  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina sutiktų įšaldyti karą su Rusija: Podoliakas nurodė sąlygas

2025-08-21 19:44 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-21 19:44

Vienas iš karą Ukrainoje užbaigti galinčių variantų galėtų būti konflikto įšaldymas palei dabartinę fronto liniją. Apie tai Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Mychaila Podoliakas sakė interviu Italijos laikraščiui „La Repubblica“, kurį cituoja „RBC-Ukraine“.

Mychaila Podoliakas (nuotr. SCANPIX)
17

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

„Ukrainos preliminari pozicija yra tokia: mes suprantame, kad vienas iš pagrindinių scenarijų, kaip išeiti iš šio karo, yra konflikto įšaldymas palei fronto liniją. Tai yra teritorijos, kurias šiandien de facto okupavo Rusija. Jos liks tokios, kokios yra. Tada bus vykdomas intensyvus darbas, naudojant ekonomines, diplomatines ir kitas priemones, siekiant grąžinti šias teritorijas Ukrainai. Tačiau de jure jos liks Ukrainos“, – sakė M. Podoliakas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pabrėžė, kad teritorijų perdavimas Rusijai yra visiškai neįmanomas.

„Aš tikrai nesuprantu, kaip nuolaidos agresoriui gali padėti užbaigti karą. Tokiu būdu agresorius nemoka už agresiją, atvirkščiai. Tai kodėl jis turėtų sustoti? Tai tik paskatintų jį. Be to, prezidentas Zelenskis labai aiškiai pareiškė: teritorijų perdavimas Rusijai yra draudžiamas“, – sakė prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas.

M. Podoliakas pabrėžė, kad tai susiję ne tik su Ukrainos Konstitucijos normomis, bet ir su tarptautine teise.

„Tai ne tik konstitucinis klausimas. Tai tarptautinio draudimo pažeidimas. Negalima vienašališkai perduoti teritorijos agresoriui“, – paaiškino jis.

Tuo pačiu jis patvirtino, kad jei toks scenarijus būtų įgyvendintas, tai reikštų de facto, bet ne de jure laikinai okupuotų teritorijų pripažinimą.

„Taip, būtent. De jure niekas nepripažins šių teritorijų Rusijos“, – apibendrino M. Podoliakas.

„Reuters“ išsiaiškino Putino sąlygas taikai: jei Ukraina nesutiks, karas tęsis

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas reikalauja, jog Ukraina atsisakytų Donbaso, atsisakytų siekių įstoti į NATO, išliktų neutrali ir neleistų Vakarų kariams įvažiuoti į šalį, praneša „Reuters“, remdamiesi trimis šaltiniais Kremliuje.

Agentūros duomenimis, jei Kyjivas su šiomis tirono sąlygomis nesutiks, karas tęsis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Emmanuelis Macronas, Donaldas trumpas (nuotr. SCANPIX)
Signalas Rusijai: Trumpas spaudžiamas dislokuoti naikintuvus su Ukraina besiribojančioje šalyje (5)
JD Vance'as ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Vance`as apie saugumo garantijas Ukrainai: „Nemanau, kad mums turėtų tekti ši našta“ (4)
Volodymyras Zelenskis, Vladimiras Putinas, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Vengrija prakalbo apie derybų dėl taikos Ukrainoje rengimą Budapešte (3)
Nuo komplimentų Merzo įdegiui iki netikėto skambučio Putinui: keičiausi Europos lyderių vizito pas Trumpą momentai (nuotr. SCANPIX)
Nuo komplimentų įdegiui iki netikėto skambučio Putinui: keisčiausi Europos lyderių vizito pas Trumpą momentai (12)

