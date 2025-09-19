Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Iš Rusijos – signalai dėl planų Ukrainoje: išnarpliojo naujausius Putino ir Gerasimovo žodžius

2025-09-19 09:38 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-19 09:38

JAV karo tyrimų institutas (ISW) išanalizavo neseniai paskelbtus Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino ir Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininko Valerijaus Gerasimovo pareiškimus ir pateikė išvadą, jog Rusijos planas – nualinti Ukrainą ir taip laimėti karą, skelbia UNIAN.

V. Putinas ir V. Gerasimovas (nuotr. SCANPIX)
36

JAV karo tyrimų institutas (ISW) išanalizavo neseniai paskelbtus Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino ir Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininko Valerijaus Gerasimovo pareiškimus ir pateikė išvadą, jog Rusijos planas – nualinti Ukrainą ir taip laimėti karą, skelbia UNIAN.

REKLAMA
0

ISW priminė, jog rugsėjo 18 d. V. Putinas paskelbė, jog šiuo metu fronto linijoje yra daugiau nei 700 tūkst. Rusijos karių, o V. Gerasimovas dieną prieš teigė, kad Rusijos kariai atkakliai žengia į priekį „praktiškai visoje fronto linijoje“. Ekspertai mano, kad šie pareiškimai „atitinka V. Putino bendrąją pergalės teoriją, pagal kurią Rusija turi išteklių ir kovinių pajėgumų, kad galėtų neribotą laiką tęsti laipsnišką žengimą į priekį ir laimėti išsekimo karą prieš Ukrainą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

V. Putino „pergalės teorija“

„V. Putino pergalės teorija grindžiama prielaida, kad Rusija gali išgyventi Vakarų paramą Ukrainai ir Ukrainos gebėjimą priešintis Rusijos agresijai. V. Putinas ne kartą pareiškė esąs įsitikinęs, kad Rusijos pajėgos gali pasiekti karinius tikslus mūšio lauke, net jei jos žengia lėtai. V. Putinas tikriausiai mano, kad jo pajėgos galės panaudoti savo pranašumą žmogiškaisiais ir materialiniais ištekliais, kad nugalėtų Ukrainos pajėgas“, – aiškino analitikai.

REKLAMA
REKLAMA

Ekspertai taip pat mano, kad V. Putino ir V. Gerasimovo pareiškimai yra dalis platesnių Kremliaus pastangų priversti Ukrainą ir Vakarus sutikti su Kremliaus diktatoriaus pretenzijomis „iš baimės, kad Rusijos pergalė yra neišvengiama ir Rusijos agresija ateityje tik sustiprės“.

REKLAMA

ISW teigia, kad „Rusijos pergalė nėra neišvengiama ir kad Ukraina bei Vakarai gali pasinaudoti keliais pagrindiniais Rusijos silpnumais, kad priverstų V. Putiną pakeisti savo planus ir pradėti derybas geranoriškai“.

Nuostoliai „neproporcingai dideli“

Ekspertai pažymi tai, kad „Rusijos pasiekimai mūšio lauke pasiekti didele kaina“, ir priminė, kad Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis rugsėjo 9 d. pranešė, kad vien per paskutinius 9 mėnesius daugiau nei 299 tūkst. Rusijos karių žuvo arba buvo sužeisti. Po kiek daugiau nei savaitės V. Putinas pranešė, kad nuo šiol fronto linijoje yra daugiau nei 700 tūkst. karių.

REKLAMA
REKLAMA

ISW teigia, kad Rusijos nuostolių lygis yra „neproporcingai didelis, palyginti su užimtos teritorijos plotu“.

Kaip teigiama šaltinyje, V. Gerasimovas pranešė V. Putinui apie netikras pergales fronte. Konkrečiai, jis teigė, kad Rusijos armija Ukrainoje „pažengė praktiškai visomis kryptimis“ ir sakė, kad nuožmiausios kovos vyko netoli Pokrovsko. Jis taip pat pranešė, kad Maskva daro pažangą rytinėje Donecko srityje, taip pat Zaporižios, Dniepropetrovsko ir Charkivo srityse. Tačiau šaltinyje rašoma, kad šie pranešimai yra tik pompastiški Kremliaus pareiškimai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Putinas pasirodė su karine uniforma: įvardijo, kokia šio signalo esmė (nuotr. SCANPIX)
Ekspertas prakalbo, kam naudingas karas Ukrainoje: „Reikia apversti aukštyn kojomis“ (15)
V. Gerasimovas (nuotr. SCANPIX)
Gerasimovas meluoja Putinui? Versijos apie „pergales“ stipriai skiriasi (27)
Radoslawas Sikorskis (nuotr. SCANPIX)
Lenkija priminė Kinijai, kodėl jai turėtų rūpėti padėtis Baltarusijos pasienyje
Popiežius Leonas XIV (nuotr. SCANPIX)
Popiežius paaiškino, kodėl netarpininkaus tarp Ukrainos ir Rusijos (11)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų