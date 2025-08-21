Trumpas mina mįslę dėl taikos Ukrainoje: duoda 2 savaites ir įspėja apie „kitokią taktiką“

„Per dvi savaites sužinosime, ar Ukrainoje bus taika. Bet kokiu atveju. Po to gali tekti imtis kitokios taktikos“, – sakė JAV prezidentas.
Amerikos lyderis nepraleido progos pasakyti keletą žodžių apie Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį.
„Zelenskis pasirodė labai gerai [susitikime Vašingtone]. Jis kovoja iš visų jėgų. Tai sunkus karas“, – sakė D. Trumpas.
„Laimėti nepuolant įsibrovėlių šalies – labai sunku“
D. Trumpas ketvirtadienį pasisakė apie Rusijos pradėtą karą Ukrainoje. Savo socialiniame tinkle „Truth Social“ jis parašė, kad „laimėti karą nepuolat įsibrovėlių šalies yra labai sunku“. Taip pat pridūrė, kad laukia „įdomūs laikai priešakyje“.
Šį pareiškimą JAV prezidentas padarė netrukus po to, kai „The Guardian“ šaltiniai paskelbė, kad D. Trumpas kol kas atsitraukia nuo derybų tarp Rusijos ir Ukrainos.
„Laimėti karą nepuolant įsibrovėlių šalies – labai sunku, jei ne neįmanoma. Tai kaip puiki sporto komanda, kuri fantastiškai ginasi, bet negali žaisti puolime. Nėra jokios galimybės laimėti! Taip yra su Ukraina ir Rusija“, – ketvirtadienį rašė D. Trumpas.
„Įdomūs laikai priešakyje“
„Neteisus ir labai nekompetentingas Joe Bidenas neleido Ukrainai KOVOTI, tik GINTIS. Kas iš to išėjo? Nepriklausomai nuo to, tai yra karas, kuris NIEKADA nebūtų įvykęs, jei aš būčiau prezidentas – NULINĖ GALIMYBĖ. Įdomūs laikai priešakyje!!!“, – „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
