Sėkminga ukrainiečių operacija: žuvo elitiniai rusų narai

Ukrainos oro gynyba numušė 46 dronus iš 55
Ukrainos oro gynyba naktį į penktadienį numušė 46 rusų dronus iš 55, pranešė ginkluotosios oro pajėgos.
Nuo ketvirtadienio 22.30 val. rusai atakavo Ukrainą 55 „Shahed“ tipo dronais ir įvairaus tipo imitaciniais bepiločiais.
Oro atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.
Penktadienio 9.00 val. duomenimis, patvirtinta, kad Ukrainos oro gynyba numušė arba neutralizavo 46 priešo dronus šiauriniuose ir rytiniuose Ukrainos regionuose.
Registruoti 9 kovinių dronų smūgiai šešiose vietose.
Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 790 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų rugpjūčio 22 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 074 320 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 790 priešo kareivių.
Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 124 (+4) priešo tankus, 23 160 (+3) šarvuotų kovos mašinų, 31 835 (+46) artilerijos sistemas, 1 472 (+1) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 210 (+1) oro gynybos sistemų, 422 (+0) karo lėktuvus, 340 (+0) sraigtasparnių, 52 787 (+318) taktinių bepiločių orlaivių sistemas, 3 598 (+33) kruizines raketas, 28 karo laivus/ katerius, 1 povandeninį laivą, 59 426 (+110) automobilius ir degalų cisternas, 3 944 (+0) specialiosios įrangos vienetus.
Rusija Europoje pradėjo propagandinę kampaniją, kurios šūkis – „Rusija man ne priešas“. Lipdukai su šia žinute pasirodė Rumunijoje, Prancūzijoje ir Italijoje.
Pasa naujienų agentūros „Ukrinform“, apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos Nacionalinės saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centras.
„Rusija pradėjo propagandinę kampaniją „Rusija man ne priešas“, kuri pasiekė Rumuniją. Vykdant hibridinę Kremliaus kampaniją, kuria siekiama sukurti „taikios partnerystės“ iliuziją, miestuose pasirodo lipdukai su šia žinute. Tokiomis įtakos priemonėmis Rusija siekia pavaizduoti save kaip taikdarę, sumenkinti savo nusikaltimus ir sėti nesantaiką Europos visuomenėse“, – teigiama centro pranešime.
Pažymima, kad panašūs veiksmai jau buvo užfiksuoti Prancūzijoje ir Italijoje, jų ypač aktyviai imasi prorusiškos organizacijos.
Centras pridūrė, kad kampanijos tikslas – pakirsti piliečių pasitikėjimą teisine valstybe ir demokratinėmis institucijomis jų šalyse, sukelti abejonių dėl euroatlantinio kurso ir diskredituoti paramą Ukrainai.
Kaip pranešė „Ukrinform“, nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios Rusija gerokai suintensyvino hibridines atakas prieš ypatingos svarbos ES infrastruktūrą.
Žiniasklaida: JAV uždraudė dalintis žvalgybos informacija apie Rusijos ir Ukrainos derybas
JAV nacionalinės žvalgybos direktorė Tulsi Gabbard uždraudė dalytis žvalgybos informacija apie Rusijos ir Ukrainos derybas su partneriais, skelbia „CBS News“.
Anot leidinio, direktyva išleista prieš kelias savaites.
Joje nurodoma, kad visa informacija apie Rusijos ir Ukrainos taikos derybas neturi būti dalijamasi su JAV sąjungininkų žvalgybos partneriais.
Agentūros buvo įpareigotos nesidalinti informacija su vadinamąja „Five Eyes“ sąjunga, kurią sudaro JAV, Jungtinė Karalystė, Kanada, Australija ir Naujoji Zelandija.
Leidinio šaltiniai sako, kad direktyva visą informaciją, susijusią su Rusijos ir Ukrainos taikos derybomis, klasifikavo kaip „NOFORN“ (nedalyti užsienyje), o tai reiškia, kad informacija negali būti perduodama jokiai kitai šaliai ar užsienio piliečiams.
Vienintelė informacija, kuria galima dalytis, yra ta, kuri jau buvo viešai paskelbta.
Atrodo, kad memorandumas nedraudžia dalytis diplomatine informacija, surinkta kitais būdais, nesusijusiais su JAV žvalgybos bendruomene, arba karinių operacijų informacija, nesusijusia su derybomis.
Kim Jong Unas įteikė apdovanojimus už Rusiją prieš Ukrainą kovojusiems kariams
Penktadienį naujose Šiaurės Korėjos valstybinės žiniasklaidos paskelbtose nuotraukose matyti, kaip lyderis Kim Jong Unas klūpi priešais karių, žuvusių kovojant už Rusiją prieš Ukrainą, portretus ir laiko apkabinęs emocijų neslepiantį kareivį, kuriam pavyko išgyventi šį konfliktą.
Ištaigingos ceremonijos nuotraukose matyti, kaip susijaudinęs Kim Jong Unas įteikia medalius, deda juos prie žuvusiųjų portretų ir guodžia grįžusius karius, o Pchenjano vadovybė sveikina karius kaip „didvyrius“, kurie paaukojo savo jaunystę ir gyvybes.
Pietų Korėjos ir Vakarų žvalgybos agentūrų teigimu, 2024 m. Šiaurės Korėja į Rusiją – daugiausia į Kursko regioną – išsiuntė daugiau nei 10 000 karių, taip pat artilerijos sviedinių, raketų ir ilgojo nuotolio raketų sistemų.
Seulas pranešė, kad kovodami už Rusiją žuvo apie 600 Šiaurės Korėjos karių, dar keli tūkstančiai jų buvo sužeisti.
Nuotraukose matyti, kad per ceremoniją, vykusią Darbininkų partijos būstinėje Pchenjane, ant scenos buvo sustatyti žuvusių karių portretai su jų vardais.
Ceremonijos metu Kim Jong Unas pagyrė „puikius“ karius, kurie „su didžiule garbe“ grįžo namo, atlaikę „kulkų ir bombų krušą lemtingame kare svetimoje šalyje“, pranešė oficialioji Pchenjano Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA).
Vienoje iš KCNA paskelbtų nuotraukų matyti, kaip susijaudinęs Kim Jong Unas apkabina sugrįžusį karį, kuris per ceremoniją atrodė priblokštas ir stovėjo veidą prispaudęs prie lyderio krūtinės.
Lyderis taip pat buvo užfiksuotas klūpintis priešais žuvusio kareivio portretą, kad atiduotų pagarbą, bei dedantis medalius ir gėles prie žuvusiųjų nuotraukų.
Kim Jong Unas asmeniškai suteikė „KLDR (Šiaurės Korėjos) didvyrio“ vardą vadams, kurie kovojo užsienio operacijose ir „atliko neeilinių žygdarbių“, pranešė KCNA.
Be to, jis padėjo gėlių prie paminklinės sienos ir susitiko su gedinčiomis šeimomis, kad jas paguostų ir pasidalytų su jomis „netekties skausmu“.
Šiaurės Korėja tik balandžio mėnesį patvirtino siuntusi karius į Rusijos karą Ukrainoje, ir pripažino, kad jos kariai mūšiuose patyrė gyvosios jėgos nuostolių.
Siekdamas užbaigti konfliktą, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pastarosiomis dienomis surengė aukšto lygio derybas su Rusijos ir Ukrainos vadovais, tačiau nuo to laiko apčiuopiamos pažangos nepadaryta.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kim Jong Unui adresuotame laiške Ukrainoje kariavusius Šiaurės Korėjos karius pavadino „didvyriais“, praėjusią savaitę pranešė valstybinė Pchenjano žiniasklaida.
Vašingtonas teigia, kad yra įrodymų, jog Rusija mainais už pagalbą kovoje su Ukraina didina pagalbos Šiaurės Korėjai apimtis, be kita ko, pažangių kosmoso ir palydovinių technologijų srityje.
Analitikų teigimu, palydovų paleidimo įrenginiai ir tarpkontinentinės balistinės raketos yra konstruojami tokių pačių ar panašių technologijų pagrindu.
Kaip Trumpo optimizmas žlugo per 4 dienas
Pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas gyrėsi greitai tarpininkavęs taikos Ukrainoje sudarymui. Tačiau ketvirtadienį jis jau sakė, kad Kyjivas neturi jokių šansų laimėti karą be naujų atakų prieš Rusiją, skelbia „The Wall Street Journal“.
„Labai sunku, o gal net ir neįmanoma, laimėti karą neatakuojant šalies užpuolikės, – sakė D. Trumpas. – Tai tarsi puiki komanda sporte, kuri fantastiškai ginasi, bet jai neleidžiama žaisti puolime. Nėra jokių šansų laimėti! Taip yra su Ukraina ir Rusija.“
Kaip pastebi leidinys, staigus D. trumpo pozicijos pasikeitimas tikriausiai rodo blėstantį optimizmą užbaigti karą.
Kubilius sureagavo į Lavrovo išsišokimą: „Galbūt Putinas nėra tikrasis Kremliaus vadovas?“
Europos Komisijos narys, atsakingas už gynybą ir kosmosą Andrius Kubilius sureagavo į Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovos pareiškimus.
Ketvirtadienį S. Lavrovas pratrūko ant Europos lyderių ir pareiškė, kad Vladimiro Putino bei Volodymyro Zelenskio susitikimas įmanomas tik po „pagrindinių karo priežasčių išsprendimo“.
„Kas yra tikrasis Kremliaus vadovas: Putinas ar Lavrovas?
Kaip kas nors gali derėtis su Putinu, jei po Putino ir Trumpo susitikimo Lavrovas viešai paneigia viską, ką Putinas pažadėjo Trumpui dvišaliame susitikime?
Galbūt Putinas nėra tikrasis Kremliaus vadovas?“ – platformoje „X“ parašė A. Kubilius.
Ukrainiečiai smogė naftotiekiui „Družba“: kilo didelis gaisras
Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 14-ojo dronų pulko dronai puolė naftos perdirbimo stotį „Družba“ Unečos mieste, Rusijos Briansko srityje, skelbia „Ukrainska Pravda“.
Zelenskis užsimena apie daugiau kontratakų
Ukraina, pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, nuo nuolatinės gynybos turi pati pereiti į puolimą. „Šitas karas turi baigtis, turime daryti spaudimą Rusijai“, – sakė jis vakariniame vaizdo kreipimesi. Kremliaus vadovas esą supranta „tik jėgą ir spaudimą“.
Ukrainos kariuomenė, anot V. Zelenskio, toliau saugos šalį ir žmones. Tačiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas visiškai teisus, kad tai turi vykti ne tik ginantis. „Labai sunku, o gal ir neįmanoma laimėti karo nepuolant įsibrovėlių šalies“, – rašė D. Trumpas ketvirtadienį socialiniame tinkle „Truth Social“.
Ukrainos pajėgos praėjusiomis dienomis jau suengė kontratakų, be kita ko, Sumų srityje šiaurės rytuose bei prie Pokrovsko pietryčiuose. Prie Pokrovsko būta pirmųjų laimėjimų, tinkle „Telegram“ pranešė kariuomenės vadas Oleksandras Syrskis. Čia atkovotos šešios gyvenvietės. Šių pranešimų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.
Per Rusijos ataką Vakarų Ukrainoje smogta amerikiečių gamyklai
Rusija naktį surengė retą dronų ir raketų ataką Vakarų Ukrainoje, smogdama tokiems taikiniams kaip amerikiečiams priklausanti elektronikos gamykla, ketvirtadienį pranešė pareigūnai.
Šis oro išpuolis Ukrainos dalyje, kuri iš esmės nepatiria tokių tikslingų atakų, buvo viena didžiausių Rusijos atakų šiais metais.
Apie tai pranešama intensyvėjant diplomatinėms pastangoms nutraukti karą: JAV prezidentas Donaldas Trumpas Aliaskoje susitiko su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, o po to į Vašingtoną atskiroms deryboms pasikvietė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir Europos lyderius.
Maskva prieštarauja pagrindiniams pasiūlymų dėl taikos aspektams.
Rusijos gynybos ministerija nurodė, kad smūgiai buvo nukreipti į „Ukrainos karinio pramoninio komplekso objektus“, įskaitant dronų gamyklas, sandėlius, raketų paleidimo aikšteles ir Ukrainos karių susitelkimo vietas. Rusija ne kartą neigė, kad taikosi į civilines Ukrainos teritorijas.
Tačiau socialiniame tinkle „X“ Ukrainos prezidentas rašė, kad „rusai praktiškai sudegino amerikiečių įmonę, gaminančią elektronikos prietaisus – buitinę techniką, nieko karinio“.
„Rusai tiksliai žinojo, kur paleido raketas. Manome, kad tai buvo sąmoningas išpuolis prieš amerikiečių turtą ir investicijas Ukrainoje“, – rašė V. Zelenskis ir pridūrė: „Įspūdingas išpuolis tuo metu, kai pasaulis laukia aiškaus Rusijos atsakymo dėl derybų dėl karo užbaigimo.“
Praėjusį mėnesį D. Trumpas suabejojo V. Putino įsipareigojimu užbaigti karą, sakydamas, kad Rusijos lyderis „gražiai kalba, o tada visus bombarduoja“.
Nuo pirmadienio derybų Baltuosiuose rūmuose Rusija į Ukrainą paleido beveik 1 tūkst. ilgojo nuotolio dronų ir raketų, rodo Ukrainos sukaupti duomenys.
Trumpas davė 2 savaites dėl karo Ukrainoje: „Po to galbūt turėsime imtis kitokios taktikos“
Donaldas Trumpas ketvirtadienį nustatė dviejų savaičių terminą taikos deryboms tarp Rusijos ir Ukrainos įvertinti.
„Sakyčiau, kad per dvi savaites sužinosime vienaip ar kitaip“, – teigė jis interviu telefonu, paklaustas apie galimybes sudaryti taikos susitarimą.
„Po to galbūt turėsime imtis kitokios taktikos“, – neišsiplėsdamas sakė D. Trumpas televizijos „Newsmax“ vedėjui Toddui Starnesui.
Siekdamas užbaigti trejus su puse metų trunkantį karą Ukrainoje, JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį penktadienį Aliaskoje susitiko su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, o po to į Vašingtoną atskiroms deryboms pasikvietė Ukrainos prezidentą V. Zelenskį ir Europos lyderius.
Respublikonas, kuris per praėjusių metų prezidento rinkimus pažadėjo užbaigti karą per vieną dieną, iki šiol nesugebėjo pasiekti jokio didesnio proveržio.
Per susitikimą Aliaskoje nepavyko pasiekti susitarimo, o D. Trumpas atsisakė reikalavimo iš pradžių sudaryti paliaubas.
Susitikimai su Ukrainos ir Europos lyderiais suteikė vilčių, kad V. Putinas ir V. Zelenskis galėtų tiesiogiai susitikti taikos viršūnių susitikime, nes iš pradžių atrodė, kad abu lyderiai yra atviri tokiai galimybei.
Tačiau ketvirtadienį V. Zelenskis apkaltino Rusiją, kad ji „bando išvengti būtinybės susitikti“, ir pareiškė, kad ji nenori užbaigti karo.
Tuo tarpu Rusija pareiškė, kad Ukraina neatrodo suinteresuota ilgalaike taika, ir apkaltino Kyjivą siekiant saugumo garantijų, visiškai nesuderinamų su Maskvos reikalavimais.
D. Trumpas jau ne kartą yra skelbęs dviejų savaičių terminus pasitarti dėl Ukrainos ir kitų klausimų.
Gegužės pabaigoje jis pareiškė, kad per šį laikotarpį įvertins, ar V. Putinas rimtai nusiteikęs pasiekti taikos susitarimą, ir pažadėjo reaguoti „kitaip“, jei ne.
Sėkminga ukrainiečių operacija: žuvo elitiniai rusų narai
Ukrainos karinė žvalgyba atliko sėkmingą operaciją Juodojoje jūroje, skelbia „Kanal 24“. Vienas iš smogiamųjų jūrinių dronų prasiveržė į Novorosijsko įlanką, kur rusai laiko savo laivus.
Dėl rusų elektroninių kovos priemonių ukrainiečiai prarado ryšį su dronu, tačiau jis pradėjo dreifuoti. Rusijos vadai įsakė ištraukti jį tyrimui. Užduočiai įvykdyti buvo išsiųsti penki rusų elitiniai narai su geriausia įranga.
Galiausiai dronas sprogo. Buvo likviduoti penki Rusijos elitiniai narai.