Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Atskleidė, kiek „Flamingo“ raketų pagaminama per mėnesį

2025-09-18 21:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-18 21:15

Bendrovė „Fire Point“, kuri yra raketos „Flamingo“ kūrėja, didina savo gamybą. Pasak bendrovės vyriausiosios inžinierės Irinos Terech, šiuo metu jų įmonė pagamina 50 raketų per mėnesį. Apie tai ji papasakojo interviu „LIGA.net“.

Raketos „Flamingo“ (nuotr. SCANPIX)
6

Bendrovė „Fire Point“, kuri yra raketos „Flamingo“ kūrėja, didina savo gamybą. Pasak bendrovės vyriausiosios inžinierės Irinos Terech, šiuo metu jų įmonė pagamina 50 raketų per mėnesį. Apie tai ji papasakojo interviu „LIGA.net“.

REKLAMA
2

Raketos „Flamingo“
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Raketos „Flamingo“

Ji teigia, kad „Fire Point“ iki metų pabaigos planuoja pasiekti septynių raketų per dieną gamybos apimtį. Tačiau per rugpjūčio mėnesį įmonė pagamino vos 30 raketų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kainos mažėjimą skatina mūsų pačių sukurta kompozicinių sparnų gamybos technologija, kuri gamybos ciklą sutrumpina nuo septynių dienų iki dviejų valandų. Tai leidžia sumažinti savikainą neprarandant efektyvumo“, – sakė I. Terech.

REKLAMA
REKLAMA

Anot jos, įmonė taip pat didelį dėmesį skiria gamybos robotizavimui ir unikalioms anglies pluošto vyniojimo technologijoms.

REKLAMA

Kompanijos, gaminančios radioelektroninės kovos priemones, generalinio direktoriaus pavaduotojas, aviacijos ekspertas Anatolijus Chrapčinskis mano, kad naujos Ukrainos raketos „Flamingo“ gali padėti sunaikinti neteisėtai rusų pastatytą Krymo tiltą.

Jis pažymėjo, kad tokiam uždaviniui Ukraina turi ir kitų „įdomių sprendimų“. Jo teigimu, „Flamingo“ labiau tinka strateginiams uždaviniams, pavyzdžiui, sunaikinti gamybos cechą toje pačioje Alabuhoje arba Kazanės aviacijos ar sraigtasparnių gamyklas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų