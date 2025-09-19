Ukrainos spec. operacijų pajėgos smogė Kursko srityje: sunaikinti žiauriai pagarsėjusios brigados objektai

TATENA priėmė rezoliuciją, kurioje Rusija raginama pasitraukti iš Zaporižios AE
Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) Generalinė konferencija priėmė rezoliuciją „Branduolinė sauga, branduolinis saugumas ir priemonės Ukrainoje“, kurioje Rusija raginama nedelsiant nutraukti Zaporižios atominės elektrinės okupaciją.
Apie tai pranešė Ukrainos energetikos ministerija.
„Rezoliucijoje yra tiesioginis raginimas nedelsiant išvesti visą neleistiną karinį ir kitą personalą iš ZAE. Dokumente dar kartą patvirtinama, kad Zaporižios AE ir visi Ukrainos branduoliniai objektai turi veikti esant visiškai suvereniai kompetentingų Ukrainos valdžios institucijų kontrolei“, – sakoma pranešime.
Rezoliucijoje taip pat dar kartą patvirtintas TATENA misijos ZAE mandatas ir tolesnis darbas, nepaisant nuolatinių Rusijos bandymų trukdyti jos veiklai.
Be to, joje primenama apie Rusijos smūgius Černobylio AE zonoje ir žalą naujajam apsauginiam sarkofagui, dėl kurių kyla pavojus tarptautinei branduolinei saugai.
„Esame dėkingi kiekvienai šaliai, kuri parėmė šį svarbų dokumentą. 62 balsai „už“ yra aiški civilizuoto pasaulio pozicija: branduolinis terorizmas yra nepriimtinas, o Rusijos okupuota Zaporižios atominė elektrinė turi būti nedelsiant grąžinta Ukrainos kontrolei. Mes ir toliau bendradarbiausime su TATENA ir mūsų partneriais, kad užtikrintume kiekvieno šios rezoliucijos punkto įgyvendinimą“, – komentavo Ukrainos energetikos ministrė Svitlana Hrynčuk.
Ukraina reikalauja stiprinti tarptautinį spaudimą Rusijai, kad būtų užtikrintas visiškas ir besąlygiškas visų TATENA rezoliucijų įgyvendinimas ir ZAE grąžinimas Ukrainos kontrolei.
„Ukrinform“ primena, kad ZAE nuo 2022 m. kovo 4 d. yra okupuota Rusijos. Nuo to laiko TATENA priėmė ne vieną rezoliuciją, raginančią grąžinti jėgainę Ukrainai, tačiau nė viena iš jų nebuvo įgyvendinta.
Iš Rusijos – signalai dėl planų Ukrainoje: išnarpliojo naujausius Putino ir Gerasimovo žodžius
JAV karo tyrimų institutas (ISW) išanalizavo neseniai paskelbtus Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino ir Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininko Valerijaus Gerasimovo pareiškimus ir pateikė išvadą, jog Rusijos planas – nualinti Ukrainą ir taip laimėti karą, skelbia UNIAN.
ISW priminė, jog rugsėjo 18 d. V. Putinas paskelbė, jog šiuo metu fronto linijoje yra daugiau nei 700 tūkst. Rusijos karių, o V. Gerasimovas dieną prieš teigė, kad Rusijos kariai atkakliai žengia į priekį „praktiškai visoje fronto linijoje“. Ekspertai mano, kad šie pareiškimai „atitinka V. Putino bendrąją pergalės teoriją, pagal kurią Rusija turi išteklių ir kovinių pajėgumų, kad galėtų neribotą laiką tęsti laipsnišką žengimą į priekį ir laimėti išsekimo karą prieš Ukrainą“.
Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1 tūkst. 150 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų rugsėjo 19 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 99 tūkst. 530 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 1 tūkst. 150 priešo kareivių.
Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 tūkst. 191 (+0) priešo tanką, 23 tūkst. 278 (+1) šarvuotas kovos mašinas, 32 tūkst. 896 (+17) artilerijos sistemas, 1 tūkst. 492 (+1) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 tūkst. 218 (+1) oro gynybos sistemų, 422 (+0) karo lėktuvus, 341 (+0) sraigtasparnį, 60 tūkst. 680 (+211) taktinių bepiločių orlaivių sistemų, 3 tūkst. 718 (+0) kruizinių raketų, 28 karo laivus/ katerius, 1 povandeninį laivą, 62 tūkst. 44 (+44) automobilius ir degalų cisternas, 3 tūkst. 968 (+3) specialiosios įrangos vienetus.
Trumpas apie dronų ataką Lenkijoje: „Jie neturėjo ten būti, pripažinkime“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą pakomentavo Rusijos dronų ataką Lenkijoje. Apie tai jis kalbėjo interviu „Fox News“.
D. Trumpas mano, kad dronai buvo disorientuoti, tačiau pareiškė, kad jie bet kokiu atveju neturėjo būti taip arti Lenkijos.
D. Trumpas sulaukė daug kritikos Lenkijoje už tai, kad, reaguodamas į praėjusią savaitę įvykusį dronų įsibrovimą, jis pareiškė, kad Rusijos pažeidimas Lenkijos teritorijoje galėjo būti klaida, rašo „TVP World“.
Lenkijos ir Europos pareigūnai laikosi versijos, kad pažeidimas buvo sąmoningas Maskvos veiksmas.
„Fox News“ vedėja ketvirtadienį paklausė D. Trumpo, ar jis vis dar mano, kad dronų ataka įvyko per klaidą.
„Negaliu komentuoti, ar tai buvo klaida, ar ne. Jie neturėjo ten būti, pripažinkime“, – sako D. Trumpas.
Jis taip pat pridūrė, kad nori tikėti, jog dronai, patekę į Lenkiją, buvo disorientuoti.
Donaldas Trumpas: Vladimiras Putinas mane nuvylė
JAV vadovas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „tikrai jį nuvylė“ tęsdamas karą Ukrainoje, nepaisant pastangų sustabdyti kovas.
Spaudos konferencijoje su Britanijos ministru pirmininku Keiru Starmeriu D. Trumpas sakė, kad manė, jog Ukrainos konfliktą bus „lengviausia“ užbaigti „dėl mano santykių su prezidentu Putinu, bet jis mane nuvylė. Jis mane tikrai nuvylė“.
Valstybinio vizitu JK metu D. Trumpas sakė, kad V. Putino nesugebėjimas užbaigti daugiau nei trejus metus trunkančio Rusijos karo Ukrainoje yra „didžiausias nusivylimas“, tačiau nenurodė, ar ketina imtis kokių nors veiksmų Kremliaus šeimininko atžvilgiu.
D. Trumpas pareikalavo, kad sąjungininkai nustotų pirkti rusišką naftą, kad jis imtųsi bausti Maskvą, ir liepė įvesti muitus Kinijai.
Tačiau JAV prezidentas susilaiko nuo bet kokių tolesnių vienašališkų veiksmų prieš Maskvą.
D. Trumpas ir V. Putinas prieš mėnesį susitiko Aliaskoje derėtis dėl karo Ukrainoje. Tai buvo pirmas kartas, kai Rusijos lyderiui buvo leista patekti į Vakarų teritoriją nuo tada, kai jis 2022 metų vasarį įsakė savo kariuomenei įsiveržti į Ukrainą.
Po kelių dienų D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose susitiko su Ukrainos prezidentu ir Europos lyderiais.
Tuo tarpu Ukrainos klausimu K. Starmeris stengėsi nedaryti spaudimo D. Trumpui, tačiau teigė, kad su Baltųjų rūmų šeimininku aptarė būdus, kaip padidinti spaudimą V. Putinui.
„Turime daryti papildomą spaudimą Putinui, nes tik tada, kai prezidentas jam darė spaudimą, jis iš tikrųjų parodė norą imtis veiksmų. Taigi, turime padidinti tą spaudimą“, – sakė britų premjeras.
Trumpas pasakė, ką turi padaryti Europa, kad priverstų Putiną baigti karą
JAV prezidentas Donaldas Trumpas mano, kad jei Europa imtųsi sankcijų Kinijai, Kinija darytų spaudimą Rusijai, kad priverstų Rusiją baigti karą su Ukraina.
Kinija perka naftą iš Rusijos.
Apie tai D. Trumpas kalbėjo interviu „Fox News“, skelbia „Ukrainska Pravda“.
„Na, jei jie (Europos šalys – red.) būtų pritaikę sankcijas, pavyzdžiui, muitus ar kaip ten tai vadinasi – jei jie būtų tai padarę Kinijai, manau, karas galbūt būtų pasibaigęs.
Nes Kinija šiandien yra neabejotinai didžiausia naftos pirkėja iš Rusijos. Ir manau, kad jie turi ir kitų svertų, kuriais gali daryti įtaką Rusijai. <...>
Penktadienį aš kalbėsis su lyderiu Xi. <...> Pažiūrėsime, kaip viskas susiklostys. Jei Europa imsis kokių nors veiksmų Kinijos atžvilgiu, manau, Kinija tikriausiai privers nutraukti karą“, – mano D. Trumpas.
D. Trumpas šią savaitę lankosi Jungtinėje Karalystėje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Tuo tarpu Ukraina toliau naikina kacapų naftą: dabar kacapams ne tik trūksta benzino, bet jie panikuoja kad artinasi žiemą, ir ne Europa, o jie sušals.
Slava Ukraini, smert kacapam!
Ukrainos spec. operacijų pajėgos smogė Kursko srityje: sunaikinti žiauriai pagarsėjusios brigados objektai
Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos smogė Rusijos 810-osios atskirosios jūrų pėstininkų brigados logistikos centrui, esančiam Kursko srityje. Tai patvirtino pačios pajėgos, skelbia UNIAN.
Smūgio metu sunaikinta saugykla, šaudmenų sandėliai, taip pat 810-osios brigados ginklų ir karinės technikos slapta laikymo vieta.
Anot pajėgų, būtent ši brigada yra susijusi su karo nusikaltimais, Ukrainos karo belaisvių egzekucijomis.