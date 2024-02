Ukrainos ekspertė: Vakarų komponentai Rusijos ginkluose sudaro apie 95 proc.

Apie tai JAV Senatui kalbėjo Kyjivo ekonomikos mokyklos viceprezidentė Elina Rybakova.

„Rusija tebėra priklausoma nuo užsienio komponentų karinei gamybai, o įspūdingi 95 procentai užsienio dalių, rastų rusiškuose ginkluose, atkeliauja iš koalicijos šalių, įskaitant 72 procentus, kurie pagaminti JAV kompanijų“, – pažymėjo ekspertė.

Kremlius sugebėjo prisitaikyti prie sankcijų

E. Rybakova teigia, kad JAV ir kitos Vakarų šalys yra apibrėžusios komponentų, kurie gali būti naudaojami kovinėse operacijose, sąrašą.

Prasidėjus karui, Vakarai įvedė Rusijai didelio masto sankcijas ir eksporto apribojimus, todėl Kremliui buvo apsunkintas tokių prekių įsigyjimas.

Visgi Rusija vėliau sugebėjo pritaikyti savo tiekimo grandines, o jau 2023 metais produktų iš minėtojo sąrašo importas buvo tik 10 procentų mažesnis, nei prieš įvedant sankcijas.

Įsigyja per trečiąsias šalis

Kyjivo ekonomikos mokyklos atstovė pabrėžė, kad Rusija ir toliau gauna milijardų dolerių vertės prekių iš Vakarų šalių per trečiąsias šalis, kurios yra itin svarbios karinei pramonei.

Be to, tarpininkai dažniausiai koncentruojasi tokiose šalyse kaip Kinija, Turkija ir JAE.

„Rusijos prekių importas iš sąrašo už 8,8 mlrd. JAV dolerių, užregistruotas 2023 m. sausio–spalio mėnesiais, susidėjo iš daugiau nei 800 000 atskirų sandorių“, – patikslino R. Rybakova.

Šiuo klausimu ji paragino politikus „imtis priemonių, kad eksporto kontrolė aplenktų Rusijos bandymus ją apeiti“. Tam, anot jos, būtina pašalinti įvestų eksporto kontrolės priemonių spragas: stiprinti valstybės institucijų, stebinčių sankcijų įgyvendinimą, darbą, stiprinti tinkamą sąveiką su privačiu sektoriumi.

Be to, pasak E. Rybakovos, būtina stiprinti veiksmus, kuriais siekiama panaikinti Rusijos sankcijų apėjimo per trečiąsias šalis schemas ir gerinti daugiašalį bendradarbiavimą eksporto kontrolės srityje.