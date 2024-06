Svarbiausi įvykiai:

12:52 | Rusija rimtai išsigando F-16 atvykimo: paaiškėjo, kada Ukrainoje pasirodys pirmieji naikintuvai

Nyderlandų karinių oro pajėgų vadas generolas Arnoudas Stallmannas sakė, kad naikintuvai F-16 Ukrainoje pagaliau pasirodys jau šią vasarą, skelbia „The Guardian“.

„Aš visiškai suprantu Ukrainos poziciją, jie nori tai padaryti kuo greičiau... Projektą įgyvendiname taip greitai, kaip tik galime, tikrai plečiame savo pajėgumus“, – patikino Nyderlandų gynybos ministrė Kajsa Ollongren.

Tuo metu Didžiosios Britanijos Gynybos ministerijos žvalgyba skelbia, kad pastarosiomis savaitėmis Rusija, baimindamasi F-16 naikintuvų atvykimo, pradėjo smogti Ukrainos aerodromams.

Visą 2024 m. birželį Rusijos karinės oro pajėgos taktiniais lėktuvais toliau spaudė fronto liniją Ukrainoje, o bepiločiai orlaiviai kamikadzės toliau smogė giliau esančiai infrastruktūrai ir kariniams objektams.

Tačiau birželio 12–18 d. Rusijos tolimojo nuotolio orlaiviai perkėlė savo sparnuotųjų raketų smūgių dėmesį į Ukrainos oro bazes, beveik neabejotinai dėl Ukrainos oro gynybos sėkmės, tačiau taip pat tikėtina, kad tai išryškino Rusijos susirūpinimą dėl naikintuvų F-16 naudojimo ateityje, skelbia britų žvalgai.

12:32 | Zaporižios srityje pradėtos statyti „požeminės mokyklos“

Zaporižios srityje prasidėjo „požeminių mokyklų“ – slėptuvių statyba. Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Ivanas Fedorovas.

„Sušaukiau posėdį, kad aptartume „požeminių mokyklų“ – slėptuvių statybą. Mūsų visų tikslas yra suteikti 50 000 Zaporižios srities mokinių galimybę mokytis ne nuotoliniu būdu. Įgyvendindami šį (projektą) bendradarbiaujame su miesto valdžia“, – rašoma pranešime.

11:54 | NATO narės ginčijasi dėl Ukrainos narystės Aljanse: susipyko dėl pažado Zelenskiui

„The Telegraph“ skelbia, kad NATO narės Didžioji Britanija ir JAV susiginčijo dėl to, kaip turėtų būti vadinamas Ukrainos ir Aljanso santykis. Leidinio teigimu, JAV pareigūnai pareiškė, kad Ukrainos kelias į narystę neturėtų būti vadinamas „negrįžtamu“.

Vašingtonui nerimą kelia planai suteikti Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui naujas narystės NATO garantijas liepą Vašingtone vyksiančiame jubiliejiniame NATO viršūnių susitikime.

Tuo pat metu Didžioji Britanija pritarė kai kurių Europos valstybių narių siūlymui bendrame pareiškime Ukrainos kelią į Aljansą apibūdinti kaip „negrįžtamą“.

Tačiau Jungtinės Valstijos mano, kad formuluotė turėtų būti sušvelninta, apibūdinant procesą kaip „gerai apšviestą tiltą“ į narystę be konkrečių terminų.

Kaip rašo „The Telegraph“, artėjančiame NATO aukščiausiojo lygio susitikime papildomų garantijų dėl Ukrainos stojimo sąlygų nebus, tačiau Aljanso narės pateiks naujų saugumo garantijų.

11:20 | ES šalys sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo

Europos Sąjungos šalys narės ketvirtadienį susitarė dėl „efektyvių ir esminių“ naujų sankcijų Rusijai, siekdamos toliau slopinti Maskvos karo veiksmus prieš Ukrainą.

„Šiame pakete numatomos naujos tikslinės priemonės ir maksimaliai padidinamas esamų sankcijų poveikis šalinant spragas“, – socialiniame tinkle „X“ pranešė ES Tarybai pirmininkaujanti Belgija.

10:39 | Ukrainoje per pastarąją parą sunaikinta dar 1 170 rusų karių

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. birželio 20 d. Ukrainoje sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės iš viso apie 530 920 rusų okupantų, iš jų 1 170 – vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 7 987 priešo tankus (+3 per pastarąją parą), 15 337 šarvuotąsias kovos mašinas (+18), 14 052 artilerijos sistemas (+45), 1 105 raketų paleidimo sistemas (+1), 859 oro gynybos sistemas (+2), 359 karo lėktuvus, 326 sraigtasparnius, 11 260 nepilotuojamų orlaivių (+39), 2 298 sparnuotąsias raketas (+1), 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 19 134 transporto priemones (+56), 2 357 specialiosios įrangos vienetus (+2).

10:00 | Juodojoje jūroje ir Azovo jūroje dislokuoti keturi sparnuotosiomis raketomis ginkluoti rusų karo laivai

Juodojoje jūroje Rusija yra dislokavusi du karo laivus, vienas iš jų yra ginkluotas sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“ ir vienu metu gali paleisti keturių raketų salvę, platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos karinis jūrų laivynas.

Azovo jūroje budi aštuoni priešų karo laivai, trys iš jų – ginkluoti raketomis „Kalibr“, vienu metu galintys paleisti iki 24 raketų salvę.

Viduržemio jūroje šiuo metu budi vienas raketomis „Kalibr“ ginkluotas rusų karinis laivas, galintis paleisti aštuonių raketų salvę.

Ukrainos karinio jūrų laivyno atstovas Dmytro Pletenčiukas yra pranešęs, kad Rusija Azovo jūroje vykdo karines pratybas.

09:41 | Baltieji rūmai įspėja dėl naujausių Putino vizitų: jis turi pavojingą tikslą

Pasak Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos Europos reikalų vyresniojo vadovo Michaelo Carpenterio, Vladimiras Putinas siekia suburti prieš Vakarus nusiteikusią koaliciją iš Šiaurės Korėjos, Irano, Sirijos ir iš dalies Kinijos.

Baltųjų rūmų atstovas pažymėjo, kad tai nepadės Rusijai pasipriešinti visam demokratiniam pasauliui, kuris ir toliau tvirtai remia Ukrainą.

„Kalbant apie Putino ir Kim Jong Uno susitikimą Pchenjane ir visą tą pompastiką, atspindinčią totalitarinį Šiaurės Korėjos režimo pobūdį, akivaizdu, kad kalbama apie partnerystės plėtrą.

[Rusijos] artimiausiais partneriais pasaulyje tapo Šiaurės Korėja, Iranas, Sirija ir tada tam tikru mastu Kinija, kuri, nors ir netiekia Rusijai ginklų, bet siunčia daug dvejopo naudojimo produktų, skirtų pažangių ginklų sistemų gamybai“, – kalbėjo M. Carpenteris, rašo „Ukrainska Pravda“.

„Plačiąja prasme tai yra koalicija, kurią telkia Rusija. Tačiau palyginkite ją su 50 šalių koalicija Ukrainos gynybos kontaktinėje grupėje, o paskui su maždaug 100 šalių, kurios Šveicarijoje palaikė JT Chartijos principus, ir pamatysite ryškų kontrastą“, – tęsė Baltųjų rūmų atstovas.

09:06 | Rusija pranešė, kad per Ukrainos bepiločių orlaivių puolimą žuvo moteris

Naktį Ukraina paleido daugybę bepiločių orlaivių į naftos saugyklas Rusijoje, žuvo viena moteris, ketvirtadienį pranešė regiono gubernatorius.

Tarp nukentėjusių vietų buvo Kubanės Slavjansko miestas pietiniame Krasnodaro regione, ten žuvo moteris, pranešė gubernatorius Venjaminas Kondratjevas.

08:30 | Rusija per dronų ataką padarė žalos energetikos infrastruktūrai keturiose Ukrainos srityse

Rusija ketvirtadienio rytą per dronų ataką apgadino energetikos infrastruktūrą Ukrainos Vinycios, Kyjivo, Dniepropetrovsko ir Donecko srityse, pranešė valstybinė energetikos bendrovė „Ukrenergo“.

Ją cituoja ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.

„Ukrenergo“ nurodė, kad šiuo metu incidento vietoje dirba atstatymo komanda, kuri taip pat vertina Rusijos smūgių padarytą žalą.

Pasak Dniepropetrovsko srities gubernatoriaus Serhijaus Lysako, per išpuolį buvo sužeisti mažiausiai trys žmonės – 30, 41 ir 63 metų vyrai. Du iš jų šiuo metu gydomi ligoninėje.

Taip pat buvo apgadinti septyni privatūs namai, penki sandėliai, automobiliai ir elektros linijos Dniepropetrovsko srities Nikopolio rajone.

07:58 | Ukrainos oro gynyba numušė visus Kyjivą atakavusius dronus

Naktį Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė visus dronus „Shahed“, kuriais rusai puolė Kyjivą, „Telegram“ kanale pranešė miesto karinė administracija.

Pirminiais duomenimis, priešai paleido dronus iš pietų, jie skrido per Mykolajivo, Kirovohrado, Dnipropetrovsko, Poltavos, Černihivo sritis ir mėgino pulti Kyjivą iš šiaurės rytų, sakoma pranešime.

Ukrainos oro gynybos daliniai sunaikino visus prie sostinės artėjančius priešo taikinius.

07:39 | Pergalingas žingsnis: Ukrainos pajėgos atsikovojo gyvenvietę Charkivo srityje

Ukrainos gynybos pajėgos pasistūmėjo į šiaurės rytus nuo Charkivo ir atsikovojo Tychės kaimą. Jos taip pat toliau blokuoja Rusijos pajėgas gamykloje Vovčanske, naujausioje savo ataskaitoje skelbia JAV Karo studijų institutas (ISW).

07:28 | Dronai puolė naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Krasnodaro srityje

Rusijos žiniasklaida pranešė, kad dronai puolė Afipskio naftos perdirbimo gamyklą Krasnodaro srityje.

Enemo kaimo Adigėjoje ir Afipskio kaimo Krasnodaro srityje gyventojai pranešė apie sprogimus ir gaisrus. Kubanės operatyvinė būstinė teigė, kad „pranešimai apie gaisrą Afipskio naftos perdirbimo gamykloje yra nepatikimi“.

„Telegram“ kanalas „Astra“ paskelbė gaisro naftos perdirbimo gamykloje vaizdo įrašą ir nurodė, kad valdžia apie tai tyli.

07:00 | V. Putinas su valstybiniu vizitu lankosi Vietname

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienio rytą su valstybiniu vizitu atvyko į Vietnamą, praneša Rusijos naujienų agentūros.

Šios kelionės tikslas – sustiprinti Maskvos ir Hanojaus ryšius.

Trečiadienį V. Putinas lankėsi Pchenjane, kur su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu pasirašė „Visapusės strateginės partnerystės sutartį“, kuria siekiama toliau stiprinti karinius, ekonominius ir politinius ryšius.