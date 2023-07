Ukraina net nesvarstys derybų su Maskva, kol Rusijos kariai nepaliks jos teritorijos, penktadienį pareiškė ukrainiečių prezidento biuro vadovas. Be to, Kyjivas penktadienį pranešė, kad per pastarąją savaitę, tęsiantis Ukrainos kontrpuolimui, jo pajėgos pietiniame šalies fronte pasistūmėjo beveik du kilometrus. Tiesa, kontrpuolimo pažanga, pasak ukrainiečių, nėra tokia greita.