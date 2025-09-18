Ji teigia, kad „Fire Point“ iki metų pabaigos planuoja pasiekti septynių raketų per dieną gamybos apimtį. Tačiau per rugpjūčio mėnesį įmonė pagamino vos 30 raketų.
„Kainos mažėjimą skatina mūsų pačių sukurta kompozicinių sparnų gamybos technologija, kuri gamybos ciklą sutrumpina nuo septynių dienų iki dviejų valandų. Tai leidžia sumažinti savikainą neprarandant efektyvumo“, – sakė I. Terech.
Anot jos, įmonė taip pat didelį dėmesį skiria gamybos robotizavimui ir unikalioms anglies pluošto vyniojimo technologijoms.
Kompanijos, gaminančios radioelektroninės kovos priemones, generalinio direktoriaus pavaduotojas, aviacijos ekspertas Anatolijus Chrapčinskis mano, kad naujos Ukrainos raketos „Flamingo“ gali padėti sunaikinti neteisėtai rusų pastatytą Krymo tiltą.
Jis pažymėjo, kad tokiam uždaviniui Ukraina turi ir kitų „įdomių sprendimų“. Jo teigimu, „Flamingo“ labiau tinka strateginiams uždaviniams, pavyzdžiui, sunaikinti gamybos cechą toje pačioje Alabuhoje arba Kazanės aviacijos ar sraigtasparnių gamyklas.
