Rusija vykdo seksualinį smurtą prieš civilius Ukrainoje: pateikė šokiruojančias detales

Žmogaus teisių tarybos įgalioti ekspertai, kurie nekalba JT vardu, sakė nusiuntę Rusijai dokumentų rinkinį, kuriame išsamiai aprašyta 10 atvejų, kai rusų okupuotose teritorijose buvo kankinami Ukrainos civiliai.
JT ekspertai teigė, kad rusai visiems laikomiems žmonėms ne kartą taikė elektros šoką, taip pat ir genitalijų srityje, juos mušė, spardė, užrišdavo jiems akis, imituodavo skendimą bei egzekucijas.
„Šie atskiri kaltinimai, atspindintys keturių moterų ir šešių vyrų patirtis, yra tikrai siaubingi“, – sakė JT specialioji pranešėja kankinimų klausimais Alice Jill Edwards. Jos teigimu, tokie kankinimai buvo tik nedidelė dalis platesnio, gerai dokumentuoto modelio.
Okupantai žagina civilius
„Visi šie išpuoliai buvo labai seksualizuoti, įskaitant išžaginimus, grasinimus išžaginti ir kitą nedorą elgesį“, – pažymėjo A. J. Edwards.
„Vis aiškiau matyti, kad Rusijos Federacijos sąmoninga ir sisteminga kankinimo politika Ukrainoje apima seksualizuotą kankinimą ir kitokį seksualizuotą žiaurumą, įskaitant ir prieš civilius gyventojus“, – pridūrė specialioji pranešėja.
„Rusijos Federacija naudoja kankinimus siekdama įbauginti (...) ir kontroliuoti civilius okupuotoje Ukrainos teritorijoje“, – pabrėžė ji.
Ekspertai paragino Rusijos vyriausybę paaiškinti konkrečius dokumentuose išdėstytus kaltinimus ir tai, ką ji daro, kad užkirstų kelią lytinio kankinimo naudojimui.
Viena iš minėtų nukentėjusių moterų tebėra sulaikyta Rusijoje, sakė ekspertai ir paragino nedelsiant ją paleisti.
