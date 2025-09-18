Europa rengia planą, kaip Ukrainai suteikti paskolą iš įšaldytų Rusijos turtų

Kaip leidiniui papasakojo nenurodyti pareigūnai, ES iniciatyva numato, kad Ukraina šią paskolą grąžintų tik po to, kai Rusija jai suteiks kompensaciją už padarytą žalą karo metu.
Idėjos koncepciją praėjusią savaitę pristatė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Tai įvyko dėl JAV tiesioginės karinės pagalbos Ukrainai sumažinimo.
Pasak U. von der Leyen, paskola galės būti užtikrinta iš pinigų, susijusių su Vakarų šalyse įšaldytu Rusijos centrinio banko turtu. Tuo tarpu pats turtas nebus konfiskuojamas – tai nepriimtina kai kurioms ES šalims.
Paskola iš „norinčiųjų koalicijos“
Pasak „Reuters“ su anonimiškumo sąlyga kalbėjusių Europos pareigūnų, jei Vengrija atsisakys dalyvauti, naujas mechanizmas gali būti sukurtas „norinčiųjų koalicijos“, o ne visų 27 ES šalių.
„Mes surengėme pirmasis preliminarias diskusijas dėl naujos paskolos idėjos. Tačiau kol kas daug kas, įskaitant sumas, lieka neaišku“, – sakė aukštas ES pareigūnas, komentuodamas „Reuters“.
Europos Sąjungos idėjos detalės
Pagal naują idėją, ES gali pakeisti Rusijos turtą nulinio kupono obligacijomis, kurias išleis Europos Komisija. Šios obligacijos bus užtikrintos visų ES šalių arba tik tų, kurios sutiks dalyvauti, garantijomis.
Garantijos laikomos rizikingiausia dalimi, nes Rusija gali pareikšti pretenzijas po sankcijų panaikinimo. Taip pat yra grėsmė, kad Vengrija vetuos sankcijų pratęsimą. Tačiau jei sankcijos bus išlaikytos iki visiško Rusijos kariuomenės pasitraukimo iš Ukrainos, įskaitant Krymą, turtas greičiausiai liks įšaldytas, o rizika bus nedidelė.
Pakeitus turtą į obligacijas, jas galima bus patalpinti specialioje sistemoje, kuri priklausys arba visoms ES šalims, arba tik dalyviams su garantijomis. „Reuters“ pabrėžia, kad kol kas ši idėja yra ankstyvoje stadijoje.
Vengrijos veto vengimas
Pasak pareigūnų, turto perkėlimas iš Belgijos depozitoriumo „Euroclear“ suteiks daugiau lankstumo investicijoms ir leis gauti didesnį pelną.
„Tai reiškia, kad Rusijos turtą bus galima investuoti ilgam laikui ir už palankesnes palūkanas“, – pažymėjo vienas iš jų.
Pareigūnai patikslino, kad Vengrijos atsisakymas dalyvauti tarpvyriausybinėse garantijose beveik neturės įtakos kitiems, nes šalies ekonomika yra per maža.
„Siekiant išvengti spaudimo ES dėl atskirų šalių veto, greičiausiai bus sudarytas tarpvyriausybinis susitarimas“, – sakė kitas ES atstovas.
Įšaldyti Rusijos aktyvai
Rusijos visapusiško įsiveržimo į Ukrainą Europos šalys įšaldė apie 210 mlrd. eurų vertės Rusijos aktyvų. Didžioji dalis jau konvertuota į grynuosius pinigus ir padėta į indėlius Belgijos depozitoriume „Euroclear“.
ES jau naudoja palūkanas nuo šių turto, kad grąžintų 50 mlrd. dolerių paskolą, kurią Ukrainai suteikė „Didžiojo septyneto“ dalyviai.
Taip pat rugsėjo 17 d., „Bloomberg“ rašė, kad Vokietija pakeitė savo poziciją dėl įšaldytų Rusijos turto ir pritaria jų naudojimui pagalbai Ukrainai.
