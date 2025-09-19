Iš Rusijos – signalai dėl planų Ukrainoje: išnarpliojo naujausius Putino ir Gerasimovo žodžius

ISW priminė, jog rugsėjo 18 d. V. Putinas paskelbė, jog šiuo metu fronto linijoje yra daugiau nei 700 tūkst. Rusijos karių, o V. Gerasimovas dieną prieš teigė, kad Rusijos kariai atkakliai žengia į priekį „praktiškai visoje fronto linijoje“. Ekspertai mano, kad šie pareiškimai „atitinka V. Putino bendrąją pergalės teoriją, pagal kurią Rusija turi išteklių ir kovinių pajėgumų, kad galėtų neribotą laiką tęsti laipsnišką žengimą į priekį ir laimėti išsekimo karą prieš Ukrainą“.
V. Putino „pergalės teorija“
„V. Putino pergalės teorija grindžiama prielaida, kad Rusija gali išgyventi Vakarų paramą Ukrainai ir Ukrainos gebėjimą priešintis Rusijos agresijai. V. Putinas ne kartą pareiškė esąs įsitikinęs, kad Rusijos pajėgos gali pasiekti karinius tikslus mūšio lauke, net jei jos žengia lėtai. V. Putinas tikriausiai mano, kad jo pajėgos galės panaudoti savo pranašumą žmogiškaisiais ir materialiniais ištekliais, kad nugalėtų Ukrainos pajėgas“, – aiškino analitikai.
Ekspertai taip pat mano, kad V. Putino ir V. Gerasimovo pareiškimai yra dalis platesnių Kremliaus pastangų priversti Ukrainą ir Vakarus sutikti su Kremliaus diktatoriaus pretenzijomis „iš baimės, kad Rusijos pergalė yra neišvengiama ir Rusijos agresija ateityje tik sustiprės“.
ISW teigia, kad „Rusijos pergalė nėra neišvengiama ir kad Ukraina bei Vakarai gali pasinaudoti keliais pagrindiniais Rusijos silpnumais, kad priverstų V. Putiną pakeisti savo planus ir pradėti derybas geranoriškai“.
Nuostoliai „neproporcingai dideli“
Ekspertai pažymi tai, kad „Rusijos pasiekimai mūšio lauke pasiekti didele kaina“, ir priminė, kad Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis rugsėjo 9 d. pranešė, kad vien per paskutinius 9 mėnesius daugiau nei 299 tūkst. Rusijos karių žuvo arba buvo sužeisti. Po kiek daugiau nei savaitės V. Putinas pranešė, kad nuo šiol fronto linijoje yra daugiau nei 700 tūkst. karių.
ISW teigia, kad Rusijos nuostolių lygis yra „neproporcingai didelis, palyginti su užimtos teritorijos plotu“.
Kaip teigiama šaltinyje, V. Gerasimovas pranešė V. Putinui apie netikras pergales fronte. Konkrečiai, jis teigė, kad Rusijos armija Ukrainoje „pažengė praktiškai visomis kryptimis“ ir sakė, kad nuožmiausios kovos vyko netoli Pokrovsko. Jis taip pat pranešė, kad Maskva daro pažangą rytinėje Donecko srityje, taip pat Zaporižios, Dniepropetrovsko ir Charkivo srityse. Tačiau šaltinyje rašoma, kad šie pranešimai yra tik pompastiški Kremliaus pareiškimai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!