Ukraina sutiktų įšaldyti karą su Rusija: Podoliakas nurodė sąlygas

„Ukrainos preliminari pozicija yra tokia: mes suprantame, kad vienas iš pagrindinių scenarijų, kaip išeiti iš šio karo, yra konflikto įšaldymas palei fronto liniją. Tai yra teritorijos, kurias šiandien de facto okupavo Rusija. Jos liks tokios, kokios yra. Tada bus vykdomas intensyvus darbas, naudojant ekonomines, diplomatines ir kitas priemones, siekiant grąžinti šias teritorijas Ukrainai. Tačiau de jure jos liks Ukrainos“, – sakė M. Podoliakas.
Jis pabrėžė, kad teritorijų perdavimas Rusijai yra visiškai neįmanomas.
„Aš tikrai nesuprantu, kaip nuolaidos agresoriui gali padėti užbaigti karą. Tokiu būdu agresorius nemoka už agresiją, atvirkščiai. Tai kodėl jis turėtų sustoti? Tai tik paskatintų jį. Be to, prezidentas Zelenskis labai aiškiai pareiškė: teritorijų perdavimas Rusijai yra draudžiamas“, – sakė prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas.
M. Podoliakas pabrėžė, kad tai susiję ne tik su Ukrainos Konstitucijos normomis, bet ir su tarptautine teise.
„Tai ne tik konstitucinis klausimas. Tai tarptautinio draudimo pažeidimas. Negalima vienašališkai perduoti teritorijos agresoriui“, – paaiškino jis.
Tuo pačiu jis patvirtino, kad jei toks scenarijus būtų įgyvendintas, tai reikštų de facto, bet ne de jure laikinai okupuotų teritorijų pripažinimą.
„Taip, būtent. De jure niekas nepripažins šių teritorijų Rusijos“, – apibendrino M. Podoliakas.
„Reuters“ išsiaiškino Putino sąlygas taikai: jei Ukraina nesutiks, karas tęsis
Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas reikalauja, jog Ukraina atsisakytų Donbaso, atsisakytų siekių įstoti į NATO, išliktų neutrali ir neleistų Vakarų kariams įvažiuoti į šalį, praneša „Reuters“, remdamiesi trimis šaltiniais Kremliuje.
Agentūros duomenimis, jei Kyjivas su šiomis tirono sąlygomis nesutiks, karas tęsis.
