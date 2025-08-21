Rusijos ligoninės ruošiamos dronų atakoms: baiminamasi Ukrainos smūgių

Taisyklės medicinos įstaigas skirsto į kategorijas pagal galimos žalos mastą atakos atveju.
Labiausiai pavojingomis laikomos įstaigos, kuriose užpuolimo metu gali būti sužeista daugiau nei 1000 žmonių ir padaryta nuostolių už daugiau nei 100 mln. rublių (1,1 mln. Eurų), privalės įdiegti „specialias technines sistemas“, galinčias aptikti ore, po vandeniu ir ant žemės skraidančius bepiločius orlaivius.
Kitos ligoninės ir klinikos bus aprūpintos inžinerine ir technine įranga, skirta kovoti su dronais, o personalas bus reguliariai apmokomas pagal naujus saugumo protokolus.
Trečiojo lygio objektai, kuriuose žala gali siekti nuo 30 mln. iki 50 mln. rublių (328 000–547 000 Eurų), o aukų skaičius – nuo 50 iki 500 žmonių, turės būti nuolat stebimi vaizdo kameromis pažeidžiamose vietose, o vaizdo įrašai saugomi ne trumpiau kaip vieną mėnesį.
Ukrainos dronų atakos Rusijoje
Pažymėtina, kad dekretas priimtas tuo metu, kai Ukraina vis intensyviau naudoja dronus smūgiams Rusijos teritorijoje, atakuodama karinius objektus ir naftos perdirbimo gamyklas, esančias toli nuo fronto linijos.
Vien rugpjūčio mėnesį Ukrainos dronai apie 10 kartų smogė naftos perdirbimo gamykloms, sunaikindami maždaug 13 proc. Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų, rodo „The Moscow Times“ apskaičiavimai.
Energijos bendrovės jau praėjusiais metais pradėjo investuoti į priešdronines sistemas, diegdamos nešiojamus trukdžius, priešlėktuvines oro gynybos sistemas ir stacionarias elektronines kovos sistemas.
Rusijos valdžios institucijos dabar nuolat skelbia „dronų pavojaus“ būseną netgi regionuose, nutolusiuose nuo karo veiksmų Ukrainoje.
Nors dauguma Ukrainos smūgių buvo nukreipti į karinius ir energetikos objektus, buvo apgadinti ir civiliniai pastatai, įskaitant daugiabučius namus ir sporto kompleksus, ypač Rusijos pasienio regionuose.
Šių metų birželio pabaigoje tuometinis Ukrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas pareiškė, kad Kyjivas planuoja 2025 m. smarkiai padidinti tolimojo nuotolio dronų smūgių prieš Rusiją skaičių.
