„Vienintelis istorinis šansas“: Snyderis paaiškino, kodėl Rusija turi pralaimėti karą

Tai per viešą diskusiją su ukrainiečių istoriku Jaroslavu Hrycaku Ukrainos katalikų universitete pareiškė amerikiečių istorikas ir rašytojas, Rytų Europos istorijos tyrinėtojas, Jeilio universiteto profesorius Timothy Snyderis. Jis taip pat pridūrė, kad Vakaruose, nors ir iš lėto, permąstoma, kas yra Rusija.

„Ką daryti su Rusija? Sunkus klausimas, nes, svarstant tai iš Ukrainos perspektyvos, šiuo metu labai sunku galvoti apie Rusiją. Ir labai sunku įsivaizduoti, kokia galėtų būti Rusijos perspektyva. Mano labai paprastas atsakymas yra: tikrai nėra jokio prieštaravimo tarp to, ko nori Ukraina, ir to, ko reikia rusams. Tai yra to, kad Rusija pralaimėtų karą“, – sakė T. Snyderis, rašo „Obozrevatel“.

Jis pažymėjo, kad dabar rusai gavo unikalų istorinį šansą sukurti normalią civilizuotą demokratinę šalį.

REKLAMA

REKLAMA

„Tiesą sakant, Rusija negali laimėti niekaip kitaip, kaip tik pralaimėdama. Ir vienintelė istorinė Rusijos galimybė pralaimėti imperialistinį karą yra dabar. Taigi, ką daryti su Rusija? Viskas, kas bus po karo, yra labai nenuspėjama. Bet geriausia, kas gali nutikti Rusijai, yra pralaimėti šį karą“, – pažymėjo istorikas.

REKLAMA

Istoriko nuomone, Ukraina ir Vakarai neturėtų per daug jaudintis, ar Rusija po pralaimėjimo subyrės į gabalus, ar išliks nepažeista. Daug svarbiau atsikratyti iliuzijų apie šią valstybę.

„Manau, kad neturėtume per daug galvoti ir per daug kalbėti apie tai, ar Rusija turi subyrėti. Tai priklauso nuo rusų. Geriausia, ką galime padaryti, tai... Vakarų požiūriu, mes pradėjome permąstyti, kas yra Rusija. Ir šis procesas, žinoma, jums atrodo siaubingai lėtas. Bet šis procesas jau vyksta. Man jis taip pat atrodo siaubingai lėtas. Bet tai jau vyksta“, – pabrėžė istorikas.

„Taigi, manau, kad Rusiją reikia nugalėti, ir tai yra vienintelis dalykas, kuris gali suteikti rusams šansą“, – apibendrino jis.