Lenkija sugriežtino ukrainiečių pabėgėlių įstatymą
Lenkija sugriežtino gyvenimo šalyje sąlygas šimtams tūkstančių ukrainiečių karo pabėgėlių.
Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis pasirašė įstatymą artėjant spalio 1 d. terminui, penktadienį sakė jo administracijos vadovas.
Pagal vieną iš naujųjų sąlygų, ukrainiečiai socialines išmokas, pavyzdžiui, pinigus už vaiką, gaus tik tokiu atveju, jeigu jie dirba ir moka mokesčius Lenkijoje.
Dėl šio įstatymo nesutarė liberalioji Lenkijos vyriausybė ir dešiniųjų pažiūrų konservatyvus prezidentas.
Ankstesnį įstatymo projektą K. Nawrockis vetavo. Tuomet vyriausybė nusileido dėl vaiko išmokų.
Jeigu ginčai dėl įstatymo būtų užsitęsę, tai spalio pradžioje būtų nutrūkęs teisinis pagrindas ukrainiečiams dirbti Lenkijoje.
Lenkija yra viena svarbiausių Ukrainos rėmėjų kare su Rusija.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas per susitikimą su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu pareiškė, kad yra pasirengęs panaikinti apribojimus Kyjivui smogti Rusijos teritorijai amerikietiškomis raketomis. Apie tai praneša „The Wall Street Journal“, remdamasis šaltiniais, susipažinusiais su derybų turiniu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Šaltiniai: Trumpas atsisakė suteikti Ukrainai ginklų, galinčių priversti Putiną sėsti prie derybų stalo
JAV prezidentas Donaldas Trumpas atsisakė suteikti Ukrainai sparnuotąsias raketas „Tomahawk“, kurios, anot Kyjivo, galėtų priversti Vladimirą Putiną sėsti prie derybų stalo. Apie tai skelbia portalas „Axios“, remdamasis informuotais šaltiniais.
Ukraina kelis kartus prašė JAV perduoti sparnuotąsias raketas „Tomahawk“, tačiau Baltieji rūmai tam nepritarė.
Šią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis viename interviu pasakojo, kad antradienį, susitikęs su D. Trumpu, paprašė JAV lyderio suteikti Ukrainai ginklų sistemą, kurios buvimas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų rankose priverstų Kremlių pradėti taikos derybas.
V. Zelenskis neatskleidė, kokių ginklų prašė D. Trumpo, tačiau nenurodytas Ukrainos pareigūnas ir kitas informuotas šaltinis patvirtino „Axios“, kad kalbėta apie sparnuotąsias raketas „Tomahawk“.
Pasak leidinio, Ukraina kelis kartus per metus kėlė „Tomahawk“ klausimą JAV, ypač šios raketos buvo įtrauktos į įrangos sąrašą, kurio Kyjivas prašė prieš kelis mėnesius.
„Tai buvo vienintelė ginkluotės sistema sąraše, kurios Trumpas nesutiko parduoti NATO šalims Ukrainos poreikiams“, – rašo „Axios“, remdamasis šaltiniais.
Straipsnio autoriai pažymi, kad D. Trumpo atsisakymas suteikti „Tomahawk“ gali būti paaiškinamas ne tik baime dėl eskalacijos, bet ir gana ribotomis šių raketų atsargomis.