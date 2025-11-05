Šiaurės Korėja siunčia į Rusiją dar 5000 karių – šaltiniai korėjiečių žvalgyboje

Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 900 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų lapkričio 5 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 145 tūkst. 670 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 900 priešo kareivių.
Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 tūkst. 329 (+3) priešo tankus, 23 tūkst. 536 (+3) šarvuotas kovos mašinas, 34 tūkst. 273 (+24) artilerijos sistemas, 1 tūkst. 535 (+0) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 tūkst. 232 (+2) oro gynybos sistemas, 428 (+0) karo lėktuvus, 346 (+0) sraigtasparnius, 78 tūkst. 258 (+398) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 3 tūkst. 918 (+0) kruizinių raketų, 28 karo laivus/ katerius, 1 povandeninį laivą, 66 tūkst. 574 (+70) automobilius ir degalų cisternas, 3 tūkst. 990 (+0) specialiosios įrangos vienetų.
Rusija platina netikrus „TikTok“ vaizdo įrašus skleisdama „taikos bet kokia kaina“ Ukrainoje idėjas
Rusai „TikTok“ tinkle platina vaizdo įrašus, sukurtus naudojant dirbtinį intelektą (DI), jais siekiama demoralizuoti Ukrainos visuomenę ir propaguoti „taikos bet kokia kaina“ idėjas.
Apie tai pranešė Kovos su dezinformacija centras (KDC) prie Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos.
„TikTok“ tinkle platinami vaizdo įrašai, kuriuose „paprastų ukrainiečių“ gatvėje klausiama jų nuomonės apie karą, mobilizaciją ar taikos derybas. Šie klipai, sukurti naudojant DI, pasižymi vienodu vizualiniu stiliumi, o apklaustieji išsako išimtinai pesimistines mintis“, – teigė KDC.
Pasak pranešimo, šių vaizdo įrašų veikėjai pasisako prieš mobilizaciją, vadina karą „beprasmišku“, kaltina vyriausybę „blokuojant taiką“ ir teigia, kad okupuotų teritorijų susigrąžinimas yra „nereikalingas“. Pagrindinis bendras visų šių vaizdo įrašų bruožas yra tas, kad jie yra visiškai sukurti DI – šis faktas patvirtintas naudojant „deep-fake“ klastočių aptikimo priemones. Tai dar vienas pavyzdys, kaip Rusija, vykdydama informacinį karą prieš Ukrainą, naudoja DI technologijas.
KDC pabrėžė, kad tokių vaizdo įrašų tikslas – demoralizuoti Ukrainos visuomenę ir sumažinti jos norą priešintis, propaguojant „taikos bet kokia kaina“ idėjas. Taip priešas siekia primesti ukrainiečiams beviltiškumo ir nusivylimo jausmus.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Rusija tampa vis didesniu naujos informacinės grėsmės šaltiniu, nes pasitelkia DI valdomas manipuliacijas.
Naktį iš lapkričio 5 d. Oriolo gyventojai pranešė apie galingus sprogimus. Manoma, kad ukrainiečiai vėl atakavo vietos šiluminę elektrinę.
Viename iš liudytojų vaizdo įrašų užfiksuoti sprogimų momentai – pagal „Astra“ analizę, kadrai nufilmuoti netoli Jagodnaja skersgatvio. Nuo filmavimo vietos iki Oriolo šiluminės elektrinės – apie 1,5 kilometro. Antrasis vaizdo įrašas nufilmuotas iš Andrianovo gatvės. Nuo filmavimo vietos iki šiluminės elektrinės yra apie 1,2 kilometro.
Gubernatorius pranešė, kad „dėl oro gynybos pajėgų veiksmų virš Oriolo buvo sunaikinti priešo dronai. Krentant jų atskiriems elementams buvo apgadinta keletas privačių namų ir ūkio pastatų“. Tuo tarpu gyventojai sako, kad tai buvo raketų ataka. Tokios pačios nuomonės laikosi ir „Astra“ OSINT analitikas.
„Ataka prieš elektrinę buvo įvykdyta naudojant reaktyvinius ginklus – raketas arba reaktyvinius dronus. Vaizdo įraše negirdimas nei oro pavojaus signalas, nei oro gynybos sistemos veikimas, nei būdingas dronams sraigtinio variklio dūzgimas“, – sakė jis.
Mažiau nei kilometro atstumu nuo Orlovo šiluminės elektrinės yra gynybos įmonė „Oreltekmash“, kuri gamina mobilias techninės priežiūros, remonto ir evakuacijos priemones kariuomenei.
Oriolo šiluminė elektrinė jau buvo užpulta naktį iš spalio 31 d. – tuomet Ukrainos karinės jūrų pajėgos pareiškė, kad smūgiai buvo suduoti sparnuotosiomis raketomis „Neptun“. Po to mieste dingo elektra.
Šiluminė elektrinė „Oriolskaja“ — didžiausias elektros energijos ir šilumos šaltinis regione. Ji tiekia tiek elektrą, tiek šilumą.
Šiaurės Korėja siunčia į Rusiją dar 5000 karių – šaltiniai korėjiečių žvalgyboje
Nuo rudens pradžios Šiaurės Korėja į Rusiją perkėlė 5000 karių statybininkų, kad jie padėtų „atstatyti infrastruktūrą“. Apie tai, remdamiesi Pietų Korėjos žvalgybos informacija, antradienį pranešė šalies parlamento narys Lee Seong-kweunas, skelbia „Euractiv“.
„Nuo rugsėjo apie 5000 Šiaurės Korėjos statybininkų karių yra palaipsniui perkeliami į Rusiją ir, kaip tikimasi, bus mobilizuoti infrastruktūros atstatymui“, – sakė parlamentaras.
Pasak jo, Pietų Korėjos žvalgyba taip pat aptiko „ženklus“, kad vyksta personalo mokymas ir atranka, rengiantis „papildomam karių perkėlimui“. Šiuo metu prie Rusijos ir Ukrainos sienos, specialiųjų tarnybų vertinimu, yra sutelkta apie 10 000 Šiaurės Korėjos karių, sakė parlamentaras. Tuo tarpu, Seulo vertinimu, karo Ukrainoje metu jau žuvo mažiausiai 600 Šiaurės Korėjos karių, dar tūkstančiai buvo sužeisti.
Anksčiau Pietų Korėjos ir Vakarų žvalgybos tarnybos pranešė, kad, pagal jų duomenis, 2024 m. Pchenjanas į karą su Ukraina išsiuntė apie 10 000 savo karių. 2025 m. rugsėjo mėn. Pietų Korėjos žvalgyba įvertino, kad Ukrainoje žuvo apie 2 000 Šiaurės Korėjos karių, kurie buvo nusiųsti remti Rusijos ginkluotąsias pajėgas, priminė AFP.
Anksčiau tapo žinoma, kad Šiaurės Korėja planuoja į Rusiją nusiųsti apie 40 000 darbininkų, įskaitant kelias IT specialistų delegacijas. Apie tai rugsėjo mėnesį savo ataskaitoje pranešė Tarptautinė sankcijų stebėjimo grupė (MSMT).
Spalio pabaigoje Jungtinės Karalystės gynybos ministerija pranešė, kad Šiaurės Korėjos kariai padeda Rusijos kariuomenei naudoti raketines salvės ugnies sistemas prieš Ukrainos pozicijas Sumų srityje. Londone pažymėjo, kad nors Šiaurės Korėjos kariai anksčiau vykdė taktines operacijas Kursko srityje, jų pagrindinis vaidmuo buvo pėstininkų tarnyba. „Labai tikėtina, kad Šiaurės Korėja siekia pasinaudoti konflikto teikiamomis galimybėmis, kad patobulintų savo kovinius gebėjimus“, – paaiškino ministerija.