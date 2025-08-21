Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas tikina, kad laukia „įdomūs laikai“: „Laimėti nepuolant įsibrovėlių šalies – labai sunku“

2025-08-21 17:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-21 17:01

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pasisakė apie Rusijos pradėtą karą Ukrainoje. Savo socialiniame tinkle „Truth Social“ jis parašė, kad „laimėti karą nepuolat įsibrovėlių šalies yra labai sunku“. Taip pat pridūrė, kad laukia „įdomūs laikai priešakyje“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
17

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pasisakė apie Rusijos pradėtą karą Ukrainoje. Savo socialiniame tinkle „Truth Social" jis parašė, kad „laimėti karą nepuolat įsibrovėlių šalies yra labai sunku". Taip pat pridūrė, kad laukia „įdomūs laikai priešakyje".

0

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Šį pareiškimą JAV prezidentas padarė netrukus po to, kai „The Guardian“ šaltiniai paskelbė, kad D. Trumpas kol kas atsitraukia nuo derybų tarp Rusijos ir Ukrainos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Laimėti karą nepuolant įsibrovėlių šalies – labai sunku, jei ne neįmanoma. Tai kaip puiki sporto komanda, kuri fantastiškai ginasi, bet negali žaisti puolime. Nėra jokios galimybės laimėti! Taip yra su Ukraina ir Rusija“, – ketvirtadienį rašė D. Trumpas.

„Įdomūs laikai priešakyje“

„Neteisus ir labai nekompetentingas Joe Bidenas neleido Ukrainai KOVOTI, tik GINTIS. Kas iš to išėjo? Nepriklausomai nuo to, tai yra karas, kuris NIEKADA nebūtų įvykęs, jei aš būčiau prezidentas – NULINĖ GALIMYBĖ. Įdomūs laikai priešakyje!!!“, – „Truth Social“ rašė D. Trumpas.

Šaltiniai: Trumpas nusprendė atsitraukti nuo derybų tarp Rusijos ir Ukrainos

JAV prezidentas Donaldas Trumpas kol kas atsitraukia nuo taikos derybų tarp Rusijos ir Ukrainos, rašo „The Guardian“. Anot leidinio šaltinių, D. Trumpas ketina palikti Rusijai ir Ukrainai galimybę surengti savo lyderių susitikimą, kol kas tiesiogiai nedalyvaudamas derybose dėl karo Ukrainoje.

Anot pareigūnų, sekantis žingsnis derybose dabar yra V. Putino ir V. Zelenskio susitikimas. D. Trumpas pastarosiomis dienomis patarėjams sakė, kad ketina surengti trišalį susitikimą su abiem lyderiais tik tada, kai jie susitiks. Dvišalis susitikimas turi įvykti pirmiau. Iki šiol neaišku, ar tas susitikimas iš viso įvyks. Tačiau šaltiniai sako, kad D. Trumpas nežada įsitraukti į pastangas.

Antradienį D. Trumpas sakė, kad V. Putinui ir V. Zelenskiui būtų geriau susitikti be jo.

 

