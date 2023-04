JAV milijonieriai ragina šalies valdžią didinti jiems mokesčius

„Turime prašymą ten esantiems įstatymų leidėjams“, – rodydamas į Kapitolijų kalbėjo „Patriotic Millionaires“ lyderis, buvęs „BlackRock“ aukščiausio lygio vadovas Morrisas Pearlas.

„Apmokestinkite mus. Mes norime mokėti daugiau mokesčių“, – skelbė jis.

M. Pearlas peikė dabartinę mokesčių sistemą ir „absurdišką nuomonę“, neva mokesčių mažinimas turtingiesiems padeda kurti darbo vietas bei daro teigiamą poveikį kitiems visuomenės nariams.

„Tai yra manipuliavimas ekonomika, ir Amerika už tai sumoka“, – teigė jis.

„Patriotic Millionaires“ siūlo įvesti progresinių mokesčių skalę, nustatyti 90 proc. pajamų mokestį daugiau kaip 100 mln. dolerių per metus uždirbančių asmenų pajamoms, o visas pajamas, viršijančias 1 mln. dolerių, apmokestinti vienodai, neatsižvelgiant į jų pobūdį – nesvarbu, ar tai būtų kapitalo prieaugis, paveldėjimas, ar darbo užmokestis. Be to, siūloma įvesti turtingiausiųjų turto mokestį.

Pasak aktyvistų, šios priemonės padėtų išvengti socialinių neramumų, kurie gali kilti didėjant socialinei nelygybei.

Šis judėjimas jau daugiau nei dešimtmetį ragina didinti mokesčius turtingiesiems.

Nors „Patriotic Millionaires“ turi dešimtis narių, kai kurie turtingiausi amerikiečiai, įskaitant Eloną Muską, Jeffą Bezosą ir Marką Zuckerbergą, tokiai judėjimo idėjai nepritaria, o E. Muskas turto mokesčio siūlymus pavadino „bauda už sėkmę“.