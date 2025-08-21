Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas palygino save su Niksonu, o Putiną – su Chruščiovu

2025-08-21 19:54 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 19:54

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas palygino save su viceprezidentu Richardu Niksonu, o Rusijos diktatorių Vladimirą Putiną – su Sovietų Sąjungos vadovu Nikita Chruščiovu.

0

Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, D. Trumpas ketvirtadienį socialiniame tinkle „Truth Social“ paskelbė atitinkamas nuotraukas.

Pirmojoje nuotraukoje D. Trumpas beda pirštu į V. Putiną per jųdviejų susitikimą Aliaskoje, kuris buvo surengtas praėjusį penktadienį. O antrojoje garsioje istorinėje nuotraukoje užfiksuoti 1959 m. vykę R. Niksono ir N. Chruščiovo vadinamieji „virtuvės debatai“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokiu būdu D. Trumpas palygino save su R. Niksonu, kuris Šaltojo karo metais surengė karštą diskusiją su Kremliaus lyderiu. D. Trumpas prie savo įrašo nepridėjo jokių komentarų ar paaiškinimų.

Kaip žinoma, minima R. Niksono ir N. Chruščiovo nuotrauka buvo užfiksuota Amerikos nacionalinės parodos Maskvoje metu 1959-ųjų liepos mėnesį. Tuo metu abu politikai emocingai diskutavo apie savo politinių sistemų pranašumus, o ši nuotrauka įėjo į istoriją kaip dviejų supervalstybių konfrontacijos simbolis.

