Apie tai pranešė Ukrainos ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis, antradienį kalbėjęs vyriausybės posėdyje.

„Be karinės, finansinės ir humanitarinės pagalbos (Ukrainai – red.), sankcijų spaudimas valstybei agresorei didėja“, – pažymėjo jis.

D. Šmyhalis priminė, kad JAV, Jungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga neseniai priėmė naujus sankcijų paketus.

„Visų pirma, JAV įvedė jas Rusijos energetikos bendrovėms, įmonėms, gaminančioms mikroelektroniką gynybos pramonei, bankininkystės ir IT sektoriams, taip pat Rusijos naftos logistikai“, – pažymėjo vyriausybės vadovas.

Jis pridūrė, kad britų partneriai papildė savo sankcijų sąrašą 100 pozicijų, todėl didės spaudimas tiems, kurie padeda Rusijai išvengti prekybos nafta apribojimų. Sankcijos taip pat palies deimantų sektorių, vario, cinko, plieno gamybą ir kt.

Kanada į sąrašą įtraukė dar 163 asmenis ir subjektus – logistikos bendroves, gynybos įmones ir propagandos skleidėjus.

„Esame dėkingi Europos Sąjungai už 13-ąjį sankcijų paketą. Naujausios sankcijos taikomos ginklų ir elektronikos gamintojams. Įvesti griežtesni eksporto apribojimai, be kita ko, ir trečiosiose šalyse įsikūrusioms bendrovėms“, – pabrėžė vyriausybės vadovas.

Ukrainos kariams teko pasitraukti iš dar dviejų gyvenviečių šalia Avdijivkos.

Apie tai pranešė Taurijos operatyvinės strateginės kariuomenės grupuotės atstovas Dmytro Lichovijus, skelbia UNIAN.

D. Lichovijus teigia, kad Ukrainos kariai atsitraukė iš Stepovės ir Sjevernės kaimų.

Tačiau atstovas pabrėžė, kad gynybos linija trijose aplinkinėse srityse buvo stabilizuota.

„Mūsų daliniai traukėsi iš mažų Sjevernės ir Stepovės kaimų. Prieš karą juose gyvenoiki 100 gyventojų”, – sakė D. Lichovijus.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pranešė atvykęs į Saudo Arabiją deryboms įvairiais klausimais, įskaitant apsikeitimą karo belaisviais.

Saudo Arabija ir anksčiau yra tarpininkavusi dėl Ukrainos ir Rusijos apsikeitimo karo belaisviais.

„Šios karalystės vadovybė jau prisidėjo prie mūsų žmonių paleidimo. Esu įsitikinęs, kad šis susitikimas taip pat duos rezultatų“, – socialiniame tinkle „X“ parašė V. Zelenskis.

„Raketų laivai „Odincovo“ ir „Serpuchov“, raketinis kateris „Moršans“ įgyvendino elektroninius raketų „Kalibr“ ir „Moskit“ paleidimus, imituojančiais kovą su tariamo priešo taikiniais, esančiais tolimu atstumu nuo laivų“, – skelbiama Rusijos Baltijos jūros laivyno pranešime.

Buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius savo „X“ paskyroje parašė, kad Kaliningrado sritis bus „neutralizuota“, jeigu Maskva išprovokuos karą su NATO.

„Po to, kai Švedija buvo integruota į aljansą, Baltijos jūra tapo NATO vidaus jūra. Jeigu Rusija išdrįs mesti iššūkį NATO, Kaliningradas bus „neutralizuotas“ pats pirmas“, – rašė jis.

