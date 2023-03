Svarbiausi įvykiai:

20:51 | Sieks sutarimo 2 proc. bendrojo vidaus produkto finansavimo gynybai „grindų“ šalims narėms

Liepą Vilniuje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime tikimasi atnaujinti regioninius planus ir reikšmingai sustiprinti Baltijos šalių gynybą, sekmadienį transliuotame interviu LRT televizijos laidai „Savaitė“ tvirtino NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.

Jis taip pat tvirtino, jog bus siekiama sutarimo 2 proc. bendrojo vidaus produkto finansavimo gynybai „grindų“ šalims narėms.

„Greta didesnių pajėgumų, svarbiausi dalykai, kuriuos dabar rengiame ir sutarsime Vilniuje – nauji gynybos planai, pajėgų modelis. Taip pat didinsime išlaidas gynybai, siekdami užtikrinti mūsų pajėgų pasirengimą, kad prireikus jau esantys pajėgumai greitai būtų dar sustiprinti“, – sakė NATO vadovas.

„Kol kas jokių sprendimų nepriimta, bet, manau, 2 proc. nuo BVP riba turėtų būti ne lubos, o grindys – minimalios išlaidos gynybai“, – pridūrė jis.

Jis pažymi, kad NATO jau reikšmingai sustiprino buvimą rytiniame aljanso sparne, tačiau sako, kad „nuolat svarstome, ką dar galėtumėme padaryti“.

„Svarbiausia turėti reikšmingo dydžio labai aukšto parengtumo pajėgas, kurias prireikus būtų galima greitai perdislokuoti“, – tvirtino J. Stoltenbergas.

20:30 | Tarsis dėl Ukrainos vaidmens NATO, pakvietė Zelenskį į viršūnių susitikimą

NATO generalinis sekretorius tai pat tikisi, kad Vilniaus viršūnių susitikime bus susitarta „dėl naujų žingsnių ir priemonių“ remiant Ukrainą.

„Jau pradėjome pasirengimą ir, manau, susitikimas Vilniuje parodys mūsų vienybę teikiant paramą Ukrainai ir, tikiuosi, susitarsime dėl naujų žingsnių ir priemonių, ilgalaikės paramos Ukrainai, plečiant partnerystę su aljansu. Turime stiprinti savo atgrasymą ir gynybą“, – kalbėjo jis.

NATO vadovas kartoja, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas prieš metus pradėjęs invaziją į Ukrainą padarė „dvi dideles strategines klaidas“.

„Jis visiškai neįvertino ukrainiečių drąsos, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir vadovybės ryžto, tačiau jis taip visiškai neįvertino NATO sąjungininkų ir partnerių pasiryžimo remti Ukrainą“, – pabrėžė J. Stoltenbergas.

Jis taip pat gyrė Lietuvą, kaip vieną nuosekliausių ir didžiausių Ukrainos rėmėjų.

„Jūs daugelį metų tai darėte, bet po invazijos – ypač daug. Atsižvelgiant į BVP, Lietuva yra tarp daugiausiai paramos Ukrainai skiriančių šalių sąjungininkių. Tai darome, kad pasiųstume žinią Putinui: mūšio lauke nelaimės, turi tai suprasti, sėsti prie derybų stalo ir pripažinti kaip suverenią, nepriklausoma valstybę ir ją palikti. Prezidentas Putinas pradėjo karą, prezidentas Putinas turi ir baigti karą išvesdamas karius“, – kalbėjo aljanso generalinis sekretorius.

Jis taip pat sako pakvietęs Volodymyrą Zelenskį dalyvauti viršūnių susitikime ir tikisi, kad Ukrainos prezidentas galės jame dalyvauti.

„Aš pakviečiau prezidentą Zelenskį dalyvauti NATO viršūnių susitikime Vilniuje. Esu tvirtai įsitikinęs – tai bus stiprus mūsų solidarumo, sąjungininkų teikiamos paramos Ukrainai ženklas. Viliuosi, Zelenskis galės ten atvykti“, – sekmadienį parodytame interviu LRT televizijos laidai „Savaitė“ kalbėjo NATO vadovas.

„Žinoma, tai priklausys nuo padėties Ukrainoje – šalis vis dar pačiame karo įkarštyje“, – sakė jis.

20:09 | Putinas aiškina, kad Maskva negali ignoruoti NATO branduolinių pajėgumų

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sekmadienį transliuotame interviu teigė, jog Maskva neturi kito pasirinkimo, kaip tik atsižvelgti į NATO branduolinius pajėgumus, ir tokiu būdu pateisino neseniai sustabdytą Rusijos dalyvavimą įgyvendinant Naująją START sutartį.

Kaip ir anksčiau ne kartą karo Ukrainoje akivaizdoje, V. Putinas teigė, jog Rusijai iškilo egzistencinė grėsmė, nes, jo manymu, Aljanso narės stengiasi, kad Maskva patirtų „strateginį pralaimėjimą“.

Per valstybinę Rusijos televiziją jis pareiškė, kad Naujosios START sutarties sustabdymą lėmė būtinybė „užtikrinti Rusijos saugumą, strateginį stabilumą“.

„Kai visos pagrindinės NATO šalys yra paskelbusios, kad jų svarbiausias tikslas – sukelti mums strateginį pralaimėjimą (...), kaip tokiomis sąlygomis galime nepaisyti jų branduolinių pajėgumų?“, – teigė V. Putinas.

Prieš metus išsiųsdamas karius į Ukrainą, V. Putinas pirmiausia siekė sumažinti, jo manymu, Rusijos saugumui kylančias grėsmes, ir kartais grasino šiame konflikte panaudoti branduolinį ginklą.

V. Putinas antradienį pareiškė, kad Maskva stabdo savo dalyvavimą Naujojoje START sutartyje, nurodydamas, kad Rusija negalinti sutikti su Jungtinių Valstijų atliekamais savo branduolinių objektų patikrinimais pagal minėtą paktą, kol Vašingtonas ir jo NATO sąjungininkai siekia, jog Maskva pralaimėtų Ukrainoje.

Rusijos prezidentas pabrėžė, jog Maskva visiškai nesitraukia iš pakto, o šalies užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad Maskva laikysis sutartyje nurodytų branduolinių ginklų apribojimų ir toliau informuos JAV apie bandomuosius balistinių raketų paleidimus.

Sekmadienį transliuotame interviu televizijai „Rossija 1“ – praėjus dviem dienoms po to, kai buvo minimos pirmosios Rusijos invazijos į Ukrainą metinės – V. Putinas teigė, jog Aljanso narės nėra prisijungusios prie šios sutarties, tačiau jos vis tiek dalyvauja „diskusijose šiuo klausimu“, o Maskva dėl to neprieštarauja, juolab kad negali ignoruoti NATO branduolinių pajėgumų.

V. Putinas tvirtino, kad Vakarai nori sunaikinti Rusiją, ir šią mintį ne kartą išsakė siekdamas pateisinti Rusijos agresiją Ukrainoje.

„Jie turi vieną tikslą: išardyti buvusią Sovietų Sąjungą ir esminę jos dalį – Rusiją“, – sakė jis.

Jo teigimu, jei Vakarams pavyks sunaikinti Rusiją ir įtvirtinti joje savo kontrolę, tuomet rusų tauta neišliks kaip vieninga jėga.

„Bus maskviečiai, uraliečiai ir kiti“, – teigė V. Putinas apie galimą Rusijos susiskaldymą. Jis pridūrė, jog Vakarai galėtų tik dalinai priimti Rusiją į vadinamąją „civilizuotų tautų šeimą“, padaliję šalį į atskiras dalis.

Jungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas antradienį Lenkijoje sakydamas kalbą atmetė V. Putino teiginius.

„JAV ir Europos tautos nesiekia kontroliuoti ar sunaikinti Rusijos. Vakarai neplanuoja pulti Rusijos, kaip šiandien sakė V. Putinas. Ir milijonai Rusijos piliečių, kurie nori tik taikiai gyventi su savo kaimynais, nėra priešai“, – kalbėdamas Lenkijos sostinėje Varšuvoje teigė jis.

19:01 | Alžyras atnaujins ambasados Kyjive darbą

Maskvos sąjungininkas Alžyras ketina vėl atidaryti savo ambasadą Kyjive, kuri buvo uždaryta nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios daugiau nei prieš metus, sekmadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija.

„Šis sprendimas priimtas siekiant apsaugoti Alžyro valstybės interesus“, – sakoma ministerijos pranešime ir priduriama, kad ambasada netrukus vėl bus atidaryta, tačiau nepateikiama išsami informacija.

Taip pat priduriama, kad misijai vėl pradėjus veikti vadovaus reikalų patikėtinis.

Alžyro prezidentas Abdelmadjidas Tebboune'as (Abdelmadžidas Tebunas) penktadienį per televizijos laidą buvo paskelbęs apie planuojamą oro uosto atidarymą, pripažindamas ilgalaikius Alžyro santykius su Rusija.

Alžyrą ir Rusiją sieja tvirti prekybos ryšiai, dėl kurių 2021 metais abiejų šalių mainai pasiekė 3 mlrd. dolerių (2,83 mlrd. eurų).

Jos taip pat palaiko karinius ryšius ir yra naftos gamintojų grupės OPEC+, kuriai vadovauja Rusija, bei Dujas eksportuojančių šalių forumo narės.

18:01 | Stoltenbergas: Vilniaus viršūnių susitikime tikimasi sustiprinti Baltijos šalių gynybą

Liepą Vilniuje vyksiantis NATO viršūnių susitikime tikimasi atnaujinti regioninius planus ir reikšmingai sustiprinti Baltijos šalių gynybą, interviu LRT televizijos laidai „Savaitė“ teigia NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.

LRT radijo sekmadienį transliuotame interviu fragmente J. Stoltenbergas taip pat tvirtino, jog bus siekiama sutarimo dėl NATO šalių išlaidų gynybai didinimo.

„Greta didesnių pajėgumų, svarbiausi dalykai, kuriuos dabar rengiame ir sutarsime Vilniuje – nauji gynybos planai, pajėgų modelis. Taip pat didinsime išlaidas gynybai, siekdami užtikrinti mūsų pajėgų pasirengimą, kad prireikus jau esantys pajėgumai greitai būtų dar sustiprinti“, – sakė NATO vadovas.

Jis pažymi, kad NATO jau reikšmingai sustiprino buvimą Rytiniame aljanso sparne, tačiau „nuolat svarstome, ką dar galėtumėme padaryti“.

„Svarbiausia turėti reikšmingo dydžio labai aukšto parengtumo pajėgas, kurias prireikus būtų galima greitai perdislokuoti“, – tvirtino J. Stoltenbergas.

Šią savaitę Varšuvoje dalyvavęs bendrame Bukarešto devyneto susitikime su J. Stoltenbergu ir JAV prezidentu ir Joe Bidenu Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda teigia pasiūlęs, kad aljansas regione dislokuotų kovinius sraigtasparnius, HIMARS raketų sistemas.

NATO šalys 2014-aisiais yra sutarusios dėl 2 proc. BVP gynybai siekiamybės. J. Stoltenbergas praėjusią savaitę NATO gynybos ministrų susitikime Briuselyje išreiškė lūkestį, kad ši riba taps „apatine riba arba minimumu“. Šio tikslo įtvirtinimo Vilniaus viršūnių susitikime liepą siekia Lietuva bei kai kurios kitos NATO partnerės.

Lietuva taip pat tikisi, kad būsimajame Aljanso šalių lyderių susitikime kaip pilnateisės narės dalyvaus Suomija ir Švedija, nors pastarosios narystę kol kas blokuoja Turkija, taip pat pasiūlyti nuo Rusijos karinės invazijos besiginančiai Ukrainai konkrečių žingsnių siekiant NATO narystės.

Liepos 11–12 dienomis Vilniuje vyksiančiame viršūnių susitikime tikimasi apie 40 NATO šalių-narių ir šalių partnerių delegacijų, pirminiais duomenimis, renginyje dalyvaus ir delegacijas lydės apie 5 tūkst. žmonių.

Susitikime turėtų dalyvauti ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Toks susitikimas Lietuvoje rengiamas pirmą kartą.

16:20 | Baltarusijos aerodrome nugriaudėjo sprogimai

UNIAN, remdamasi „Telegram“ kanale nurodyta informacija, skelbia, kad sekmadienio rytą Mačiuliščių aerodrome, esančiame už 12 kilometrų nuo Minsko, nugriaudėjo du sprogimai.

Rašoma, kad aerodrome galėjo būti apgadintas vienas Rusijai priklausantis lėktuvas, taip pat sniego valytuvai.

Daugiau oficialių incidento detalių valdžios atstovai nepateikia.

Visgi vietos gyventojai tikina, kad Mačiuliščių rajone buvo pastebėtos karo ir kelių policijos mašinos, pareigūnai tikrino visus automobilius, kurie važiavo pro karinį objektą.

15:58 | Ukrainos atstovas: Putinas nebekontroliuoja karinių bendrovių įkūrėjų veiksmų

Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas teigia, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas nekontroliuoja nei Čečėnijos lyderio Ramzano Kadyrovo, nei „Wagner“ karinės bendrovės įkūrėjo Jevgenijaus Prigožino veiksmų, o situacija ateityje gali tik paaštrėti.

O. Danilovas, stebėdamas bendrą situaciją, paaiškino, kad V. Putino pradėta karinė invazija lems Rusijos žlugimą. Be to, Ukrainos atstovas, nors ir neįvardijo, kurioje Rusijos teritorijoje prasidės pirmieji neramumo ženklai, pasak O. Danilovo, tai įvyks netolimoje ateityje.

Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius atkreipė dėmesį, kad Vakarai turėtų tam ruoštis, nes branduoliniai ginklai saugomi Rusijos Federacijos teritorijoje.

„Bet kuriuo momentu [Rusijos] valdymas gali priklausyti nuo vienos ar kitos karinės bendrovės, kurias jie ten kuria kaip blusas“, – sakė Danilovas.

15:27 | ISW: Putinas nerodo noro eiti į kompromisus

JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai teigia, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas nerodo jokių ženklų, jog jis būtų linkęs eiti į kompromisus dėl karo baigties Ukrainoje, o maksimalistiniai tikslai – noras „demilitarizuoti“ teritorijas, de facto pakeisti Kyjivo valdžią, taip pat siekti Ukrainos „neutralumo“, išlieka.

ISW analitikai taip pat informuoja, kad Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka paskelbė ketinantis vasario 28–kovo 2 dienomis apsilankyti Kinijoje ir ten susitikti su šalies lyderius Xi Jinpingu. Pastebima, kad abu lyderiai žada kalbėtis apie investicijas, prekyba ir kitus klausimus.

Įžvelgiama, kad A. Lukašenka siekia susitikti su Xi Jinpingu tam, kad padėtų Rusijai ir Kinijai išvengti galimų sankcijų dėl pasirodžiusių pranešimų apie Maskvos siekį iš Pekino gauti ginklų.

14:33 | Baltarusis savanoris paleistas iš rusų nelaisvės

Rusų nelaisvėje 10 mėnesių išbuvęs 62 metų baltarusis, kuris atvyko į Ukrainą savanoriškai padėti šalies gynėjams, sako, kad dabar jis vėl yra pasirengęs „ginti savo antruosius namus“, rašo UNIAN.

Žurnalistas Dmitrijus Komarovas savo filme „Metai“ parodė pokalbį su savanoriu baltarusiu, kuriam netrukus švęs 63 metų sukaktį.

„Aš atvykau ginti savo gimtinės. Mano antrų gimtųjų namų... Nes aš esu baltarusis“, – kalbėjo jis.

Teigiama, kad savanoris, gindamas Ukrainą, pateko į rusų nelaisvę ir ten išbuvo 10 mėnesių, o per šį laikotarpį daugiau informacijos apie situaciją fronte negirdėdavo.

„Mes buvome visiškame vakuume. Nebuvo nei radijo, nei televizijos – nieko“, – kalbėjo savanoris.

13:48 | Rusijoje nukrito Su-25 lėktuvas

Rusijoje nukrito dar vienas šturmo lėktuvas Su-25, praneša „Obozrevatel“.

Teigiama, kad Su-25 šturmo lėktuvas, priklausantis Rusijos gynybos ministerijai, sudužo šalies teritorijoje vasario 26 d.

Remiantis pirmine informacija, pranešta, kad lėktuvas sudužo dėl užsidegusių variklių.

Viename iš „Telegram“ kanalų anonimu išlikęs autorius teigė, kad lėktuvo pilotas spėjo katapultuotis.

„Dar viena Su-25 avarija. Prieš tai kilo gaisras varikliuose. Pilotas katapultavosi, gyvas, nesužeistas“, – rašoma pranešime.

Visgi nėra tiksliai įvardijama, kurioje iš Rusijos vietovių įvyko lėktuvo avarija. Rusijos pareigūnai ir propagandinė Kremliaus žiniasklaida apie incidentą kol kas nieko neskelbia.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad prieš keletą dienų buvo paskelbta žinia, jog Rusijos teritorijoje, Belgorodo srityje, nukrito šturmo lėktuvas Su-25, skelbė „Baza“.

Šaltinių teigimu, lėktuvas nukrito ant ūkinio pastato, dėl ko kilo gaisras. Pilotas spėjo katapultuotis, tačiau vėliau buvo pranešta apie jo mirtį.

Paviešintose nuotraukose buvo matyti Orechovo kaimo pakraštyje nukritusio Su-25 gaisro pasekmės.

„Baza“ skelbta, kad Su-25 pilotas žuvo. Anksčiau buvo pranešama, kad jis išgyveno spėjęs katapultuotis, tačiau ligoninėje buvo konstatuota jo mirtis.

Rusijos gynybos ministerijos šaltinių teigimu, avarijos priežastis – techninis gedimas.

12:56 | Vokietijos gynybos ministras sukritikavo Kinijos siūlymą

Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius skeptiškai sureagavo į Kinijos siūlymą nutraukti ugnį Rusijos pradėtame kare Ukrainoje.

„Kai aš girdžiu pranešimus, nežinau, ar jie yra teisingi, kuriais remiantis Kinija galbūt planuoja perduoti dronus kamikadzes Rusijai ir tuo pat metu pristato taikos planą, tokiu atveju siūlau vertinti Kiniją pagal jos veiksmus, o ne išsakomus žodžius“, – teigė jis.

12:01 | Ukraina sudavė smūgį elitiniams kariams

Britų žvalgyba paviešino palydovinę nuotrauką, kurioje matyti itin didelė dalis sunaikintos rusų kariuomenės technikos Vuhledaro kryptimi.

Kaip rašo UNIAN, cituodama britų žvalgybinę informaciją, buvo sunaikinta technika kuria naudojosi rusų kariuomenės 155-oji jūrų pėstininkų brigada.

Teigiama, kad šios brigados kariai laikomi rusų kariuomenės elitiniais kovotojais.

Analitikai tikina, kad rusų kariai, vykdydami sunkias taktines misijas, galiausiai patyrė didelių nuostolių, o žuvusius karius keičia nepatyrusiais, kurie buvo mobilizuoti anksčiau.

„Yra didelė tikimybė, kad daliniai iš 155-osios brigados vėl bus įtraukti į naujas atakas netoli Vuhledaro“, – kalbėjo analitikai.

