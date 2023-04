Rusijoje liepsnoja gamyklos teritorija: per savaitę jau antras milžiniškas gaisras toje vietoje

Vietos gelbėtojų tarnybos atstovai „Podjom“ tikino, kad informacijos apie nukentėjusiuosius nėra.

TASS šaltinių teigimu, sandėlis visiškai sudegė ir sugriuvo.

Balandžio 14-ąją tame pačiame Dzeržinske, cheminės įrangos gamykloje „Zaria“ taip pat buvo kilęs gaisras. Tuomet liepsnojo mediniai padėklai 2,5 tūkst. kv. m. teritorijoje.

Portale „Poligon“ dar 2022-ųjų gegužę buvo rašoma, kad per pirmą karo su Ukraina mėnesį ženkliai išaugo Rusijos mokslo ir gynybos pramonės sektorių gamyklų teritorijose gaisrų skaičius. Per vieną mėnesį gaisrų užfiksuota buvo tiek, kiek per visus 2021-uosius. Dažniausiai priežastimi yra nurodomas neatsargus elgesys ar techninių saugumo reikalavimų nesilaikymas, tačiau vis dažniau įtariama ir diversinė veikla.