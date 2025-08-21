Trumpas tikina, kad laukia „įdomūs laikai“: „Laimėti nepuolant įsibrovėlių šalies – labai sunku“

Šį pareiškimą JAV prezidentas padarė netrukus po to, kai „The Guardian“ šaltiniai paskelbė, kad D. Trumpas kol kas atsitraukia nuo derybų tarp Rusijos ir Ukrainos.
„Laimėti karą nepuolant įsibrovėlių šalies – labai sunku, jei ne neįmanoma. Tai kaip puiki sporto komanda, kuri fantastiškai ginasi, bet negali žaisti puolime. Nėra jokios galimybės laimėti! Taip yra su Ukraina ir Rusija“, – ketvirtadienį rašė D. Trumpas.
„Įdomūs laikai priešakyje“
„Neteisus ir labai nekompetentingas Joe Bidenas neleido Ukrainai KOVOTI, tik GINTIS. Kas iš to išėjo? Nepriklausomai nuo to, tai yra karas, kuris NIEKADA nebūtų įvykęs, jei aš būčiau prezidentas – NULINĖ GALIMYBĖ. Įdomūs laikai priešakyje!!!“, – „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
Šaltiniai: Trumpas nusprendė atsitraukti nuo derybų tarp Rusijos ir Ukrainos
JAV prezidentas Donaldas Trumpas kol kas atsitraukia nuo taikos derybų tarp Rusijos ir Ukrainos, rašo „The Guardian“. Anot leidinio šaltinių, D. Trumpas ketina palikti Rusijai ir Ukrainai galimybę surengti savo lyderių susitikimą, kol kas tiesiogiai nedalyvaudamas derybose dėl karo Ukrainoje.
Anot pareigūnų, sekantis žingsnis derybose dabar yra V. Putino ir V. Zelenskio susitikimas. D. Trumpas pastarosiomis dienomis patarėjams sakė, kad ketina surengti trišalį susitikimą su abiem lyderiais tik tada, kai jie susitiks. Dvišalis susitikimas turi įvykti pirmiau. Iki šiol neaišku, ar tas susitikimas iš viso įvyks. Tačiau šaltiniai sako, kad D. Trumpas nežada įsitraukti į pastangas.
Antradienį D. Trumpas sakė, kad V. Putinui ir V. Zelenskiui būtų geriau susitikti be jo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!