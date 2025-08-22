Kaip Trumpo optimizmas žlugo per 4 dienas

„Labai sunku, o gal net ir neįmanoma, laimėti karą neatakuojant šalies užpuolikės, – sakė D. Trumpas. – Tai tarsi puiki komanda sporte, kuri fantastiškai ginasi, bet jai neleidžiama žaisti puolime. Nėra jokių šansų laimėti! Taip yra su Ukraina ir Rusija.“
Staigus Trumpo pozicijos pasikeitimas
Kaip pastebi leidinys, staigus D. Trumpo pozicijos pasikeitimas tikriausiai rodo blėstantį jo optimizmą užbaigti karą.
D. Trumpo viltys surengti susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu neišsipildė. Sunku suplanuoti ir V. Putino bei V. Zelenskio dvišalį susitikimą.
JAV ir Europos pareigūnai vis dar derasi dėl taikos palaikymo pajėgų sudėties. Šios pajėgos pasiekus susitarimą turėtų atgrasyti Rusiją nuo ateities puolimų. Tačiau ir ši idėja buvo greitai atmesta Kremliaus. Kilo abejonių dėl D. Trumpo pasiryžimo.
„Daugelis jo planų vis dar neįgyvendinti, todėl Trumpas susiduria su neaiškumais, kurie jį persekioja jau septynis mėnesius: kiek jis pasiryžęs daryti spaudimą Putinui ir kiek toli jis pasirengęs eiti remdamas Zelenskį?“ – klausia leidinys.
Trumpas, atrodo, pripažino, kad taika neartėja. Panašu, kad ketvirtadienį jis paskatino Ukrainą intensyvinti kovas. Ukraina neturi didelių galimybių greitai pakeisti karo eigą. Ukraina kuria tolimojo nuotolio raketas, dronus, tačiau kai kurios programos užtrunka ilgą laiką.
Diplomatinio proveržio taip pat nėra.
D. Trumpas žadėjo greitai pabaigti karą, tačiau vėliau pripažino, kad tai padaryti pasirodė sunkiau nei jis manė. V. Putinas žaidžia ir skaičiuoja, tempia laiką.
„Rusai mano, kad šiame konflikte laikas yra jų pusėje“, – sako Nate Reynoldsas, kuris prezidento Joe Bideno Nacionalinio saugumo taryboje buvo atsakingas už Rusijos reikalus.
„Jie neskuba derėtis dėl taikos susitarimo. Abi pusės visais pagrindiniais klausimais laikosi labai skirtingų pozicijų“, – priduria jis.
D. Trumpas nesuteikė Ukrainai tolimojo nuotolio raketų ir neleido greitai į Ukrainą siųsti daugiau ginklų iš JAV atsargų. Vietoj to, D. Trumpo administracija parengė planą, pagal kurį JAV parduos ginklus Europai, kad ši galėtų tiekti daugiau ginklų Ukrainai, ypač „Patriot“ oro gynybos sistemas.
Šią savaitę JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas sakė, kad JAV padidino šių ginklų kainas 10 proc., galbūt siekdamos finansuoti JAV oro pajėgų apsaugą Europos vadovaujamoms pajėgoms Ukrainoje.
Trumpo žodžiai kontrastuoja
Kai pažadėjo įvesti griežtas naujas sankcijas Kremliui už tai, kad nepasiekiamas susitarimas dėl Ukrainos, D. Trumpas tik įvedė muitus Indijai už Rusijos naftos pirkimą. Jis nepasirinko Kinijos, didžiausios Rusijos energijos pirkėjos.
D. Trumpas taip pat pareiškė, kad JAV kariai nebus dislokuoti Ukrainoje, nors amerikiečių pajėgos gali padėti šioje šalyje dislokuotoms Europos šalių pajėgoms.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt sumenkino D. Trumpo žinutės socialiniuose tinkluose reikšmę, sakydama, kad jis tik „pastebėjo“ konflikto, kuriame žuvo šimtai tūkstančių žmonių, padėtį.
Šis pranešimas smarkiai kontrastuoja su D. Trumpo pareiškimais prieš antrąją inauguraciją. Jis užsipuolė J. Bideną už tai, kad jis Ukrainai suteikė „Atacms“ raketas.
„Aš labai kategoriškai nesutinku su raketų siuntimu šimtus mylių į Rusiją. Kodėl mes tai darome? Mes tik eskaluojame šį karą ir dar labiau jį bloginame“, – gruodį sakė jis.
Fiona Hill, kuri per D. Trumpo pirmąją kadenciją dirbo Nacionalinio saugumo tarybos Rusijos eksperte, sakė, kad jo neseniai vykę susitikimai su V. Putinu, V. Zelenskiu ir Europos lyderiais Baltuosiuose rūmuose sukėlė sumaištį ir kad JAV ir Rusijos lyderiai gali skirtingai suprasti saugumo garantijas.
„Mes šiek tiek įklimpome Ukrainoje, ir šiuo metu visi, įskaitant Putiną, iš esmės bando valdyti Trumpą“, – sako ji.
„Rusai tam tikrame kontekste vartoja tam tikrus terminus, o Trumpas to nesupranta. Galbūt Putinas sąmoningai leido jam manyti, kad jis sutinka“, – svarsto ji.
Nors D. Trumpo administracija tvirtai laikosi vilties, kad susitarimas bus pasiektas greitai, kai kurie buvę pareigūnai teigia, kad visapusiškas sprendimas yra mažai tikėtinas.
„Esame ten, kur buvome prieš dvi savaites, esame ten, kur buvome prieš šešis mėnesius“, – sako D. Trumpo pirmosios kadencijos specialusis įgaliotinis deryboms su Ukraina Kurtas Volkeris.
„Susitarimo niekada nebus. Putinas niekada nesutiks“, – pabrėžia jis.
