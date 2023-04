Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

21:36 | JAV atstovas įspėjo: Rusija gali suduoti naujus smūgius Ukrainai

JAV Nacionalinės saugumo tarybos strateginių ryšių koordinatorius Johnas Kirby įspėjo, kad Rusija gali ryžtis naujai atakai, o smūgiai gali būti suduoti į kelias skirtingas kryptis, tačiau tam yra laukiama tinkamų oro sąlygų, rašo UNIAN.

„Mes žinome, kad pavasarį, kai pagerėja oras, o jos pradeda gerėti, galite tikėtis, kad rusai pradės puolimą kai kuriose teritorijose.

Ir mes tiksliai nežinome kur ir kada jie tai darytis, tačiau mes norime užtikrinti, kad ukrainiečiai pasirengtų gynybai. Jei jie norės įvykdyti savo puolimo operacijas, tai bus galima padaryti“, – sakė jis. 21:24 | Seimo pirmininkė Prahoje pabrėžė būtinybę padėti Ukrainai pasiekti narystę ES

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nielsen teigia, kad šiuo įtemptu metu itin svarbu visomis priemonėmis kantriai remti Ukrainą ir padėti jai greičiau pasiekti narystę Europos Sąjungoje (ES).

Taip ji kalbėjo ES parlamentų pirmininkų konferencijoje Prahoje, kurios pagrindinė pirmadienio posėdžio tema – Rusijos agresija prieš Ukrainą ir ES atsakas platesniame geopolitiniame kontekste.

„Jei Europos Komisija savo ataskaitoje ir nurodys Ukrainos pasirengimo trūkumų, jie turi būti ne priežastis atidėti derybas, o paskata mums padėti Ukrainai kuo greičiau priderinti teisinę, ekonominę, politinę ir socialinę sistemas prie ES kriterijų. Nepamirškime, kad Ukraina harmonizuoja savo sistemas sudėtingomis invazijos sąlygomis, kare, kuriame žmonės žūsta dėl europinės ir demokratinės savo ateities“, – tvirtino V. Čmilytė-Nielsen.

Anot Seimo pranešimo spaudai, ji pakvietė šalis išlaikyti strateginę kantrybę, spartinti Ukrainos derybų dėl narystės ES pradžią, aktyviai remti jos atstatymą ir užtikrinti Rusijos atsakomybę už padarytus nusikaltimus.

„Parlamentų veiksmai Rusijos agresijos akivaizdoje yra lakmuso popierėlis, parodantis, kiek ryžto turime demokratinėms ir europinėms vertybėms ginti. Todėl kolegoms priminiau, kad labai svarbu toliau išlaikyti intensyvius ryšius, rodyti lyderystę ir aktyviai veikti politinius procesus“, – sakė V. Čmilytė-Nielsen.

Kalbėdama apie Ukrainos atstatymą Lietuvos parlamento pabrėžė, kad šalies atstatymo kainos neturi mokėti tik patys ukrainiečiai ir juos remianti tarptautinė bendruomenė, būtina rasti būdų, kaip panaudoti įšaldytą Rusijos turtą ir įgyvendinti principą „agresorius moka“.

Anot jos, taip pat privalu užtikrinti, kad Rusija atsakytų už padarytus nusikaltimus.

Antradienį konferencijoje bus aptariamas ES vaidmuo pasaulio demokratinių valstybių bendradarbiavime ir ES valstybių narių priklausomybė nuo totalitarinių režimų.

21:02 | Rusija iš Irano gabena didelius kiekius artilerijos sviedinių ir amunicijos

Rusijos laivai per Kaspijos jūrą iš Irano gabena didelius kiekius artilerijos sviedinių ir kitos amunicijos, rašo UNIAN, remdamasi „The Wall Street Journal“ surinkta informacija.

Surinkti oficialūs duomenys atskleidė, kad per pastaruosius šešis mėnesius rusų krovininiai laivai iš viso į Rusiją iš Irano pargabeno daugiau kaip 300 tūkst. artilerijos sviedinių ir milijoną amunicijos.

Artimųjų Rytų pareigūnų teigimu, paskutinė Irano ginklų partija Rusijai buvo išsiųsta kovo pradžioje Kremliaus krovininiu laivu „Rasul Gamzatov“. Pastebima, kad laive buvo 1 tūkst. konteinerių su 2 tūkst. artilerijos sviedinių.

20:30 | JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose paprašė S. Lavrovo paleisti JAV žurnalistą

JAV ambasadorė prie JT Linda Thomas-Greenfield Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo pirmadienį tiesiogiai paprašė paleisti suimtą JAV žurnalistą ir buvusį JAV jūrų pėstininką.

L. Thomas-Greenfield tai pareiškė per JT Saugumo Tarybos posėdį organizacijos būstinėje Niujorke, kuriam pirmininkavo S. Lavrovas.

„Raginu jus ... nedelsiant paleisti Paulą Whelaną ir Evaną Gershkovichą, leisti Paului ir Evanui grįžti namo. Ir pagaliau visam laikui atsisakyti šios barbariškos praktikos“, – pareiškė ambasadorė.

Anot jos, šie vyrai naudojami kaip „politiniai koziriai“ ir „įkaitai“.

„Naudoti žmones kaip įkaitus yra silpnumo strategija. Tai nėra atsakingos šalies veiksmai. Ir kol Rusija žaidžia politinius žaidimus, kenčia tikri žmonės.“

Į posėdžių salę atvykus P. Whelano seseriai, L. Thomas-Greenfield paragino S. Lavrovą „pažvelgti jai į akis ir pamatyti, kaip ji kenčia“.

„Noriu, kad pamatytumėte, kaip jaučiasi žmogus, kuris ketverius metus ilgisi brolio. Žino, kad jis uždarytas Rusijos kolonijoje vien dėl to, kad jūs jį norite išnaudoti savo tikslais“, – pareiškė JAV ambasadorė.

P. Whelanas buvo suimtas 2018 metais ir nuteistas 16 metų laisvės atėmimo bausme dėl kaltinimų šnipinėjimu, kuriuos jis neigia.

E. Gershkovichas Rusijoje dėl kaltinimų šnipinėjimu buvo suimtas praėjusį mėnesį.

Pats žurnalistas, leidinys „The Wall Street Journal“, kuriam jis dirba, ir JAV pareigūnai griežtai atmeta šiuos kaltinimus.

E. Gershkovichas, kuris taip pat yra dirbęs naujienų agentūrai AFP, yra pirmasis užsienio žurnalistas, suimtas už šnipinėjimą posovietinėje Rusijoje.

20:14 | Diskutuojama apie galimą „paliaubų“ planą

„Obozrevatel“, remdamasi „Politico“ publikacija, rašo, kad JAV prezidento Joe Bideno aplinkos žmonės baiminasi galimų nesėkmių Ukrainos kontrpuolimo metu.

Teigiama, kad jeigu Ukraina neįgyvendins savo duotų kontrpuolimo pažadų, tokiu atveju JAV lyderio J. Bideno politinių oponentų lūkesčiai taip pat nebūtų patenkinti.

„Politico“ skelbia, kad nors Vašingtonas palaiko Kyjivo siekį pasipriešinti rusų okupantams, tačiau egzistuoja ir vidinės diskusijos.

„Mes beveik įvykdėme visus Ukrainos prašymus dėl pasirengimo kontrpuolimui – per pastaruosius mėnesius siuntėmė ginklus ir kitą įrangą [į Ukrainą].

Tačiau viena yra tikėti strateginiais argumentais, kita – taktiniais. Už uždarų durų administracija nerimauja dėl to, ką Ukraina gali pasiekti [kontrpuolimo metu]“, – anonimiškumą išlaikęs asmuo pasakojo žurnalistams.

Pasak jo, jeigu karo fronte nebus pasiekta teigiamų rezultatų, J. Bidenas gali būti kritikuojamas ne tik dėl to, kad Ukrainai nebuvo užtikrinti modernūs ginklai, tačiau ir dėl skiriamų milžiniškų lėšų remiant Ukrainos kariuomenę.

Tuo metu UNIAN, remdamasi „Politico“, taip pat rašo, kad Baltieji rūmai galimai pradėjo svarstyti „paliaubų“ planą Ukrainoje, jei šalies gynėjų kontrpuolimas nepasiteisintų.

Rašoma, kad paliaubos galėtų palikti teisę Kyjivui susigrąžinti savo prarastas šalies teritorijas, kurias okupavo Rusija, ateityje.

Teigima, kad kai kurie Baltųjų rūmų pareigūnai mano, kad Kyjivas galbūt yra pasiruošęs svarstyti galimybę koreguoti savo karo tikslus, t.y. pasiekti kiek mažesnius laimėjimus karo fronte.

Be to, užsimenama, kad Baltųjų rūmų patarėjai aptarė galima susitarimo planą, kuris vėliau būtų pristatomas Ukrainos atstovams. Taip pat pabrėžiama, kad tokie veiksmai reikštų „paliaubas“, o ne taikos derybas.

19:29 | A. Blinkenas reiškia „didelį susirūpinimą“ dėl Rusijos samdinių grupės „Wagner“ Sudane

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas pirmadienį įspėjo, kad Rusijos samdinių grupė „Wagner“ kelia riziką apsunkinti konfliktą Sudane.

„Esame labai susirūpinę dėl Prigožino grupės – „Wagner“ grupės – įsitraukimo [į konfliktą] Sudane“, – pareiškė jis per spaudos konferenciją, turėjęs omenyje su Kremliumi siejamą samdinių grupės įkūrėją Jevgenijų Prigožiną.

Pasak A. Blinkeno, grupė „Wagner“, kuri veikia Malyje ir Centrinės Afrikos Respublikoje, taip pat dalyvauja Rusijos invazijoje į Ukrainą, „tiesiog atneša daugiau mirčių ir niokojimo visur, kur yra pasitelkiama“.

Tuo tarpu Kenijos užsienio reikalų sekretorius Alfredas Mutua taip pat bedė pirštu į Artimųjų Rytų šalis. Konkrečių valstybių jis nenurodė, tačiau būta daug pranešimų, jog kariaujančius generolus remia Egiptas ir Jungtiniai Arabų Emyratai.

„Esame gana susirūpinę dėl kai kurių iš mūsų draugų Artimuosiuose Rytuose, taip pat dėl Rusijos ir kitų šalių, kurios ilgą laiką palaikė draugiškus santykius su viena arba kita [konflikto] šalimi“, – pareiškė jis.

„Prašome išorės jėgas palikti Sudaną“, – pridūrė pareigūnas.

18:59 | S. Lavrovas pirmininkavo Saugumo Tarybos posėdžiui

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius pirmadienį per Saugumo Tarybos posėdį, kuriam pirmininkavo Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, pasmerkė Maskvos invazijos į Ukrainą sukeltą niokojimą.

S. Lavrovas pirmininkavo posėdžiui, skirtam „veiksmingam daugiašališkumui“ ginant JT chartijos principus.

Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino pakalikas S. Lavrovas pareiškė, kad pasauli pasiekė pavojingesnę situaciją negu šaltojo karo laikais, rašė „The Guardian“.

„Daugiašalė sistema patiria didžiausią įtampą nuo Jungtinių Tautų sukūrimo laikų“, – pareiškė A. Guterresas ir pridūrė, jog pasaulis susiduria su „beprecedentėmis ir tarpusavyje susijusiomis krizėmis“.

„Įtampa tarp didžiųjų galingųjų valstybių yra pasiekusi istorines aukštumas. Tokia pat didelė yra ir konfliktų rizika ...,“ – pridūrė JT generalinis sekretorius, sėdėjęs šalia S. Lavrovo.

Nepaisant Maskvos invazijos į Ukrainą, Rusija balandį perėmė pirmininkavimą JT Saugumo Tarybai.

Prieš pirmadienį surengtą posėdį Rusija valstybėms narėms išsiuntė pranešimą, kuriame pateikė išsamią informaciją apie jo planą ir, be kita ko, pasmerkė „vienpolę pasaulio tvarką“, kuri, anot Maskvos, įsigalėjo po Šaltojo karo pabaigos.

Pasak Rusijos, tokia tvarka „kelia rimtą iššūkį Jungtinių Tautų sistemos veiksmingumui ir stabilumui“.

„Šiandien pasaulis susiduria su dar viena plataus masto sistemine transformacija. Būtent, su natūraliu ir sparčiu vienpolės pasaulio tvarkos nykimu ir naujos daugiapolės sistemos iškilimu“, – rašoma pranešime.

Europos Sąjungos (ES) ambasadorius prie JT Olofas Skoogas Rusijos planus dėl pirmadienio posėdžio pavadino „ciniškais“.

„Rengdama šią diskusiją, Rusija mėgina save pavaizduoti kaip Jungtinių Tautų chartijos ir daugiašališkumo gynėją. Didesnio melo negalėtų būti“, – pareiškė jis žurnalistams.

18:05 | Ukrainiečiai sudavė galingą smūgį

Ukraina smogė į Kremliaus pasididžiavimą – sprogimą itin saugomame uoste užfiksavo kameros Rusijos pajėgos, netikėtai užkluptos savo forposte Sevastopolio įlankoje jūrinių dronų, suskubo stiprinti savo gynybą.

Šiąnakt ukrainiečiams atakavus Rusijos okupuotos teritorijos karinio jūrų laivyno uostą buvo užfiksuotas sprogimas, tačiau nėra aišku, koks objektas nukentėjo.

17:38 | A. Guterresas S. Lavrovo akivaizdoje pasmerkė invazijos į Ukrainą sukeltą niokojimą

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius pirmadienį per Saugumo Tarybos posėdį, kuriam pirmininkavo Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, pasmerkė Maskvos invazijos į Ukrainą sukeltą niokojimą.

Antonio Guterresas pareiškė, kad Rusijos invazija pažeidžia tarptautinę teisę ir kelia didžiules kančias Ukrainos žmonėms.

17:29 | Prigožinas pila propagandą: nors Bachmuto neužėmė, giriasi, kad gali užimti Varšuvą

Karinės bendrovės „Wagner“ įkūrėjas, Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino pakalikas Jevgenijus Prigožinas, kurio samdiniai Ukrainoje dėl Bachmuto miesto užėmimo kovoja jau ne vieną mėnesį, staiga prakalbo apie galimybę užimti Lenkijos sostinę Varšuvą, rašo UNIAN.

J. Prigožinas, atsakydamas į klausimą, kaip karo eiga Ukrainoje gali plėtotis toliau, užsiminė, kad neva po Bachmuto užėmimo Ukraina gali ryžtis pradėti kontrpuolimą, tad rusų kovotojams, pasak jo, tai nebus lengva.

Negana to, J. Prigožinas prakalbo, kad jeigu Bachmuto kontrolė atsidurtų rusų rankose, tokiu atveju esą būtų atvertas kelias į Lenkijos sostinę Varšuvą.

„Operatyvinė erdvė iki Varšuvos jau yra atvira, jeigu manysime, kad tai bus po to, kai užimsime Bachmutą“, – teigė jis.

16:46 | Ukrainoje vieši Estijos premjerė K. Kallas

Ukrainoje pirmadienį vieši Estijos premjerė Kaja Kallas.

Apie tai pranešė ji pati ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, socialiniuose tinkluose pasidalijęs vaizdo įrašu iš susitikimo.

„Dėkoju poniai ministrei pirmininkei ir visiems Estijos žmonėms už nuoširdžią ir, svarbu, laiku suteiktą paramą mūsų gynybai. Jei žiūrėtume pagal vienam gyventojui tenkančią paramą, Estijos parama mūsų gynybai yra viena didžiausių pasaulyje“, – platformoje „Telegram“ parašė V. Zelenskis.

I am in #Ukraine on my first visit as the head of Estonia's new government.@ZelenskyyUa, I am here with a message of firm belief – I believe in Ukraine's victory and I believe in Ukraine as a prosperous liberal democracy that belongs in the Euro-Atlantic family. 1/ pic.twitter.com/7rtZUrBJIe