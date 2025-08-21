Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas išeis į gatves: žada su kariais patruliuoti JAV sostinėje

2025-08-21 23:12 / šaltinis: BNS
2025-08-21 23:12

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį patruliuos Vašingtono gatvėse kartu su policija ir Nacionalinės gvardijos kariais, kuriuos jis dislokavo JAV sostinėje, pareiškė respublikonas interviu.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį patruliuos Vašingtono gatvėse kartu su policija ir Nacionalinės gvardijos kariais, kuriuos jis dislokavo JAV sostinėje, pareiškė respublikonas interviu.

REKLAMA
0

D. Trumpas anksčiau šį mėnesį įsakė dislokuoti šimtus Nacionalinės gvardijos karių – panašų žingsnį jis jau buvo žengęs per protestus Los Andžele birželį, – siekdamas, jo teigimu, kovoti su nusikalstamumu Vašingtone, nors statistika rodo, kad smurtinių nusikaltimų čia iš tikrųjų sumažėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, šįvakar išeisiu į gatves su policija ir, žinoma, kariuomene... Ketiname dirbti“, – sakė D. Trumpas televizijos „Newsmax“ laidų vedėjui Toddui Starnesui.

REKLAMA
REKLAMA

Vašingtono nacionalinė gvardija šiai misijai mobilizavo 800 karių, o respublikonų valdomos Ohajo, Luizianos, Misisipės, Pietų Karolinos, Tenesio ir Vakarų Virdžinijos valstijos siunčia dar iš viso apie 1 200 karių.

REKLAMA

Demokratų dominuojama JAV sostinė susiduria su respublikonų politikų kaltinimais, kad joje siaučia nusikalstamumas, kamuoja benamystė ir kad ji finansiniu požiūriu yra prastai valdoma.

Vis dėlto Vašingtono policijos duomenys rodo reikšmingą smurtinių nusikaltimų sumažėjimą nuo 2023 iki 2024 metų, nors atkreipiamas dėmesys, kad po pandemijos nusikalstamumas buvo išaugęs.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų