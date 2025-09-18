Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas: dabar ne laikas prašyti Putino nutraukti ugnį

2025-09-18 22:25
2025-09-18 22:25

Dabar ne laikas reikalauti Kremliaus nutraukti ugnį Ukrainoje. Tokią nuomonę JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė žurnalistams prieš savo vizitą į Didžiąją Britaniją, kuris prasidėjo vakar.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Dabar ne laikas reikalauti Kremliaus nutraukti ugnį Ukrainoje. Tokią nuomonę JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė žurnalistams prieš savo vizitą į Didžiąją Britaniją, kuris prasidėjo vakar.

5

„Manau, kad dabar ne laikas prašyti Putino nutraukti ugnį. Jei man teks reikalauti nutraukti ugnį, imsiuosi griežtų priemonių. Reikia toliau mažinti naftos kainas“, – teigiama JAV prezidento komentare, kurį žurnalistai paskelbė tik šiandien.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trumpas pažymėjo, kad Rusijos ir Ukrainos karas baigsis, jei pasaulinės naftos kainos nukris.

„Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris sutinka, kad Europa turi nustoti pirkti naftą iš Rusijos“, – pareiškė D. Trumpas šiandien, antrąją savo vizito Didžiojoje Britanijoje dieną.

Trumpas teigia, kad Putinas jį tikrai nuvylė dėl Ukrainos

D. Trumpas taip pat ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „tikrai jį nuvylė“ tęsdamas karą Ukrainoje, nepaisant pastangų sustabdyti kovas.

Spaudos konferencijoje su K. Starmeriu D. Trumpas sakė, kad manė, jog Ukrainos konfliktą bus „lengviausia“ užbaigti „dėl mano santykių su prezidentu Putinu, bet jis mane nuvylė. Jis mane tikrai nuvylė“.

Valstybinio vizitu JK metu D. Trumpas sakė, kad V. Putino nesugebėjimas užbaigti daugiau nei trejus metus trunkančio Rusijos karo Ukrainoje yra „didžiausias nusivylimas“, tačiau nenurodė, ar ketina imtis kokių nors veiksmų Kremliaus šeimininko atžvilgiu.

