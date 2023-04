Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

21:07 | Ukrainos ministras kreipėsi į NATO: gana teisintis

NATO narės turėtų nustoti ieškoti pasiteisinimų ir pagaliau pripažinti, kad nėra kitos alternatyvos, kaip tik priimti Ukrainą į Aljansą, pareiškė šalies užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba. Apie tai jis kalbėjo interviu „Foreign Affairs“, rašo UNIAN.

„Atėjo laikas nustoti ieškoti pasiteisinimų ir pagaliau pripažinti, kad nėra kitos alternatyvos, kaip tik priimti Ukrainą, jei NATO tikslas yra užtikrinti euroatlantinės bendruomenės saugumą. Aš neabejoju dabartiniu NATO įsipareigojimu Ukrainai. Aljanso narės teikia gyvybiškai svarbią pagalbą Kyjivui nuo pat Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Tačiau abejoju NATO strategija, kai kalbama apie Ukrainą ir ilgalaikį euroatlantinės erdvės saugumą“, – komentuoja ministras.

Anot jo, atsargi NATO strategija Rusijos atžvilgiu jau turėjo skaudžių pasekmių.

„Baimė užgožė Aljanso apdairumą ir privertė jį priimti pernelyg atsargią strategiją, kuri turėjo sunkių pasekmių tūkstančiams pagrobtų, išprievartautų, kankintų, perkeltų ar nužudytų ukrainiečių. Klaidinga NATO strategija taip pat leido Rusijai pakenkti Vakarų saugumui kibernetinėmis atakomis, šnipinėjimu ir politiniu kišimusi“, – priduria jis.

D. Kuleba taip pat paragino NATO vadovus imtis drąsių sprendimų, kurie padėtų sustiprinti regiono saugumą.

„Jie gali priimti drąsų sprendimą išplėsti Aljansą ir taip apsaugoti euroatlantinę erdvę. Palikdami Ukrainą atvirą, tik dar labiau padidinsime nestabilumą ir Rusijos agresiją“, – pabrėžia jis.

20:40 | Su Čmilyte-Nielsen susitikęs Stefančukas: tikimės aiškaus įstojimo į NATO termino

Su Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen Čekijoje susitikęs Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančukas teigė besitikintis, kad NATO viršūnių susitikime Vilniuje bus numatytas aiškus Ukrainos įstojimo į NATO terminas, o derybos dėl šalies narystės Europos Sąjungoje (ES) prasidėtų dar šiemet.

„Ukraina labai tikisi, kad derybos dėl mūsų visateisės narystės ES prasidės šiais metais. Ukraina turi didelių lūkesčių dėl NATO viršūnių susitikimo Vilniuje. Svarbiausias jo rezultatas turėtų būti aljanso vizijos apibrėžimas ir aiškus Ukrainos įstojimo į NATO terminas“, – antradienį feisbuke po susitikimo skelbė R. Stefančukas.

Jis pranešė susitikęs su susitikęs su Lietuvos Seimo pirmininke V. Čmilytė-Nielsen, nes būtent Lietuvoje vyks, kaip jis teigė, „lemtingasis Ukrainai viršūnių susitikimas“.

Jis tvirtino asmeniškai padėkojęs Seimo pirmininkei „už rezoliuciją dėl mūsų kuo greitesnės narystės NATO“.Rados pirmininkas taip pat padėkojo Lietuvai už nuolatinę ir visapusišką paramą Ukrainai.

Seimo pirmininkė šiomis dienomis Čekijos sostinėje Prahoje dalyvavo Europos parlamentų pirmininkų konferencijoje. Pasisakydama joje ji ragino Vakarus remti Ukrainos narystės Europos Sąjungoje siekį, tęsti tiek politinę, tiek karinę paramą šaliai.

„Juk ES turi visas priemones padėti Ukrainai ir mes turime jomis visapusiškai pasinaudoti. Lietuva palankiai vertina patvirtintą iniciatyvą sparčiau tiekti ir gaminti šaudmenis Ukrainai. Tai įrodo, kad esame visiškai pajėgūs prisitaikyti prie Ukrainos poreikių“, – pranešime spaudai sakė Seimo pirmininkė.

Lietuva siekia, kad liepą vyksiančiame Vilniaus viršūnių susitikime Ukraina būtų pakviesta tapti NATO nare, Seimas yra įtvirtinęs šį siekį rezoliucijoje. Tačiau derybas vykdančių šalies pareigūnų ambicijos yra kuklesnės. Jie siūlo Kyjivo integraciją į NATO vykdyti palaipsniui atskirose srityse, suprantant galimą sąjungininkų skepticizmą dėl kariaujančios šalies kvietimo į Aljansą.

19:20 | Peskovas buvo priverstas aiškintis dėl Putino antrininkų

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas neigia teiginius, kad Vladimiras Putinas slepiasi bunkeryje ir naudojasi savo antrininkais, rašo „Sky news“.

D. Peskovas melu pavadino teiginius, kad V. Putinas didžiąją laiko dalį leidžia slėpdamasis bunkeryje ir turi dublerių.

„Tikriausiai girdėjote, kad jis turi labai daug dublerių, kurie dirba vietoj jo, kol jis sėdi bunkeryje“, – per spaudos konferenciją sakė jis.

„Dar vienas melas“, – tikina D. Peskovas.

„Patys matote, koks yra mūsų prezidentas: jis visada buvo ir dabar yra aktyvus – tie, kurie dirba šalia jo, vargiai gali nuo jo neatsilikti“, – aiškina jis.

„Jo energijos galima tik pavydėti. Jo sveikatos, duok Dieve, galima tik palinkėti. Žinoma, jis nesėdi jokiame bunkeryje. Tai taip pat melas“, – komentuoja D. Peskovas.

Pastaraisiais mėnesiais vis dažniau aptarinėjami V. Putino dubleriai.

Ukrainos karinės žvalgybos vadas Kyrylo Budanovas dar pernai metų spalį patvirtino, kad V. Putinas turi mažiausiai tris dublerius.

Pasak jo, visiems jiems buvo atliktos plastinės operacijos, kad jie būtų panašūs į V. Putiną. Kurį laiką aptarinėjama ir V. Putino sveikata.

18:40 | Rusai fronte ėmėsi naujos taktikos

Okupantai Donbase pakeitė taktiką, rašo UNIAN. Anot Ukrainos pulkininko Oleksijaus Dmytraskovskio, rusai ėmė naudoti savo aviaciją ir dronus, kad atpažintų ukrainiečių priešlėktuvinės gynybos sistemas bei galėtų joms smogti.

„Priešas taip pat naudoja šiek tiek kitokią taktiką, o ne tą, kai pakildavo vienas lėktuvas, daugiausia du, ir jie skrisdavo atskirai. Vakar tai buvo komandinis darbas, kai dirbo du lėktuvai, viliodami mūsų priešlėktuvinės gynybos pajėgas, o trečias lėktuvas smogė“, – cituojamas O. Dmytraskovskis.

Rusai taip pat naudoja skirtingų tipų dronus.

„Vakar po pietų pirmą kartą buvo panaudoti „Shahed“, kurie buvo sėkmingai numušti, tačiau po jų atskrido „Lancet“. Tai taip pat yra strategija aptikti oro gynybos taškus ir tada atitinkamai smogti su „Lancet“, – sako pulkininkas.

Be to, Rusijos pajėgos gerokai padidino artilerijos atakų skaičių.

„Priešas vėl ėmė didinti savo artilerijos galią ir apšaudo mūsų pozicijas praktiškai taip pat, kaip ir vasario mėnesį. Vakar ir šiandien priešas savo artilerijos sistemomis mūsų pozicijas atakavo beveik po 500 kartų“, – nurodo O. Dmytraskovskis.

18:13 | Rusijoje buvęs pareigūnas nuteistas už „melagienų“ apie kariuomenę skleidimą

Rusijos teismas pirmadienį nuteisė buvusį policijos pareigūną už „melagienų“ apie šalies kariuomenę skleidimą po to, kai šis savo draugams telefonu kritikavo Maskvos invaziją į Ukrainą.

Buvęs policijos pareigūnas Semielis Vedelis buvo nuteistas kalėti septynerius metus pagal įstatymą, kurį Rusija priėmė netrukus po to, kai pasiuntė savo karius į Ukrainą. Be to, jam uždrausta ketverius metus po išėjimo į laisvę dirbti teisėsaugos institucijose.

Valdžios institucijos apkaltino S. Vedelį skleidus informaciją apie Rusijos karinius veiksmus Ukrainoje, nesutampančią su oficialiais Gynybos ministerijos pareiškimais.

Bylą tiriantis prokuroras teigė, kad praėjusiais metais S. Vedelis telefoninių pokalbių metu vadino Rusija šalimi žudike, sveikindavosi sakydamas „Šlovė Ukrainai“ ir pabrėžė, kad Maskva dėl invazijos patyrė didžiulių nuostolių.

Pareigūnai šiuos asmeninius pokalbius nusprendė pripažinti viešais teigdami, kad jų klausėsi tyrėjas. Tokie argumentai, kuriuos S. Vedelio advokatas atmetė kaip absurdiškus, prieš tai nebuvo naudojami nagrinėjant bylas, susijusias su „melagienų“ skleidimu.

Ukrainoje gimęs S. Vedelis teigė, kad jis tik pasidalijo informacija, kurią sužinojo iš savo draugų Kyjivo policijos departamente.

Kremliaus invaziją į Ukrainą lydi ir plataus masto represijų kampanija.

Anksčiau šį mėnesį Rusijos teismas nuteisė Vladimirą Kara-Murzą kalėti 25 metus už valstybės išdavystę, kai jis viešai pasmerkė Maskvos invaziją į Ukrainą.

Kitas žymus Rusijos opozicijos veikėjas Ilja Jašinas praėjusiais metais buvo nuteistas kalėti pusdevintų metų dėl kaltinimų „melagienų“ apie kariuomenę skleidimu.

Praėjusį mėnesį Rusijos teismas dėl karą smerkiančių įrašų socialiniuose tinkluose nuteisė vieną vyrą ir skyrė jam dvejus metus kalėjimo. Jo trylikametė dukra, mokyklose nupiešusi prieš karą nukreiptą piešinį, buvo išsiųsta į vaikų globos namus.

Praėjus kelioms dienoms po šio įvykio Rusijos saugumo tarnybos suėmė laikraščio „The Wall Street Journal“ reporterį Evaną Gershkovichą, kuris kaltinamas šnipinėjimu, už kurį jam gresia iki 20 metų kalėjimo.

Rusijos nepriklausoma naujienų svetainė „Mediazona“ nurodė, kad neseniai paskelbtoje Rusijos Aukščiausiojo Teismo ataskaitoje teigiama, jog 2022 metais teismai nurodė piliečiams sumokėti baudas už „kariuomenės diskreditavimą“ 4 439 kartus, o tai prilygsta maždaug 1,8 mln. dolerių (1,63 mln. eurų) sumai.

17:59 | Dešimtys ukrainiečių vaikų iš okupuoto Ukrainos miesto buvo išvežti į Baltarusiją

Baltarusijos valdžios institucijos padeda Rusijos Federacijai grobti Ukrainos vaikus, praneša CNN.

Vaikai iš Rusijos okupuoto Ukrainos Vasylivkos rajono buvo išsiųsti į vadinamąją „poilsio stovyklą“ Baltarusijoje. Apie tai pranešė rusų primesta regiono administracija.

Anot rusų statytinių, „vaikų poilsio programa“ yra „nemokama ir ją asmeniškai remia Lukašenka ir Putinas“.

„Pirmoji 43 vaikų nuo 8 iki 15 metų grupė vaikų sveikatingumo stovykloje viešės nuo balandžio 24 d. iki gegužės 10 d., o kitas apsilankymas planuojamas nuo gegužės 14 d.“ – skelbia rusai.

Ukrainos vyriausybė skaičiuoja, kad jau beveik 20 tūkst. vaikų buvo neteisėtai deportuoti į Rusiją, Baltarusiją arba prievarta perkelti į laikinai okupuotas Ukrainos teritorijas. Ukraina taip pat teigia, kad nuo karo pradžios bent 470 vaikų žuvo, mažiausiai 949 vaikai buvo sužeisti, o 406 šiuo metu laikomi dingusiais be žinios.

Primename, kad Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) kovo mėnesį išdavė Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino arešto orderį, nes „įtariama, kad Rusijos prezidentas yra atsakingas už karo nusikaltimą, neteisėtą gyventojų (vaikų) deportaciją ir neteisėtą gyventojų (vaikų) perkėlimą iš okupuotų Ukrainos teritorijų į Rusijos Federacijos teritoriją“.

17:17 | Švedija išsiunčia iš šalies 5 Rusijos diplomatus

Švedija išsiunčia iš šalies penkis Rusijos diplomatus, antradienį pranešė šalies diplomatijos vadovas.

Užsienio reikalų ministras Tobias Billstromas sakė, kad „jų veikla mūsų teritorijoje buvo nesuderinama su jų, kaip diplomatų, statusu“.

URM nenurodė, kokia tai veikla.

Rusijos ambasadorius Švedijoje Viktoras Tatarincevas atsisakė komentuoti šiuo klausimu.

Prieš metus Švedija išsiuntė tris Rusijos ambasados darbuotojus, kai kelios kitos šalys irgi išsiuntė rusų diplomatų. Tuometinė švedų užsienio reikalų ministrė Ann Linde pareiškė, kad jie vykdė neteisėtas žvalgybos operacijas.

Švedijos vidaus saugumo agentūra SAPO pareiškė, kad „kas trečias Rusijos diplomatas Švedijoje yra žvalgybos pareigūnas“. Nėra žinoma, kiek Rusijos diplomatų yra oficialiai paskirta į Švediją.

Šis žingsnis žengtas praėjus beveik dviem savaitėms po to, kai kaimyninė Norvegija pareiškė išsiunčianti iš šalies 15 Rusijos diplomatų ir pavadino juos šnipais.

Be to, Šiaurės šalių visuomeniniai transliuotojai – Švedijos SVT, Danijos DR, Norvegijos NRK ir Suomijos „Yle“ – pradėjo rodyti bendrai sukurtą tiriamosios dokumentikos serialą apie Rusijos šnipinėjimo veiklą regione.

Praėjusią savaitę SVT pranešė, kad Rusija naudojo karinius ir civilinius laivus šnipinėjimui Švedijos vandenyse ir kad tai buvo šnipinėjimo programos, pagal kurią planuotas sabotažas prieš energetikos infrastruktūrą Šiaurės Europoje, dalis.

16:59 | Rusai Zaporižioje užsikrėtė juodlige

Rusijos pajėgos Ukrainos pietryčiuose esančioje Zaporižioje užsikrėtė juodlige, praneša Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas, rašo UNIAN.

Anot jo, užsikrėsti okupantų kariai galėjo kasdami tranšėjas.

„Užpuolikai kasė tranšėjas, netyčia iškasė kapavietę ir užsikrėtė juodlige. Ne, tai ne epizodas iš siaubo filmo – tai realybė“, – cituojamas meras.

I. Fiodorovo teigimu, vienas okupantų dalinys dabar yra karantine.

Rusijos pajėgos Zaporižios okupaciją pradėjo dar pirmomis karo dienomis. Pernai metų spalį Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas, nepaisydamas tarptautinio pasipiktinimo, pasirašė dokumentus, pagal kuriuos keturi Ukrainos regionai – Zaporižia, Chersonas, Doneckas ir Luhanskas – prijungiami prie Rusijos.

16:28 | Medvedevas spjaudosi grasinimais: perspėjo dėl Trečiojo pasaulinio karo

Ištikimas Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino sąjungininkas, buvęs šalies prezidentas Dmitrijus Medvedevas pažėrė naujų grasinimų, praneša „Sky news“. Šįkart jis pareiškė, kad netrukus gali kilti Trečiasis pasaulinis karas.

„Negaliu pasakyti, koks gali būti paskutinis lašas, kas gali išprovokuoti, bet kada nors tai gali įvykti“, – cituojamas jis.

„Mes visi turime dirbti, kad ši pasaulinės konfrontacijos, karšto, visaverčio Trečiojo pasaulinio karo grėsmė neišsipildytų“, – grasina D. Medvedevas.

Jo teigimu, Rusija esą nenori, kad konfliktas išsiplėstų, tačiau pridūrė, kad branduolinio karo tikimybė „kasdien didėja“.

D. Medvedevas nuo pat Rusijos karo prieš Ukrainą svaidosi įvairiais grasinimais ir kaltinimais. Dauguma jų yra absoliučiai niekuo nepagrįsti

Pavyzdžiui, dar anksčiau balandį jis pagrasino Didžiosios Britanijos nuskandinimu ir Rusijos „paradu“ Berlyne.

15:56 | Siūlomas pasirinkimas rusams: mokėkit Ukrainai pinigus arba atostogaukit Minske

Tarptautinė Jermako-McFaulo ekspertų grupė, kurios pagrindinė užduotis – parengti valstybėms sankcijų Rusija ir Baltarusijai gaires – atkreipė dėmesį, kad kai kurios šalys, įskaitant Lenkiją, Latviją, Lietuvą, Estiją ir Suomiją, jau uždraudė Rusijos piliečiams gauti vizas.

„Kitos turėtų svarstyti galimybę daryti tą patį. Kitas variantas – pridėti „Ukrainos atstatymo rinkliavą“ visoms vizoms, kurios yra išduodamos Rusijos piliečiams, keliaujantiems po Europą ar kitas sankcijų koalicijos valstybes. Tuomet rusai galės rinktis: apmokėti papildomą mokestį ir važiuoti į Romą arba jo nemokėti ir vykti atostogauti į Minską“, – UNIAN cituojami grupės atstovai.

Vienas iš grupės dalyvių Andrijus Jermakas, užimantis Ukrainos prezidento administracijos vadovo pareigas, pažymi, kad Ukraina ir toliau tęsia derybas su šalimis-sąjungininkėmis, siekiant sustiprinti sankcijas Rusijai.

Ekspertai apie tai neužsiminė, tačiau tokio mokesčio įvedimas rusams gali reikšti faktiškai tą patį, ką ir draudimas atvykti. Rusijoje šiuo metu yra taikomos drakoniškos priemonės bet kokiam galimam Ukrainos palaikymui. Bet koks finansinis ukrainiečių palaikymas, net jeigu tai būtų neutralus labdaros fondas, yra baudžiamas bauda arba kalėjimu. Tokio tipo mokėjimas į „Ukrainos atstatymo fondą“ faktiškai neabejotinai reikštų rusams nemalonumus savo šalyje.

15:28 | Švedija išsiunčia iš šalies 5 Rusijos diplomatus – žiniasklaida

Švedija išsiunčia iš šalies penkis Rusijos diplomatus, antradienį skelbia visuomeninis transliuotojas SVT.

Jis cituoja užsienio reikalų ministrą Tobias Billstromą, kuris sakė, kad „jų veikla mūsų teritorijoje buvo nesuderinama su jų, kaip diplomatų, statusu“.

Rusijos ambasadorius Švedijoje Viktoras Tatarincevas atsisakė komentuoti šiuo klausimu.

14:53 | Žiniasklaida: aptikta masinė rusų karių kapavietė

Vietos leidinys „Taiga“ skelbia apie Rusijoje, Novosibirske, aptiktą masinę laidojimo vietą, kurioje – maždaug 200 Rusijos karių kapų su šalies vėliavomis. Leidinio teigimu, palaidotųjų vardai ant kryžių anksčiau nebuvo pasirodę Rusijos pareigūnų nekrologuose.

Beveik ant visų kapų padėti vainikai su geltonos žvaigždės atvaizdu ir juodu kryžiumi – vienu iš privačios karinės kompanijos „Wagner“ simbolių.

Leidinio teigimu, mirusieji buvo laidojami kapinių 7B korpuse, kuris galėjo būti skirtas specialiai samdiniams.

Kitas blokas buvo skirtas kapams su vienodais kryžiais, ant kurių užrašyti vyrų inicialai su gimimo ir mirties datomis 2022 m. pabaigoje ir 2023 m. pirmaisiais mėnesiais. Daugelis pavardžių oficialiuose pranešimuose apie Ukrainoje žuvusių rusų karių mirtį nepaminėti.

Leidinio teigimu, iš elektroninės teismų duomenų bazės matyti, kad kai kurių žuvusiųjų bendravardžiai buvo kaliniai, o dauguma jų – ne iš Novosibirsko srities. Kai kurie buvo atvežti iš Krasnojarsko krašto, Kuzbaso, Tuvos ir kitų regionų.

14:24 | Jau aiškus Ukrainos kontrpuolimo pradžios laikas – „The New York Times“

Remiantis nutekintais Pentagono dokumentais ir šaltiniais NATO karinėje vadovybėje autoritetingas leidinys „The New York Times“ skelbia apie numatomą Ukrainos kontrpuolimo laiką. Tikimasi, kad ukrainiečiai bus pasirengę jau gegužės mėnesį.

Tačiau, anot leidinio, be reikšmingų pergalių Vakarų palaikymas Ukrainai gali susilpnėti, o Kyjivas gali susidurti su vis augančiu spaudimu pradėti „rimtas taikos derybas“, kad konfliktas būtų užbaigtas ar įšaldytas.

13:56 | A. Guterresas siūlo išeitį Ukrainos grūdų iniciatyvai

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas per pirmadienį Niujorke įvykusį susitikimą su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu pasiūlė kelią į priekį dėl Ukrainos grūdų eksporto pratęsimo.

A. Guterresas įteikė S. Lavrovui laišką Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, kuriame išdėstė siūlomą kelią į priekį siekiant šio susitarimo patobulinimo, pratęsimo ir išplėtimo, sakoma generalinio sekretoriaus atstovo pareiškime.

Pagal pernai liepą pasiektą susitarimą leidžiama eksportuoti ukrainietiškus grūdus Juodąja jūra. Šis kelias buvo blokuotas Rusijai užpuolus savo kaimynę.

Grūdų iš Ukrainos eksportas yra gyvybiškai svarbus pasaulio maisto saugumui.

13:12 | Rusija išsiunčia iš šalies Moldovos ambasados darbuotoją

Rusijos užsienio reikalų ministerija antradienį iškvietė Moldovos ambasadorių Lilianą Darii ir pareiškė jam protestą dėl Maskvos nedraugiškais vadinamų Kišiniovo žingsnių.

L. Darii įteikta nota, informuojant, kad atsakydama į Moldovos balandžio 19-osios sprendimą paskelbti nepageidaujamu asmeniu vieną Rusijos ambasados Kišiniove darbuotoją, Maskva išvaro vieną moldavų ambasados darbuotoją, sakoma rusų URM tinklalapyje paskelbtame pranešime.

Ambasadorius taip pat informuotas apie sprendimą uždrausti virtinei Moldovos pareigūnų atvykti į Rusiją. Maskva nurodo, kad tai yra reakcija į šių pareigūnų antirusiškus pareiškimus ir Kišiniovo sprendimą prisijungti prie Europos Sąjungos sankcijų Rusijai.

Praėjusią savaitę Moldova iškvietė Rusijos ambasadorių ir paskelbė nepageidaujamu asmeniu vieną rusų ambasados darbuotoją.

12:28 | ISW: rusams trūksta pajėgų vykdyti puolimą

Naujausioje JAV Karo studijų instituto (ISW) analizėje pastebima, kad Rusijos pajėgos balandžio 23 ir 24 dienomis nepuolė vakarinės Donecko srities dalies, Vuhledaro miestelio.

Tačiau balandžio 23 d. ginkluotųjų pajėgų pulkininkas Oleksijus Dmytraškivskis įspėjo apie galimą pasirengimą naujam rusų puolimui šioje fronto dalyje. O. Dmytraškivskis pažymėjo, kad Rusijos kariuomenė neseniai surengė daugybę didelių antskrydžių prieš Vuhledarą.

„ISW ir toliau mano, kad Rusijos pajėgoms greičiausiai trūksta kovinės galios, reikalingos bet kokiam reikšmingam puolimui Vuhledaro kryptimi, ypač kol vyksta mūšis dėl Bachmuto“, – rašo ISW analitikai.

11:56 | Nausėda ragina tiekti naikintuvus Ukrainai: „Turime peržengti visas raudonas linijas“

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda mano, kad sąjungininkai Ukrainai turėtų suteikti visą reikiamą karinę pagalbą, įskaitant ginklus, net jei tai reikštų „raudonų linijų“ peržengimą.

11:08 | Simonian apsijuokė bandydama įrodyti, kad Peskovo sūnus „kariavo Ukrainoje“

Viena ištikimiausių Rusijos propagandisčių Margarita Simonian nusprendė viešai patvirtinti, kad Vladimiro Putino atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo sūnus tarnavo „Wagner“ gretose kare Ukrainoje. Tačiau savo pareiškimu ji sukėlė tik dar didesnių abejonių.

10:27 | Estijos premjerė reiškia viltį, kad derybos su Ukraina dėl narystės ES prasidės dar šiemet

Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas pirmadienį, lankydamasi Ukrainos Žytomyro mieste, išsakė savo viltį, kad dar šiemet gali prasidėti derybos su Kyjivu dėl narystės Europos Sąjungoje.

K. Kallas susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu metu teigė, kad šalis privalo dėti visas pastangas, siekdama įgyvendinti narystės ES standartus.

„Tai bus sunkus procesas, o reikalavimai turi būti įvykdyti 100 procentų“, – teigė premjerė.

„Tikimės, kad Ukraina šiemet galės pradėti stojimo derybas su ES“, – sakė K. Kallas.

09:57 | Rusams apšaudžius Charkivo sritį žuvo vienas, sužalota 10 žmonių

Rusams apšaudžius Ukrainos Charkivo sritį žuvo vienas žmogus, o dar 10 buvo sužeisti, antradienį pranešė prezidentas.

„Kupjanskas, miesto centras, kraštotyros muziejus. Šalis teroristė daro viską, kad visiškai mus sunaikintų: mūsų istoriją, mūsų kultūrą, mūsų žmones, žudo ukrainiečius absoliučiai barbariškais metodais. Neturime teisės nė sekundei to pamiršti. Turime atsakyti ir atsakysime!“ – platformoje „Telegram“ parašė Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis, pasidalinęs vaizdo įrašu iš rytinės Charkivo srities.

„Kol kas žinome apie vieną žuvusią muziejaus darbuotoją ir dešimt sužeistųjų. Po griuvėsiais dar yra žmonių“, – pridūrė jis.

„Priešas smogė Kupjansko centrui. Nukentėjo Kraštotyros muziejaus pastatas“, – „Telegram“ kiek anksčiau parašė Charkivo srities administracijos vadovas Olehas Synjehubovas.

Vėliau jis nurodė, kad Kupjansko centrui smogė rusų raketa S-300.

O. Synjehubovas sakė, kad trys sužeistieji buvo hospitalizuoti ir kad po griuvėsiais yra du žmonės.

Росіяни обстріляли центр міста Куп’янськ на Харківщині і влучили в музей. Під завалами є люди, попередньо вже відомо про 5 поранених. За даними керівника Офісу президента Андрія Єрмака, окупанти гатили з С-300. Відео з Telegram Єрмака pic.twitter.com/vfsQbRMct7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 25, 2023

09:09 | JAV: Rusija gali pradėti puolimą keliose srityse

Kaip interviu „Amerikos balsui“ sakė Baltųjų rūmų Nacionalinės saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby, sąjungininkės stiprina saugumo pagalbą Ukrainai, kad Ukrainos kariuomenė turėtų visas galimybes pradėti kontrpuolimą.

Baltieji rūmai įspėja Ukrainą, kad Rusija yra pajėgi smogti iškart keliose fronto vietose, todėl sąjungininkės stengiasi aprūpinti Ukrainą visa reikalinga ginkluote.

„Žinome, kad pavasarį, kai orai gerėja – o jie jau pradeda gerėti – galime tikėtis, kad rusai norės eiti į puolimą kai kuriose srityse.

Kur ir kaip jie tai darys, tiksliai nežinome, tačiau norime užtikrinti, kad ukrainiečiai galėtų geriau nuo jo apsiginti. Kad jei jie nuspręstų dėl savo puolimo operacijų, jie galėtų jas atlikti“, – J. Kirby interviu cituoja UNIAN.

Be to, Baltųjų rūmų atstovas pabrėžė, kad JAV plėtoja pajėgumus, kuriuos suteikia Ukrainai. Jis taip pat įvardijo pagrindinius Ukrainos ginkluotųjų pajėgų poreikius šiandien. Tarp jų – šarvuočiai, artilerija, oro gynybos įranga, logistika.

08:31 | Ukrainiečių smūgis – savadarbiu sprogmeniu susprogdino rusų karinį kontrolės punktą

Ukrainos partizaninio judėjimo „Ateš“ nariai susprogdino rusų kontrolės postą prie Oleškų kaimo okupuotoje Chersono srities dalyje.

„Laikinai okupuotoje Chersono srities teritorijoje partizanai iš judėjimo „Ateš“ atliko sėkmingą operaciją. Visų pirma, pirmadienio vakarą, balandžio 24 d., netoli Oleškų buvo susprogdintas kontrolės punktas prie karinės infrastruktūros objekto“, – praneša Ukrainos nacionalinės rezistencijos centras.

Pranešama, kad partizanai detonavo savadarbius sprogmenis. Dėl to buvo likviduotas budėjęs „Rosgvardijos“ būrys.

Primename, kad kovo pradžioje partizanai susprogdino geležinkelį tarp Abrikosivkos ir Radensko gyvenviečių okupuotoje Chersono srityje.

07:44 | Rusų nuostoliai kare

Ukrainos ginkluotosios pajėgos nuo karo pradžios skelbia nukovusios 187 770 rusų karių. Kaip skelbiama naujausioje generalinio štabo suvestinėje, per praėjusią parą ukrainiečiai nukovė 690 rusų karių.

Taip pat ukrainiečiai skelbia per parą sunaikinę 5 rusų tankus, 12 šarvuočių, 14 artilerijos sistemų, 24 bepiločius orlaivius, 31 sunkvežimį ir 6 specialiosios technikos vienetus.

07:04 | Rusijoje nukrito ir sudužo greitosios pagalbos sraigtasparnis

Rusijoje, Volgogrado srityje, sudužo greitosios medicinos pagalbos sraigtasparnis. Per incidentą žuvo pilotas.

Apie tai skelbia Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS, cituodama regionines pagalbos tarnybas.

Pasak leidinio, sraigtasparnis sudužo grįždamas į bazę. Sraigtasparnyje keleivių nebuvo, pilotas žuvo vietoje.

Sraigtasparnis, pirminiais duomenimis, skrido į Jerzovkos kaimą. Vėlų pirmadienio vakarą prietaisas dingo iš radaro. Pilotas sakė, kad ruošiasi nusileisti, tačiau sraigtasparnis taip ir nenusileido, rašo Rusijos žiniasklaida.

Vėliau nuolaužos ir piloto kūnas buvo rasti už 5 km nuo planuotos nusileidimo vietos.

Sraigtasparnis nukrito už gyvenamųjų rajonų, praneša TASS.

Svarbiausi pirmadienio įvykiai

► Jungtinių Tautų generalinis sekretorius pirmadienį per Saugumo Tarybos posėdį, kuriam pirmininkavo Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, pasmerkė Maskvos invazijos į Ukrainą sukeltą niokojimą.

► Rusijos žiniasklaida pirmadienį pranešė, kad maždaug už 30 km į rytus nuo Maskvos esančiame miške rastas sprogstantis ukrainiečių dronas.

► Rusijos Permės krašte nugriautas lietuviams ir lenkams tremtiniams pastatytas paminklas, pranešė Rusijos nevyriausybinė organizacija „Memorial“.

► Rusijos samdinių grupės „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas pareiškė, kad jo pajėgų nariai, kovojantys konflikto židinyje Rytų Ukrainos Bachmuto mieste nebeims belaisvių.

► Kinija pirmadienį pareiškė, kad gerbia visų buvusių sovietinių šalių suverenios valstybės statusą. Toks pareiškimas pasirodė po to, kai kinų ambasadorius Prancūzijoje sukėlė pasipiktinimą Europoje, pareiškęs esą buvusios Sovietų Sąjungos šalys tarptautinėje teisėje neturi faktinio statuso.