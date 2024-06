Pergalingas žingsnis: Ukrainos pajėgos atsikovojo gyvenvietę Charkivo srityje

Rusijos kariniai tinklaraštininkai pranešė, kad birželio 17 ir 18 d. Ukrainos gynybos pajėgos išlaisvino Tychės kaimą, esantį į rytus nuo Vovčansko, Charkivo srityje.

Kaip skelbia ISW analitikai, iš birželio 10 ir 18 d. paskelbtų geolokacinių vaizdų matyti, kad Ukrainos pajėgos neseniai taip pat atkovojo teritorijas pietinėje ir centrinėje Staricos dalyje, į pietvakarius nuo Vovčansko.

Puolamas Charkivas

Puolamas Charkivas

Artimiausiu metu gali pulti Vovčanską

Birželio 19 d. Charkivo Ukrainos pajėgų grupės atstovas spaudai pulkininkas Jurijus Povchas sakė, kad Ukrainos pajėgos blokavo dešimtis Rusijos karių neįvardytame Vovčansko anklave.

Be to, šaltinių Ukrainoje duomenimis, Rusijos ginkluotosios pajėgos per vieną valandą smogė Vovčanskui 13 valdomų bombų, o tai rodo, kad Rusijos pajėgos gali ruoštis ribotam Vovčansko puolimui artimiausiomis dienomis, skelbia ISW analitikai.

Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad birželio 18 ir 19 d. Rusijos kariuomenė tęsė antžemines atakas netoli Vovčansko ir į šiaurę nuo Charkivo, netoli Lypcių.

Naujausioje suvestinėje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas nepranešė apie Tychės gyvenvietės išvadavimą.