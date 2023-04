Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

22:00 | Lenkija mokosi iš Ukrainos: kuria oro ir priešraketinę gynybą remiantis karo niokojamos šalies patirtimi

Lenkija savo daugiasluoksnę oro ir priešraketinę gynybos sistemą kuria remdamasi Ukrainos patirtimi.

Apie tai ketvirtadienį pranešė Lenkijos ministro pirmininko pavaduotojas, Lenkijos krašto apsaugos ministras Mariusz Błaszczak.

„Karo patirtis Ukrainoje vaidina svarbų vaidmenį kuriant Lenkijos oro gynybą“, – pabrėžė M. Blaszczak.

Kaip pažymėjo Lenkijos vicepremjeras, Varšuva labai toli pažengė kurdama daugiasluoksnę oro ir priešraketinės gynybos sistemą. Todėl pratybose Radome buvo naudojamos oro gynybos sistemos „Patriot“, paleidimo įrenginiai „iLauncher“ su CAMM raketomis.

Ministras pabrėžė, kad Lenkija nutolo nuo posovietinės organizacijos sistemos, kai už oro gynybą ir priešraketinę gynybą buvo atsakingi tiek oro, tiek sausumos pajėgų padaliniai. Jis pridūrė, kad vyksta senos posovietinės technikos atsisakymo procesas, pradedamos eksploatuoti amerikietiškos „Patriot“ oro gynybos sistemos, britų CAMM, taip pat lenkiškos „Piorun MANPADS“ ir priešdroninės sistemos.

21:27 | Putinas išsigando arešto orderio: įvardijo ženklus, kurie tai išduoda

Ukrainos strateginės komunikacijos centras „StratSom“ skelbia, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nejuokais išsigando Tarptautinio baudžiamojo teismo arešto orderio.

Kaip skelbia „StratSom“, V. Putinas pastaruoju metu dėl įvairių „neoficialių priežasčių“ atšaukė du oficialius vizitus, apie kuriuos buvo pranešta: į Turkiją ir Pietų Afriką.

„Su situacija Pietų Afrikoje viskas aišku – šalis pripažįsta TBT jurisdikciją ir yra įpareigota suimti Rusijos prezidentą. Tačiau Turkija nepriėmė Romos statuto. Bet Kremlius nusprendė žaisti saugiai", – sakė jis. pranešė Stratcom.

Tai ne vienintelis ženklas, kad V. Putinas bijojo jo arešto orderio. Balandžio 18 d., Valstybės Dūma skubiai priėmė įstatymą, pagal kurį rusai bus įkalinti 5 metams už pagalbą TBT gaudant V. Putiną.

„Visa tai rodo, kad Putinas labai bijo suėmimo ir tikrai suvokia tai kaip realią grėsmę“, – skelbia „StratSom“.

20:47 | ES delegacijos Ukrainoje vadovo pareigas einantis Maasikas vasarą paliks šį postą

Estijos diplomatas Mattis Maasikas, kuris pastaruosius ketverius metu ėjo Europos Sąjungos delegacijos Ukrainoje vadovo pareigas, šią vasarą jas paliks, ketvirtadienį pranešė dienraštis „Postimees“.

Skelbiama, kad šias pareigas užims Slovakijos pareigūnė Katarina Mathernova, kuri šiuo metu dirba generalinio direktoriaus pavaduotoja kaimynystės politikos ir plėtros derybų klausimais.

„K. Mathernovos paskyrimas galėtų tapti raktu, padedančiu įgyvendinti Europos interesus Ukrainoje ir kartu suteikti visą techninę paramą ir patirtį, kurios reikia Kyjivui siekiant pažangos stojimo procese“, – leidiniui „Euractiv“ teigė vienas ES pareigūnas.

Užimdama dabartines pareigas K. Mathernova rūpinasi ES kaimynystės ir plėtros politikos politikos tęstinumą ir taip pat jau palaiko glaudžius ryšius su Ukrainos valdžios institucijomis.

Jos paskyrimas yra nuolatinės Europos Sąjungos atstovybių visame pasaulyje rotacijos dalis. Vadovaujantis standartine ES praktika, kas ketverius metus vyksta bloko diplomatų rotacija, o juos skiria ES Tarybos ir Komisijos vadovai, gavę Bendrijos vyriausiojo diplomato pateiktą pasiūlymą.

Paprastai naujai paskirti asmenys pradeda eiti šias pareigas tų pačių metų rugsėjį.

20:21 | Šveicarija pritaikė sankcijas Rusijos samdinių grupei „Wagner“

Šveicarija ketvirtadienį į savo sankcijų sąrašą įtraukė Rusijos samdinių grupę „Wagner“.

„Wagner“ pajėgos vadovauja puolimui Rytų Ukrainoje, įskaitant Bachmuto miestą, dėl kurio vyksta ilgiausias ir kruviniausias Rusijos karo mūšis.

„Wagner“ yra Rusijoje įsikūrusi karinė organizacija, kuriai vadovauja Jevgenijus Prigožinas ir kuri tarnauja kaip Rusijos hibridinio karo priemonė“, – teigė Šveicarijos ekonomikos ministerija.

„Nors jos teisinis pobūdis neaiškus, „Wagner“ grupė priklauso sudėtingam pasauliniam įmonių tinklui, veikiančiam įvairiuose sektoriuose,.. kurį sieja persidengiančios nuosavybės struktūros ir logistikos tinklai“, – sakoma pranešime.

Bendrovė „Wagner“, kuriai vadovauja su Kremliumi susijęs verslininkas J. Prigožinas, buvo įkurta 2014 metais. Ji yra įsitraukusi į konfliktus Afrikoje, Lotynų Amerikoje ir Artimuosiuose Rytuose.

Šveicarija nėra Europos Sąjungos narė, tačiau po to, kai Maskva praėjusių metų vasarį įsiveržė į Ukrainą, ji prisijungė prie bloko sankcijų Rusijai.

Šveicarija nuo seno laikosi griežto karinio neutralumo pozicijos.

19:23 | Seimas atmetė prezidento veto – rusams ir baltarusiams sankcijos Lietuvoje skirsis

Parlamentarai ketvirtadienį atmetė prezidento Gitano Nausėdos veto ir galutinai patvirtino, kad dėl karo Ukrainoje Lietuva įveda skirtingas nacionalines sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams.

Už tai, kad įstatymas būtų priimtas be prezidento siūlytų pakeitimų balsavo 99 Seimo nariai, prieš buvo septyni, du susilaikė.

Pagal galutinai patvirtintą Ribojamų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymą, nuo šių metų gegužės 2-osios iki kitų metų gegužės 3-iosios rusams ir baltarusiams bus ribojama galimybė gauti Lietuvos vizas, elektroninio rezidento statusą, uždrausta įvežti ukrainietiškas grivinas.

Rusijos piliečiams papildomai apsunkinta galimybė atvykti į Lietuvą, įsigyti nekilnojamojo turto, taip pat laikinai nebus priimami jų prašymai dėl leidimo gyventi Lietuvoje.

Šį įstatymo projektą Seimui pateikė Vyriausybė. Ji pasiūlė į įstatymą perkelti dabar nepaprastosios padėties nutarime įtvirtintus ribojimus dėl vizų išdavimo Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, Rusijos piliečių įleidimo.

18:57 | Ukrainoje nustatyta ruso, įsakiusio kankinti žmones Charkivo srityje, tapatybė

Ukrainos prokuratūra nustatė Rusijos pulkininko leitenanto tapatybę, įsakiusį kankint žmones Charkivo srityje.

Kaip pranešta Ukrainos generalinė prokuratūra, pulkininkas leitenantas su šaukiniu „Jūrininkas“ vadovavo Rusijos centrinio rajono 30-osios motorizuotųjų šaulių brigados kariams okupavus Peski-Radkovskio kaimą, Iziumo rajone, Charkivo srityje.

„Tyrimo duomenimis, jis įsakė savo pavaldiniams kankinti buvusius antiteroristinės operacijos (ukr.: ATO – toks buvo oficialus 2014–2018 m. karo Donbase pavadinimas) dalyvius ir civilius gyventojus, siekdamas gauti informacijos apie proukrainietiškus piliečius ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karius“, – sakoma pranešime.

Pastebima, kad okupantai žmones kankino elektra, lazdomis ir laikė rūsyje be maisto ir vandens.

„Dviem buvusiems ATO dalyviams okupantai ant kūnų įspaudė įkaitusią geležį“, – pažymėjo prokuratūra.

Rusijos kariuomenė kiekvienam neteisėtai sulaikytam asmeniui priskyrė „serijos numerį“ ir liepė į jį atsakyti. Jie taip pat privertė aukas „prevenciškai“ valyti gatves ir kasti apkasus.

Prokuratūra šiuo metu sprendžia dėl jo įtraukimo į ieškomų asmenų sąrašą.

18:30 | Nobelio premijos laureatės žinia Pietų Afrikai: neįsileiskite V. Putino

Ukrainos Nobelio taikos premijos laureatė trečiadienį paragino Pietų Afrikos Respubliką neleisti Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui dalyvauti rugpjūtį šalyje vyksiančiame BRICS bloko, kurį sudaro Brazilija, Rusija, Indija, Kinija ir Pietų Afrika, aukščiausiojo lygio susitikime.

Oleksandra Romancova, nevyriausybinės organizacijos, kuri pernai tapo pirmosios Ukrainos taikos premijos laureate, vadovė, paragino Pietų Afrikos vyriausybę „parodyti, kad jiems rūpi“.

Kovo mėnesį Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) išdavė V. Putino arešto orderį, o tai reiškia, kad Pretorija, kurioje šiais metais vyks Brazilijos, BRICS viršūnių susitikimas, turėtų jį sulaikyti atvykus.

„Pietų Afrika mums yra vieta, kur žmonės kovoja už laisvę, lygybę ir orumą“, – Johanesburge vykusiame susitikime su žiniasklaida sakė O. Romancova, kuri atvyko į Pietų Afriką telkti paramos Ukrainai.

18:01 | Verslas: Ukrainos grūdų eksportas per Klaipėdos uostą – per brangus

Lietuvoje per metus nepadaryta nieko, kad į Klaipėdos uostą būtų galima pervežti daugiau ukrainietiškų grūdų, sako verslo atstovai, Anot jų, dabar šis maršrutas yra neefektyvus ir per brangus.

Buvęs Ukrainos premjero patarėjas Adomas Audickas, šiuo metu dirbantis vienoje didžiausių Ukrainos maisto pramonės įmonių MHP, sako, kad grūdų eksporto maršrutas per Klaipėdos uostą išlieka ekonomiškai nepagrįstas.

„Lietuvos kelias kol kas nėra efektyvus, mes kalbame metus, bet kol kas iš tikrųjų realaus sprendimo nėra, yra tiktai žodžiai, bet ekonomiškai tas kelias nėra pagrįstas, kol kas yra per brangu“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė A. Audickas.

Anot jo, Klaipėdos uoste yra tinkami pajėgumai didesniems grūdų kiekiams krauti, o kelius iki jo reikėtų išvystyti ne tik dėl Ukrainos grūdų.

„Lietuva tikrai turi uosto pajėgumus, tačiau nugabenti iki Lietuvos uosto yra brangu, o grūdai yra mažos vertės produktas, jeigu logistika užima didelę dalį tų kaštų, tada tai tiesiog ekonomiškai neapsimoka. (...) Lietuva bet kokiu atveju turėtų vystyti kelius, nesvarbu, ar tai būtų Ukrainos grūdai, ar tai būtų Lenkijos grūdai“, – kalbėjo A. Audickas.

„Lietuvos geležinkeliai“ nedidelius ukrainietiškų grūdų kiekius per Lenkiją į Klaipėdos uostą pradėjo gabenti pernai gegužę. Svarbiausias iššūkis čia yra skirtingos geležinkelių vėžės – Ukrainoje ir Lietuvoje tebenaudojama rusiška, o Lenkijoje – europietiška vėžė, dėl to pasienyje tenka keisti sąstatų riedmenis.

17:40 | Okupantai išsigando kontrpuolimo? Ukrainoje dvigubai išaugo pasiduodančių rusų skaičus

Šių metų kovą Rusijos kariai Ukrainoje pasidavė du kartus dažniau, lyginant su praėjusių metų gruodžiu, sako karo belaisvių gydymą koordinuojančio štabo darbuotojas Vitalijus Matvijenka.

Pasak jo, ši tendencija tęsiasi iki šiol, skelbia UNIAN.

Išaugusį kreipimųsi skaičių V. Matvijenka sieja su numatomu Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atsakomuoju puolimu, taip pat su dideliais rusų nuostoliais fronte.

„Pasidavimų pikas buvo šių metų kovą. Užfiksavome daugiau nei 3 tūkst. kreipimųsi ir ši tendencija tęsiasi ir balandį. Palyginti su gruodžio mėnesiu, 2022 m. gruodį užfiksavome 1,5 tūkst. kreipimųsi, kovą – daugiau nei 3 tūkst.“, – sakė V. Matvijenka.

Jis taip pat pridūrė, kad per septynis projekto „Noriu gyventi“ gyvavimo mėnesius kreipėsi daugiau nei 15 000 Rusijos karių ir jų šeimų. Rusijos kariai gali kreiptis į šio projekto atstovus, jei nori pasiduoti ir išgelbėti savo gyvybes.

Pažymima, kad Ukrainos nelaisvėje Rusijos kariškiai gauna maistą, atlieka medicininę apžiūrą ir suteikia galimybę bendrauti su artimaisiais.

17:10 | Ukrainos valstybės skolos ir BVP santykis 2022-aisiais išaugo iki 78,5 proc.

Ukrainos valstybės tiesioginės ir garantijų skolos, ją vertinant JAV doleriais, santykis su per metus sukuriamu bendruoju vidaus produktu (BVP) pernai išaugo iki 78,5 proc. nuo 48,9 proc. užpernai, pranešė Ukrainos finansų ministerija.

Pranešime paaiškinama, jog šio santykio šuolį nulėmė BVP sumažėjimas dėl Rusijos invazijos iki 161 mlrd. dolerių vertės ir skolos padidėjimas 13,4 mlrd. dolerių.

Anksčiau ministerija skelbė, jog valstybės skola 2022-ųjų pabaigoje pasiekė 111,4 mlrd. dolerių, tiesioginei skolai augus 15 mlrd. iki 101,6 mlrd. dolerių, o garantijų – sumenkus 1,6 mlrd. iki 9,8 mlrd. dolerių.

Neseniai Ukrainos su Tarptautiniu valiutos fondu pasiektame susitarime dėl naujos išplėstinio finansavimo programos (EFF) pagrindiniame scenarijuje daroma prielaida, kad Ukrainos valstybės skola 2022-ųjų pabaigoje gali atitikti 81,7 proc., po metų – 98,3 proc., 2024-ųjų pabaigoje – 105 proc. BVP, o vėliau šis santykis palaipsniui mažės.

2021-aisiais Ukrainos valstybės skola, ją vertinant JAV doleriais, augo 8,5 procento.

16:40 | Stoltenbergas: Ukrainai vieta NATO priklauso teisėtai

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas per spaudos konferenciją su prezidentu Volodymyru Zelenskiu Kyjive sakė, kad Aljansas padės Ukrainai tapti šios organizacijos, nes ji turi teisėtą vietą NATO.

„Ukraina teisėtai ras vietą euroatlantinėje šeimoje. Ir NATO yra teisėta vieta, kurioje turi būti Ukraina. Ir mes padėsime, su mūsų parama tai padarysime įmanoma“, – sakė J. Stoltenbergas.

16:16 | Putino parankinis kaulijo ginklų iš Kinijos, bet nieko nepešė

Rusijos samdinių sukarinta grupuotė „Wagner“, pagarsėjusi dėl savo brutalaus vaidmens Vladimiro Putino invazijoje į Ukrainą, anksčiau šiais metais nesėkmingai prašė Kinijos tiekti ginklus, teigiama nutekintoje JAV žvalgybos ataskaitoje, kurios duomenis paviešino „The Financial Times“.

Anksčiau dar neaprašytame „Discord leaks“ dokumente teigiama, kad V. Putino parankinio Jevgenijaus Prigožino valdomos karinės struktūros „Wagner“ atstovai 2023-ųjų pradžioje siekė iš Kinijos gauti amunicijos ir karinės įrangos.

15:55 | JAV ir sąjungininkai žada „totalų eksporto į Rusiją draudimą“

Ukrainos sąjungininkės, įskaitant JAV svarsto imtis faktiškai viso eksporto į Rusiją draudimo, tokiu būdu siekiant sustiprinti ekonominį spaudimą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, skelbiama „Bloomberg“.

„Didžiojo septyneto“ šalių atstovai svarsto sudaryti veiksmų planą prieš gegužės mėnesį vyksiantį šalių vadovų susitikimą. Anot naujienų agentūros „Bloomberg“ šaltinių, susipažinusių su vykdomomis derybomis, tikslas yra įtraukti ES šalis į sankcijas skelbiančiųjų sąrašus. Kol kas dar vyksta derybos ir požiūris gali keistis, pažymi jie.

Anot šaltinių, dabartinis derybų objektas iš pagrindų pakeistų požiūrį į sankcijas – draudžiama eksportuoti būtų viskas, išskyrus tai, kam būtų pritaikytos išimtys. Šiuo metu galioja atvirkštinė taisyklė – leidžiama eksportuoti į Rusiją viską, kas nėra draudžiama.

Pirminis planas numato, kad prie išimčių turėtų būti priskirti maisto produktai ir vaistai.

15:27 | Atakos prieš Mariupolio ligoninę nuotrauka pelnė prestižinį apdovanojimą

Naujienų agentūros AP fotografas Jevhenas Maloljetka ketvirtadienį laimėjo prestižinį Pasaulio spaudos fotografijos apdovanojimą už nuotrauką, kurioje įamžinti gelbėtojai, po Rusijos aviacijos smūgio nešantys iš Mariupolio gimdymo namų nėščią moterį.

Ukrainiečių fotografo 2022-ųjų kovo 9-ąją padaryta nuotrauka įtaigiai parodė karo pradžioje Rusijos surengto brutalaus puolimo šiame Ukrainos rytiniame uostamiestyje siaubą.

Nuotraukoje matoma 32 metų Iryna Kalinina, pagimdžiusi negyvą kūdikį Mironą, po pusvalandžio nuo patirtų sužeidimų mirė pati.

„Man tai akimirka, kurią visuomet noriu pamiršti, bet negaliu. Ši istorija visuomet bus su manimi“, – prieš pranešimą apie įvertinimą interviu sakė J. Maloljetka.

15:23 | Vokietijos politikė priešinasi modernių naikintuvų perdavimui Ukrainai

Ketvirtadienį pokalbių laidoje Vokietijos Bundestago gynybos komiteto vadovė Marie-Agnes Strack-Zimmermann pareiškė, kad Europos pajėgos niekada neįžengs į Ukrainą, skelbia „Bild“.

„Ukrainoje nebus sausumos karių. Nė vienas Vokietijos ar Europos karys neįkels kojos į Ukrainos žemę. Taškas!“ – sakė ji pokalbių laidoje.

Anot jos, Ukrainos karinės oro pajėgos negaus ir vakarietiško tipo naikintuvų „Tornado“ ir „Eurofighter Typhoon“, nes ukrainiečius pilotus reiktų ilgai apmokyti juos pilotuoti. Vietoj to politikė pasiūlė ukrainiečiams naudotis sovietinių naikintuvų MiG atsargomis.

14:24 | V. Zelenskis: atėjo laikas Kyjivui būti pakviestam į NATO

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad atėjo laikas Kyjivui būti pakviestam į NATO.

„Dabar, kai dauguma žmonių NATO šalyse ir dauguma ukrainiečių pritaria mūsų šalies stojimui į Aljansą, atėjo laikas priimti atitinkamą sprendimą“, – sakė V. Zelenskis per spaudos konferenciją, surengtą kartu su vizito į Ukrainą atvykusiu NATO vadovu Jensu Stoltenbergu.

13:42 | Netikėti karinės vadovybės pokyčiai Rusijoje – Putinas po patikrinimo atleido admirolą

Rusijoje, praėjus savaitei po staigios laivyno kovinės parengties patikrinimo, buvo atleistas Ramiojo vandenyno laivyno vadas admirolas Sergejus Avakiancas.

12:58 | „Gazprom“ siūlo didinti kainas pačioje Rusijoje: reikia kažkaip kompensuoti Europos praradimą

Rusijos dujų gavybos ir eksporto gigantė „Gazprom“ pasiūlė valdžiai nuimti kainų ribojimą dujoms Rusijos vidinėje rinkoje. Tokį sprendimą „Gazprom“ atstovai pasiūlė po staigaus eksporto į Europą kritimo 2022-aisiais ir pajamų susitraukimo.

12:30 | DB: Ukrainos pietuose veikia naujos rusų pajėgos

Kaip savo naujausioje ataskaitoje skelbia Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba, balandžio 18 d. Kremlius paskelbė pranešimą spaudai apie prezidento Vladimiro Putino vizitą Rusijos okupuotose Pietų Ukrainos teritorijose.

„Vartojant Ukrainos Dniepro upės rašybą rusiškai, pranešime teigiama, kad prezidentas lankėsi „Dniepro pajėgų grupėje“.

Tai viena pirmųjų nuorodų į Dniepro pajėgų grupės (DPG) egzistavimą. Rusija terminą „pajėgų grupė“ vartoja specifiniu būdu, nurodydama į didelę, pagal užduotis organizuotą operatyvinę formaciją“, – rašo britų žvalgai.

Invazijos pradžioje Rusijos pajėgos buvo suskirstytos į pajėgų grupes, iš kurių kiekviena buvo susieta su savo karinėmis apygardomis Rusijoje, pavyzdžiui, Vakarų ir Centrinės pajėgų grupės.

„Naujos pajėgų grupės egzistavimas rodo, kad pradinė pajėgų grupė [Pietų Ukrainoje] pasikeitė, tikriausiai patyrusi didelius nuostolius.

Tikėtina, kad DPG misija apgins pietinį okupuotos zonos sektorių ir ypač pietvakarinį flangą, kurį šiuo metu žymi Dniepro upė“, – rašo britų žvalgai.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/38VNt9DkLV



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qMRRvjqvYw