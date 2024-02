Svarbiausi įvykiai:

10:15 | Ukraina smogė rusų grupei Olenivkoje: nukovė 31 karį, įskaitant vadą ir jo pavaduotoją

Ukrainos ginkluotosios pajėgos smogė rusų kariams Donecko srityje. Atakos detales skelbia Generalinis štabas.

Skelbiama, kad Ukrainos kariai raketomis atakavo priešo pajėgų telkinį Olenivkoje. Pranešama, kad puolimui buvo panaudoti Ukrainos raketų paleidimo įrenginiai.

„Preliminariais duomenimis, priešo nuostoliai dėl smūgio: 19 žuvusių rusų užpuolikų, įskaitant rusų karinio dalinio vado pavaduotoją, ir 12 sužeistų užpuolikų, įskaitant šio dalinio vadą“, – informavo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Subombarduotas kalėjimas Olenivkoje (8 nuotr.) Subombarduotas kalėjimas Olenivkoje (nuotr. stop kadras) Subombarduotas kalėjimas Olenivkoje (nuotr. stop kadras) Subombarduotas kalėjimas Olenivkoje (nuotr. stop kadras) +4 Subombarduotas kalėjimas Olenivkoje (nuotr. stop kadras) Subombarduotas kalėjimas Olenivkoje (nuotr. stop kadras) Subombarduotas kalėjimas Olenivkoje (nuotr. stop kadras) Subombarduotas kalėjimas Olenivkoje (nuotr. stop kadras) Subombarduotas kalėjimas Olenivkoje (nuotr. stop kadras)

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Subombarduotas kalėjimas Olenivkoje

09:38 | Padrąsintas laimėjimų Ukrainoje V. Putinas kreipsis į rusus

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį sakys metinį pranešimą, jo kariuomenei pasiekus laimėjimų mūšio lauke Ukrainoje, o ekonomikai atlaikant Vakarų sankcijas.

REKLAMA

REKLAMA

Į rusus V. Putinas kreipsis likus kelioms savaitėms iki rinkimų, turinčių suteikti jam dar vieną kadenciją.

Jo pozicijos prasidėjus tretiesiems karo Ukrainoje metams yra pagerėjusios. Pernai tokiu metu rusų pajėgas ukrainiečiai buvo atstūmę Ukrainos pietuose ir šiaurės rytuose, tačiau 2023 metų vasaros ukrainiečių kontrpuolimui nedavus panašių rezultatų, Kyjivo pajėgos dabar yra priverstos gintis.

REKLAMA

09:29 | Parama Ukrainai: paaiškėjo, kad Pentagonas dar turi 4 mlrd. dolerių Kyjivui

CNN skelbia, kad Pentagonas vis dar turi apie 4 mlrd. dolerių, anksčiau skirtų karinei paramai Kyjivui, ir dabar svarsto, ar panaudoti šiuos pinigus.

Kaip CNN žurnalistams sakė „daugybė JAV gynybos pareigūnų“, kalbama ne apie „realius pinigus“, o apie įgaliojimus perduoti Ukrainai karinę techniką iš Amerikos kariuomenės rezervų. Iki šiol Pentagonas nenorėjo liesti šios „slėptuvės“, kol Kongresas nenumatė lėšų naujiems Amerikos kariuomenės ginklams įsigyti, o ne tiems, kurie bus siunčiami Ukrainai.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak šaltinių, kariuomenės pareigūnai baiminosi, kad sumažės amerikiečių karių kovinė parengtis, jei jiems iš karto nebus kompensuota viskas, kas atiteks ukrainiečiams. Tačiau Ukrainai vis labiau reikalaujant JAV karinės pagalbos, o Kongresui nesugebant patvirtinti naujos programos, Pentagonas galvoja panaudoti bent dalį iš 4 mlrd. dolerių.

Karas Ukrainoje (20 nuotr.) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) +16 Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

(20 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

Jokių sprendimų dar nepriimta, pabrėžė pareigūnai. Tačiau kalbos apie šią galimybę ir kitus galimus „planus B“ pastarosiomis savaitėmis tapo vis aktualesnės, nes padėtis mūšio lauke Ukrainoje darosi vis baisesnė, sakė pareigūnai.

Neįvardytas Pentagono pareigūnas CNN sakė, kad į kitą pagalbos Ukrainai paketą, jei jis bus gautas, „neabejotinai bus įtraukta kritinė amunicija“. Taip pat vyksta diskusijos dėl to, kaip ir kur perkelti karinę įrangą, kad ją būtų galima nedelsiant perduoti Ukrainai, kai tik bus gautas leidimas tai padaryti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

08:51 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą skelbia nukovę dar 1 150 rusų karių. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų vasario 29 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 413 760 kareivių.

Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį rusai, Ukrainos skaičiavimais, neteko 6 593 tankų (+23), 12 552 šarvuotųjų kovos mašinų (+44), 10 070 artilerijos sistemų (+41), 1 000 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 690 oro gynybos priemonių (+2), 342 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 7 768 dronų (+15), 1 912 sparnuotųjų raketų (+0), 25 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 13 152 automobilių (+40), 1 601 specialiosios technikos vieneto (+7).

REKLAMA

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

07:38 | Ukrainos kariai numušė dar vieną Rusijos lėktuvą Su-34

Ukrainos gynybos pajėgos šalies rytuose sunaikino dar vieną rusų naikintuvą-bombonešį Su-34.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų vadas generolas leitenantas Mykola Oleščukas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Pasak jo, „šiandien vasario 29-oji – data, kuri pasitaiko kartą per ketverius metus, bet rusams tai jau įprasta diena, kai netenkama dar vieno lėktuvo. Minus Su-34 rytų kryptimi“.

Vadas padėkojo už kovinį darbą ir pabrėžė: „Pergalė žemėje kalama danguje!“.

07:00 | Rusijos pajėgos apšaudė Turkijos laivą Chersono uoste

Rusijos kariškiai raketomis smogė Chersono uostui, per ataką nukentėjo Turkijos krovininis laivas „Kuruoglu-3“.

REKLAMA

Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis platforma „Denizu İscileri“.

„Laivas buvo prisišvartavęs uoste paimti 2800 tonų azotinių trąšų – biraus karbamido ir dėl karo stovėjo jame dvejus metus. Į jo dešinįjį bortą pataikė dvi raketos“, – sakoma pranešime.

Pažymima, kad dėl minų grėsmės Juodojoje jūroje Turkijos laivas nuo 2022 metų vasario 22 dienos stovi ant seklumos Chersono uoste.

Turkijos organizacija praneša, kad nėra informacijos, kiek įgulos narių buvo laive ir kokia jų būklė.