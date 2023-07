Linkevičius rėžė Lavrovui: „Pavargome aiškinti, kad Rusija niekam nereikalinga ir net šlykšti liesti“

„Lavrovas vėl grasina, kad karas nesibaigs tol, kol Vakarai nustos bandyti nugalėti #Rusiją. Pavargome aiškinti, kad Rusija niekam nereikalinga, niekas nenori turėti nieko bendro ir net šlykštisi ją liesti. Vienintelis reikalavimas – nustoti aneksuoti ir okupuoti kaimynus“, – savo „Twitter“ paskyroje ketvirtadienį rašė L. Linkevičius.

Lavrov threatens again that the war will not end until the West stops trying to defeat #Russia. We are tired of explaining that nobody needs Russia, nobody wants to have anything in common and even disgusting to touch. The only demand- stop annexing and occupying neighbours.