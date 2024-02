Svarbiausi įvykiai:

22:32 | A. Baerbock teigia matanti paralelių tarp situacijos Moldovoje ir karo Ukrainoje pradžios

Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock teigia matanti paralelių tarp įvykių Moldovos Respublikoje ir Ukrainos karo pradžios.

Jau prieš daug metų patyrėme, kaip Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Ukrainos rytuose pasinaudojo mažumomis kaip instrumentu, kad vėliau pasirengtų karui, sakė ji lankydamasi buvusios koncentracijos stovyklos vietoje Ravensbriuke Brandenburgo žemėje.

Prorusiški Moldovos Uždniestrės regiono separatistai trečiadienį priėmė specialiojo kongreso rezoliuciją, kurioje prašoma Maskvos „apsaugos“. Kaip teigiama rezoliucijoje, oficialūs asmenys prašys Rusijos Federacijos Tarybos ir Valstybinės Dūmos „įgyvendinti priemones, skirtas apsaugoti Uždniestrę nuo vis didėjančio Moldovos spaudimo“. Ko tiksliai jie iš Rusijos tikisi, kol kas neaišku.

REKLAMA

REKLAMA

„Fiktyvūs referendumai, fiktyvūs procesai padėčiai kitoje šalyje destabilizuoti, yra tarptautinės teisės pažeidimas“, – pažymėjo A. Baerbock. Jos ministerija esą jau kurį laiką mato, kad Moldovos Respublikoje vyksta destabilizacija iš išorės. A. Baerbock patvirtino, kad rems šalies teisę į teritorinį vientisumą.

REKLAMA

2014 m. Maskva Ukrainos Krymo pusiasalyje surengė referendumą dėl prisijungimo prie Rusijos Federacijos. Nei šios referendumo, nei Krymo aneksijos iki šiol užsienis nepripažįsta.

22:16 | Rusijoje artėjant rinkimams, V. Putinas žada iki 2030 m. įgyvendinti socialinių reformų

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas likus dviem savaitėms iki prezidento rinkimų plačiai pažėrė socialinių pažadų.

71-erių V. Putinas, Rusiją valdantis jau daugiau nei 24 metus, rimtų varžovų kovo 15–17 d. vyksiančiuose rinkimuose neturės – tarptautinių stebėtojų teigimu, jis ir vėl užgniaužė bet kokią opoziciją.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau V. Putinas vis tiek jautė prievolę savo metinėje kalboje papasakoti apie būsimas socialines reformas.

Jo teigimu, sveikatos priežiūros sistemai modernizuoti bus skirta trilijonas rublių (10,8 mlrd. JAV dolerių), be to, jis pripažino, kad Rusijoje, ypač didelėse šeimose, žemiau skurdo ribos gyvena 13,5 mln. žmonių.

Maždaug 30 proc. didelių šeimų finansinė padėtis yra sunki ir šis skaičius iki 2030 m. bus sumažintas iki 12 proc., pasakojo jis.

Jis pridūrė, kad pagerinus sveikatos priežiūros sistemą ir per ateinančius kelerius metus investavus į 350 000 naujų sporto objektų, iki 2030 m. gyvenimo trukmė Rusijoje turėtų padidėti nuo 73 m. iki 78 m. Europoje gyvenimo trukmės vidurkis jau dabar yra 80 m.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

V. Putinas taip pat paskelbė, kad darbo užmokesčio minimumas iki 2030 m. padidės nuo 19 000 rublių iki 35 000 rublių per mėnesį.

Griežtos NATO šalių sankcijos, įvestos dėl jau trečius metus Ukrainoje besitęsiančio V. Putino pradėto karo, sudavė stiprų smūgį Rusijos ekonomikai, tačiau, ekspertų nuostabai, ji pasirodė esanti itin atspari.

21:50 | Maskvos įmonės prigrasintos nesuteikti A. Navalno laidotuvėms net katafalko

Maskvos ritualinių paslaugų agentai informavo Aleksejaus Navalno šeimą, kad nė viena įmonė nesutinka suteikti katafalko mirusio opozicijos politikos kūnui pervežti. Pasak portalo „Mediazona“, apie tai pranešė A. Navalno bendražygė Kira Jarmyš.

REKLAMA

„Pirmiausia mums neleido išsinuomoti šarvojimo salės atsisveikinimui su Aleksejumi. Dabar, kai turėtų įvykti tik paprastos atgiedojimo apeigos cerkvėje, ritualinių paslaugų agentai mums praneša, kad joks katafalkas nesutinka vežti į ten kūno. Visoms brigadoms skambina nepažįstami asmenys ir grasina, kad jie niekur nevežtų Aleksejaus kūno“, – socialiniame tinkle „X“ rašė K. Jarmyš.

A. Navalnas bus palaidotas penktadienį Borisovo kapinėse Maskvoje. Atgiedojimo apeigos vyks Marjino Dievo Motinos ikonos cerkvėje „Numalšink mano liūdesį“ 14 val.

Jau ketvirtadienio rytą policija pradėjo sustiprintą patruliavimą vietovėje šalia kapinių, kur vyks laidotuvių procesija. Prie įėjimo į kapines buvo įrengtos metalinės užtvaros. Tokios pat užtvaros buvo atvežtos ir prie cerkvės, kurioje vyks apeigos. Be to, cerkvėje iškabinti plakatai, draudžiantys daryti garso ir vaizdo įrašus, o virš altoriaus įrengta vaizdo stebėjimo kamera.

REKLAMA

Apie opozicijos aktyvisto mirtį tapo žinoma vasario 16 dieną. Mirusio politiko kūnas jo motinai buvo perduotas tik vasario 24-ąją. Jai parodytoje medicininėje išvadoje nurodyta, kad mirties priežastys yra „natūralios“. Prieš tai tyrėjai šantažavo politiko motiną ir reikalavo, kad ji surengtų sūnaus laidotuves „tyliai“, „šeimyniniu režimu“.

21:26 | Zelenskis tęsia rokiruotę ginkluotųjų pajėgų vadovybėje: pakeitė dar vieną vadą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis naujuoju paskyrė naują Ukrainos ginkluotųjų pajėgų logistikos padalinio vadą. Juo tapo Volodymyras Karpenka.

Kartu dekretu V. Zelenskis atleido ankstesnį padalinio vadą Olehą Huljaką.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad vasario pradžioje V. Zelenskis atleido Valerijų Zalužną iš kariuomenės vado pareigų ir vietoje jo paskyrė Oleksandrą Syrskį.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

20:41 | Visi rusų kariai, invazijos pradžioje pastebėti miške netoli Černobylio, jau nebegyvi

Manoma, kad rusų kariai, pastebėti kasant apkasus itin radioaktyviame miške netoli Černobylio AE avarijos vietos, dabar jau mirė, duodamas interviu naujienų agentūrai „Ukrinform“ sakė Varašo miestelio netoli Rivnės AE meras Oleksandras Menzulas.

„Mes, ukrainiečiai, privalome visiems priminti, kad esame branduolinė valstybė. Taip, branduolinių ginklų neturime, tačiau turime branduolinių medžiagų. Ukraina yra pasirašiusi TATENA memorandumą dėl branduolinių medžiagų judėjimo kontrolės, kadangi jos gali virsti branduoliniais ginklais“, – kalbėjo meras.

REKLAMA

Jis prisiminė Zaporižios AE pavyzdį, kai Ukraina prarado tokių medžiagų judėjimo kontrolę. Meras taip pat užsiminė, kaip „orkai be nuovokos“ kasė apkasus draudžiamoje Černobylio zonoje pačiame radioaktyviame Raudonajame miške.

„Žinau tą vietą, joje būti galima ne ilgiau nei penkias minutes. Beje, savo kanalais gavome informacijos, kad nė vienas iš tų rusų karių galiausiai neišgyveno“, – pridūrė O. Menzulas.

Meras turi fiziko inžinieriaus mokslinį laipsnį, yra dirbęs branduolinio saugumo departamente ir ėjęs Rivnės AE Patikimumo, išteklių ir operacijų tarnybos vadovo pareigas.

Pirmiau praneša, kad Raudonajame miške draudžiamojoje Černobylio zonoje dislokuoti rusų kariai gavo milžiniškas radiacijos dozes.

REKLAMA

20:18 | „Bloomberg“: Ukrainoje ryškėja nerimo ženklai

Ukrainos pareigūnai nerimauja, kad Rusijos pažanga iki vasaros gali įgauti didelį pagreitį, jei Ukrainos sąjungininkai nepadidins amunicijos tiekimo, skelbia „Bloomberg“, remdamiesi savo šatiniu.

Vidiniai Kyjivo situacijos mūšio lauke vertinimai darosi vis niūresni, nes Ukrainos pajėgos stengiasi sulaikyti Rusijos atakas ir riboja sviedinių, kuriuos gali iššauti, skaičių.

Ukrainos kariuomenės vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis ketvirtadienį sakė, kad fronto vadų klaidos pagilino Ukrainos gynybos problemas aplink Avdijivką, kurią šį mėnesį užėmė Rusijos pajėgos. Dėl to O. Syrskis sakė atsiuntęs daugiau karių ir amunicijos, kad sustiprintų Ukrainos pozicijas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Plačiau skaitykite tv3.lt publikacijoje: „Bloomberg“: Ukrainoje ryškėja nerimo ženklai – baiminasi, kad Rusija pasinaudos dvejonėmis Vakaruose“

19:28 | Po saugumo tarnybos perspėjimų Švedija nutraukė paramą Rusijos stačiatikių bendruomenei

Švedijos agentūra, skirianti dotacijas religinėms institucijoms, ketvirtadienį pranešė nutraukianti paramą Rusijos stačiatikių cerkvei, nes Švedijos žvalgybos tarnyba perspėjo, kad bažnyčia naudojama žvalgybinei veiklai.

Švedijos tikinčiųjų bendruomenių rėmimo agentūra pranešime nurodė, kad mažina finansinę paramą bendruomenei, dar žinomai kaip Maskvos patriarchatas, taip pat ir dėl to, kad ji neatitinka „demokratijos kriterijų“.

REKLAMA

Agentūros teigimu, Švedijos saugumo tarnyba (Sapo) mano, jog Rusijos valstybė religinę bendruomenę naudoja „kaip platformą žvalgybinei informacijai rinkti ir kitai veiklai, kuri kelia grėsmę saugumui“.

„Iš Švedijos saugumo tarnybos pastabų matyti, kad religinės bendruomenės atstovai palaiko ryšius su žmonėmis, dirbančiais Rusijos saugumo ir žvalgybos tarnybose“, – sakoma agentūros pranešime.

Jame priduriama, kad bažnyčia gavo didelį finansavimą iš Rusijos valstybės ir kad jos atstovai veikė tokiu būdu, kuris, panašu, skatino „remti Rusijos invaziją į Ukrainą“.

Agentūra taip pat pažymėjo, kad Rusijos cerkvė neigė jai mestus kaltinimus.

19:00 | Lenkijos premjeras svarsto galimybę įvesti embargą Rusijos produkcijai

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas ketvirtadienį Varšuvoje priėmė savo kolegę iš Latvijos Eviką Siliną aptarti bendro saugumo Rusijos keliamos grėsmės akivaizdoje.

REKLAMA

Jis sakė, jog Latvija tapo pirmąja Europos Sąjungos šalimi, nustačiusia embargą Rusijos žemės ūkio produktams, kad apsaugotų nacionalinę rinką nuo destabilizavimo dėl pigaus importo iš didžiosios kaimynės.

„Mes nuodugniai išnagrinėsime šį sprendimą. Neatmetu galimybės, kad Lenkija imsis tokios pat iniciatyvos“, – pareiškė D. Tuskas.

Nepaisant karo Ukrainoje ir Europos sankcijų Rusijai, rusiškiems maisto produktams netaikomi jokie apribojimai.

18:41 | Britų kariuomenės vadas įvardijo priežastį, kodėl Putinas nepuola NATO šalių

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, nepaisant visų karingų pareiškimų ir jo aplinkos grasinimų NATO šalims, iš tiesų visiškai nenori konflikto su aljansu.

REKLAMA

REKLAMA

Jis puikiai supranta, kad tokiu atveju Rusijos lauktų staigus pralaimėjimas, įsitikinęs Jungtinės Karalystės Generalinio štabo vadas, admirolas Tony Radakinas.

JAV kariuomenė emėsi savo pajėgų pertvarkos, skelbia „Associated Press“. Pranešama, kad kariuomenė sumažina savo pajėgas beveik 5 procentais ir pertvarko jas taip, kad galėtų efektyviau kovoti didelio masto kare.

Permainų imtasi JAV kariuomenei kovojant su įdarbinimo trūkumu, dėl kurio nepavyko pritraukti pakankamai karių, kad būtų užpildytos visos darbo vietos.

17:39 | E. Macronas: komentaras dėl karių siuntimo į Ukrainą buvo apgalvotas

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ketvirtadienį pabrėžė, kad visi jo komentarai dėl Rusijos karo Ukrainoje buvo kruopščiai apgalvoti.

Tai jis sakė po to, kai sukėlė sąmyšį savo pareiškimu, kad negalima atmesti Vakarų karių nusiuntimo į Ukrainą galimybės.

E. Macronas pirmadienį pareiškė, kad turi būti padaryta viskas, kas būtina, siekiant užtikrinti Rusijos pralaimėjimą kare prieš Ukrainą, ir tuo sukėlė nerimą kelioms Europos sąjungininkėms, įskaitant Vokietiją.

„Tai pakankamai rimti klausimai; kiekvienas mano žodis šiuo klausimu yra pasvertas, apgalvotas ir įvertintas“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė E. Macronas.

REKLAMA

Išsamiau pakomentuoti E. Macronas atsisakė.

17:00 | Europos Parlamentas: Ukrainai reikia „Taurus“ sparnuotųjų raketų

Europos Parlamentas ragina perduoti Ukrainai „Taurus“ sparnuotųjų raketų. Rusijos užpultai šaliai reikia „ypač pažangių oro gynybos sistemų, didelio nuotolio sparnuotųjų raketų, tokių kaip „Taurus sistemos“, – pareiškė Parlamentas. Ketvirtadienį priimta atitinkama neįpareigojanti rezoliucija. Už ją balsavo 451 parlamentaras, 56 buvo prieš ir 49 susilaikė.

Kad Kyjivas galėtų laimėti, neturi būti ribojama karinė parama Ukrainai, teigiama rezoliucijoje. Esą svarbu skirti šaliai visko, ko reikia, kad ji vėl galėtų atgauti neribotą savo teritorijos kontrolę.

Parlamentarai pabrėžė, jog atskirų ES šalių karinė parama Ukrainai labai skiriasi. Esą būtina investuoti daugiau lėšų į Europos ginklų pramonę. Visos ES narės ir visos NATO sąjungininkės turi remti Ukrainą, kasmet jai karinėms reikmėms skirdamos bent 0,25 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), sakoma rezoliucijoje.

Vokietija galėtų tiekti Ukrainai sparnuotųjų raketų „Taurus“. Tačiau federalinis kancleris Olafas Scholzas nesutinka ir tai argumentuoja Vokietijos įtraukimo į karą rizika.

16:36 | Europos Parlamentas: V. Putinui tenka „baudžiamoji atsakomybė" dėl A. Navalno mirties

Europos Parlamentas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui tenka „baudžiamoji ir politinė atsakomybė" už opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno mirtį ir jis už tai turėtų atsakyti.

REKLAMA

Vienas aršiausių V. Putino kritikų A. Navalnas neaiškiomis aplinkybėmis mirė atokiame Arkties kalėjime vasario 16 dieną, tačiau ES vadovai dėl to kaltina Rusijos prezidentą.

„Rusijos vyriausybei ir asmeniškai Vladimirui Putinui tenka baudžiamoji ir politinė atsakomybė už žymiausio savo oponento Aleksejaus Navalno mirtį“, – sakoma rezoliucijoje, kurią 506 balsais priėmė 705 vietų parlamentas. Prieš rezoliuciją balsavo tik devyni EP nariai.

Rezoliucijoje teigiama, kad V. Putinas „turėtų už tai atsakyti“.

Įstatymų leidėjai taip pat paragino atlikti „nepriklausomą ir skaidrų tarptautinį tyrimą" dėl A. Navalno mirties aplinkybių.

Be to, parlamentas paprašė 27 ES valstybių narių „sustiprinti“ paramą Rusijos politiniams kaliniams ir toliau remti demokratinę opoziciją Rusijoje.

15:59 | Krinta, kaip lapai: ukrainiečiai gerina rusų naikintuvų pamušimų rekordus

Ukrainos pajėgos vien vasario 29-ąją paskelbė numušusios tris lėktuvus Su-34. Vakar taip pat buvo numušti dar du rusų bombonešiai-naikintuvai.

„Forbes“ vasario 27-ąją rašė apie 10 sunaikintų rusų lėktuvų per 10 dienų ir įvardijo priežastis, be itin suaktyvėjusio Rusijos puolimo, kodėl pastaruoju metu galėjo stipriai išaugti ukrainiečių numuštų rusų naikintuvų skaičius.

REKLAMA

„Tikėtina, Ukrainos karinės oro pajėgos perdavė amerikiečių „Patriot“ mobilioms oro gynybos grupėms, kurios geba greitai priartėti prie fronto linijos ir smogti rusų lėktuvams RAS-2 raketomis. Vėliau staigiai keičiama dislokacijos vieta ir tokiu būdu pavyksta išvengti atsakomųjų smūgių“, – aiškinama leidinyje.

Taip pat, manoma, kad Ukrainos pajėgos perkėlė oro gynybos sistemas „Nasams“ arčiau fronto linijos, siekiant sumažinti rusų viršenybę ore.

Būtent intensyvus rusų apšaudymas raketomis iš oro anksčiau buvo įvardijama kaip viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl ukrainiečių pajėgos turėjo trauktis iš įtvirtinimų Avdijivkoje.

Ukraina šiuo metu vis dar neturi bent jau panašaus pajėgumo naikintuvų, kaip Rusijos ir dėl to stipriai pralaimi kovas dėl oro erdvės kontrolės.

14:51 | Putinas NATO pagrasino „tragiškomis pasekmėmis“, jei siųs savo karius į Ukrainą

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį kreipėsi į Federalinę Asamblėją ir pagrasino šalims, kurios sugalvos į Ukrainą siųsti savo kariuomenes.

„Vakarai sako, kad Rusija neva ruošiasi pulti Europą, tai kažkokia nesąmonė... Jie pradėjo kalbėti apie galimybę siųsti NATO karinius kontingentus į Ukrainą, bet mes prisimename likimą tų, kurie kažkada siuntė savo kontingentus į mūsų šalies teritoriją, tačiau dabar pasekmės galimiems interventams bus daug tragiškesnės.

REKLAMA

Jie turi suprasti, kad mes taip pat turime ginklų, galinčių smogti taikiniams jų teritorijoje. Viskas, ką jie sugalvoja ir kuo gąsdina visą pasaulį, iš tikrųjų gresia konfliktu su branduolinio ginklo panaudojimu, taigi ir civilizacijos sunaikinimu“, – patikino V. Putinas.

Metinė Vladimiro Putino kalba (15 nuotr.) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) +11 Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX)

(15 nuotr.) FOTOGALERIJA. Metinė Vladimiro Putino kalba

14:16 | Kinijos iššūkis Vakarams: formuoja pasaulėtvarką pagal savo poreikius

Kinijos flirtas su Pasaulio prekybos organizacija truko neilgai. Šalis stiprina pastangas sukurti alternatyvią prekybos architektūrą, kuri būtų izoliuota nuo JAV įtakos ir orientuojama į besivystančias pasaulio šalis, rašoma „Financial Times“.

NUOTRAUKOS: Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ir jo žmona Peng Liyuan (5 nuotr.) Xi Jinpingas (nuotr. Vida Press) Xi Jinpingas (nuotr. Vida Press) Peng Liyuan (nuotr. Vida Press) +1 Xi Jinpingas su dabartine žmona Peng Liyuan (nuotr. Vida Press) Xi Jinpingo žmona Peng Liyuan (nuotr. Vida Press)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. NUOTRAUKOS: Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ir jo žmona Peng Liyuan

13:44 | Taikos derybos dėl Ukrainos: Turkija ir Kinija jau kuria planus, Kremlius pavers tai ginklu

Naujausioje savo ataskaitoje JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai skelbia, kad tikėtina, jog Turkija ir Kinija rengia savo derybų platformas karui Ukrainoje išspręsti.

13:11 | Prieš pat Navalno laidotuves Maskvos kapinėse iškilo metalinės užtvaros ir stebėjimo kameros

Rusijos teisėsauga pradėjo pasiruošimą penktadienį vyksiančioms netikėtai mirusio Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno laidotuvėms.

„Nexta“ skelbia, kad pareigūnai pradėjo patruliuoti Borisovo kapinių teritorijoje Maskvoje ir paruošė metalines užtvaras. Ant žibintų stulpų iškabintos vaizdo stebėjimo kameros.

REKLAMA

12:27 | Ukraina smogė rusų grupei Olenivkoje: nukovė 31 karį, įskaitant vadą ir jo pavaduotoją

Ukrainos ginkluotosios pajėgos smogė rusų kariams Donecko srityje. Atakos detales skelbia Generalinis štabas.

Skelbiama, kad Ukrainos kariai raketomis atakavo priešo pajėgų telkinį Olenivkoje. Pranešama, kad puolimui buvo panaudoti Ukrainos raketų paleidimo įrenginiai.

„Preliminariais duomenimis, priešo nuostoliai dėl smūgio: 19 žuvusių rusų užpuolikų, įskaitant rusų karinio dalinio vado pavaduotoją, ir 12 sužeistų užpuolikų, įskaitant šio dalinio vadą“, – informavo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Subombarduotas kalėjimas Olenivkoje (8 nuotr.) Subombarduotas kalėjimas Olenivkoje (nuotr. stop kadras) Subombarduotas kalėjimas Olenivkoje (nuotr. stop kadras) Subombarduotas kalėjimas Olenivkoje (nuotr. stop kadras) +4 Subombarduotas kalėjimas Olenivkoje (nuotr. stop kadras) Subombarduotas kalėjimas Olenivkoje (nuotr. stop kadras) Subombarduotas kalėjimas Olenivkoje (nuotr. stop kadras) Subombarduotas kalėjimas Olenivkoje (nuotr. stop kadras) Subombarduotas kalėjimas Olenivkoje (nuotr. stop kadras)

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Subombarduotas kalėjimas Olenivkoje

11:51 | Putinas gąsdino savo branduoline galia: žada parodyti savo „Sarmat“

Kaip visada vėlavęs į savo paties metinę kalbą Vladimiras Putinas oficialiai pradėjo savo rinkiminę kampaniją prezidento rinkimuose. Kalbos metu Rusijos vadovas tradiciškai dėl visko kaltino Vakarus ir grasino „branduoliniu atsaku“ konflikto atveju, o didžiąją savo kalbos dalį skyrė tradiciniams, kasmetiniams pažadams šalies socialinėje, švietimo, ekonomikos ir verslo sferose.

11:22 | Praėjusią parą per rusų apšaudymus Charkivo srityje žuvo keturi žmonės

Rusijos kariuomenė per parą apšaudė apie 20 Charkivo srities gyvenviečių, žuvo keturi žmonės, o dar šeši buvo sužeisti.

REKLAMA

Tai feisbuke pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synehubovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Nuo artilerijos ir minosvaidžių smūgių nukentėjo Zapadnė, Synkivka, Ivanivka, Kotliarivka. Priešo aviacija smogė Ploskei, Budarkams, Varvarivkai, Kupianskui, Synkivkai ir Kislivkai.

Trečiadienį 16 val. 50 min. rusai paleido aviacines bombas į geležinkelio stotį Kupiansko rajono Velikij Burluko gyvenvietėje. Žuvo šešerių metų mergaitė ir 48 metų vyras. Vaiko mama buvo sunkiai sužeista, pabrėžė O. Synehubovas.

10:51 | Lenkijos prezidentas A. Duda nemano, kad Rusija puls Lenkiją

Ketvirtadienį interviu dienraščiu „Fakt“ Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda pareiškė nemanąs, kad Rusija puls Lenkiją.

„Žinoma, darant prielaidą, kad būsime stiprūs. Stiprūs nepuolami. Puolami silpni“, – sakė A. Duda.

Lenkijos prezidentas taip pat priminė, kad „dėl buvusio JAV prezidento Donaldo Trumpo gerumo Lenkijai“ dabar šalis turi naikintuvus F-35, nuolat esančius JAV karius ir JAV kariuomenės V korpuso būstinę Poznanėje.

10:15 | Vokietija parodė, kaip atrodytų išpuolis prieš NATO: karas vyktų keturiais etapais

Bundestago ataskaitoje dėl Vokietijos vyriausybės „civilinės saugos rizikos analizės“ pateikiamas vienas tikėtinas galimo neįvardyto agresoriaus ir NATO konflikto scenarijus, kuriame remiamasi Rusijos karo prieš Ukrainą patirtimi.

REKLAMA

09:38 | Padrąsintas laimėjimų Ukrainoje V. Putinas kreipsis į rusus

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį sakys metinį pranešimą, jo kariuomenei pasiekus laimėjimų mūšio lauke Ukrainoje, o ekonomikai atlaikant Vakarų sankcijas.

Į rusus V. Putinas kreipsis likus kelioms savaitėms iki rinkimų, turinčių suteikti jam dar vieną kadenciją.

Jo pozicijos prasidėjus tretiesiems karo Ukrainoje metams yra pagerėjusios. Pernai tokiu metu rusų pajėgas ukrainiečiai buvo atstūmę Ukrainos pietuose ir šiaurės rytuose, tačiau 2023 metų vasaros ukrainiečių kontrpuolimui nedavus panašių rezultatų, Kyjivo pajėgos dabar yra priverstos gintis.

Vladimiras Putinas (14 nuotr.) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) +10 Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

(14 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas

09:29 | Parama Ukrainai: paaiškėjo, kad Pentagonas dar turi 4 mlrd. dolerių Kyjivui

CNN skelbia, kad Pentagonas vis dar turi apie 4 mlrd. dolerių, anksčiau skirtų karinei paramai Kyjivui, ir dabar svarsto, ar panaudoti šiuos pinigus.

Kaip CNN žurnalistams sakė „daugybė JAV gynybos pareigūnų“, kalbama ne apie „realius pinigus“, o apie įgaliojimus perduoti Ukrainai karinę techniką iš Amerikos kariuomenės rezervų. Iki šiol Pentagonas nenorėjo liesti šios „slėptuvės“, kol Kongresas nenumatė lėšų naujiems Amerikos kariuomenės ginklams įsigyti, o ne tiems, kurie bus siunčiami Ukrainai.

Pasak šaltinių, kariuomenės pareigūnai baiminosi, kad sumažės amerikiečių karių kovinė parengtis, jei jiems iš karto nebus kompensuota viskas, kas atiteks ukrainiečiams. Tačiau Ukrainai vis labiau reikalaujant JAV karinės pagalbos, o Kongresui nesugebant patvirtinti naujos programos, Pentagonas galvoja panaudoti bent dalį iš 4 mlrd. dolerių.

Jokių sprendimų dar nepriimta, pabrėžė pareigūnai. Tačiau kalbos apie šią galimybę ir kitus galimus „planus B“ pastarosiomis savaitėmis tapo vis aktualesnės, nes padėtis mūšio lauke Ukrainoje darosi vis baisesnė, sakė pareigūnai.

Neįvardytas Pentagono pareigūnas CNN sakė, kad į kitą pagalbos Ukrainai paketą, jei jis bus gautas, „neabejotinai bus įtraukta kritinė amunicija“. Taip pat vyksta diskusijos dėl to, kaip ir kur perkelti karinę įrangą, kad ją būtų galima nedelsiant perduoti Ukrainai, kai tik bus gautas leidimas tai padaryti.

Karas Ukrainoje (20 nuotr.) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) +16 Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

(20 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

08:51 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą skelbia nukovę dar 1 150 rusų karių. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų vasario 29 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 413 760 kareivių.

Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį rusai, Ukrainos skaičiavimais, neteko 6 593 tankų (+23), 12 552 šarvuotųjų kovos mašinų (+44), 10 070 artilerijos sistemų (+41), 1 000 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 690 oro gynybos priemonių (+2), 342 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 7 768 dronų (+15), 1 912 sparnuotųjų raketų (+0), 25 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 13 152 automobilių (+40), 1 601 specialiosios technikos vieneto (+7).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

07:38 | Ukrainos kariai numušė dar vieną Rusijos lėktuvą Su-34

Ukrainos gynybos pajėgos šalies rytuose sunaikino dar vieną rusų naikintuvą-bombonešį Su-34.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų vadas generolas leitenantas Mykola Oleščukas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Pasak jo, „šiandien vasario 29-oji – data, kuri pasitaiko kartą per ketverius metus, bet rusams tai jau įprasta diena, kai netenkama dar vieno lėktuvo. Minus Su-34 rytų kryptimi“.

Vadas padėkojo už kovinį darbą ir pabrėžė: „Pergalė žemėje kalama danguje!“.

07:00 | Rusijos pajėgos apšaudė Turkijos laivą Chersono uoste

Rusijos kariškiai raketomis smogė Chersono uostui, per ataką nukentėjo Turkijos krovininis laivas „Kuruoglu-3“.

Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis platforma „Denizu İscileri“.

„Laivas buvo prisišvartavęs uoste paimti 2800 tonų azotinių trąšų – biraus karbamido ir dėl karo stovėjo jame dvejus metus. Į jo dešinįjį bortą pataikė dvi raketos“, – sakoma pranešime.

Pažymima, kad dėl minų grėsmės Juodojoje jūroje Turkijos laivas nuo 2022 metų vasario 22 dienos stovi ant seklumos Chersono uoste.

Turkijos organizacija praneša, kad nėra informacijos, kiek įgulos narių buvo laive ir kokia jų būklė.